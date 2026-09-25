Como conseguir ingressos para Crystal Palace x Nottingham Forest: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Crystal Palace e Nottingham Forest se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, no Selhurst Park, em Londres.

Os encontros recentes entre as duas equipes têm sido bastante equilibrados, com quatro dos últimos cinco duelos pela liga terminando em empate por 1 a 1. A atmosfera em Selhurst Park será um forte teste, enquanto os dois elencos buscam conquistar os três pontos.

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Crystal Palace x Nottingham Forest pela Premier League?

Crystal Palace x Nottingham Forest acontece no Selhurst Park, em Londres, com início marcado para o horário listado acima.

Premier League - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 09:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Nottingham Forest pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida Crystal Palace x Nottingham Forest da Premier League, no Selhurst Park, siga estes canais oficiais e opções de mercado secundário:

1. Canais oficiais do clube (compra primária)

Filiação oficial obrigatória: Os ingressos para jogos da Premier League em casa raramente entram em venda geral. Para comprar diretamente com o Crystal Palace, normalmente é preciso ter uma Crystal Palace Adult ou International Membership ativa.

Troca oficial de ingressos: Se a partida esgotar, os detentores de season ticket do Palace que não puderem comparecer revendem seus assentos pelo valor de face exclusivamente para outros membros por meio da Crystal Palace Ticket Exchange oficial.

Setor visitante (torcedores do Nottingham Forest): Os torcedores do Forest devem comprar os ingressos de visitante diretamente pelo portal oficial de ingressos do Nottingham Forest, que também exige filiação oficial ao clube e pontos de fidelidade suficientes.

2. Hospitalidade de dia de jogo (sem necessidade de filiação)

Se você não for membro do clube ou se a partida estiver esgotada na admissão geral, pode comprar pacotes oficiais de hospitalidade diretamente com o Crystal Palace.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Nottingham Forest pela Premier League?

Os preços dos ingressos para a partida Crystal Palace x Nottingham Forest da Premier League, no Selhurst Park, variam dependendo de você comprá-los pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de ingressos.

Preços oficiais do clube (valor de face)

Ao comprar diretamente com o Crystal Palace (filiação obrigatória), as categorias padrão de ingresso para assentos de admissão geral no Selhurst Park normalmente ficam dentro destas faixas:

Adultos: £35 a £60 (dependendo do setor e da categoria do assento)

Concessões (idosos com 65+ e jovens adultos de 18 a 21): £25 a £42

Juniors (menores de 18): £18 a £30

Torcedores visitantes (setor do Nottingham Forest): £30 (limitado pelas regras da Premier League para ingressos padrão de visitante)

Pacotes de hospitalidade

Pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, como Legends Restaurant ou Executive Lounges, estão disponíveis para não membros.

Preço inicial: Cerca de £190 a £250+ por pessoa

Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos de admissão geral estiverem esgotados nos canais oficiais, em plataformas de troca e revenda de ingressos como a StubHub, os preços variam com base na demanda, na localização e na disponibilidade.

Ingressos iniciais/mais baratos: Cerca de £60 a £80

Preço médio do ingresso: Cerca de £160 a £180

Crystal Palace x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Crystal Palace e Nottingham Forest

Os últimos cinco jogos do Crystal Palace renderam duas vitórias e três derrotas. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Fulham na Premier League, em 5 de setembro, embora isso tenha vindo depois de uma derrota por 4 a 1 para o Manchester City e de um revés por 2 a 0 para o Everton. As duas vitórias na sequência vieram contra o Fulham, incluindo um triunfo por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada. O Palace sofreu muitos gols ao longo desses cinco jogos, com uma derrota por 3 a 0 para o Freiburg em amistoso também fazendo parte da sequência.

Os últimos cinco jogos do Nottingham Forest renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate sem gols fora de casa com o Tottenham Hotspur, em 5 de setembro, após um empate por 2 a 2 com o Liverpool e derrotas consecutivas para o Leeds United na Premier League e na Carabao Cup. A única vitória do Forest na sequência veio em um amistoso de pré-temporada, um triunfo por 2 a 0 sobre o Brest. A equipe saiu sem sofrer gols em uma partida nesses cinco jogos.

Crystal Palace x Nottingham Forest: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando Nottingham Forest e Crystal Palace empataram por 1 a 1 no City Ground, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados pela Premier League, quatro terminaram em 1 a 1, com o Nottingham Forest conquistando o único resultado decisivo, uma vitória em casa por 1 a 0 em outubro de 2024. Nenhum dos dois lados conseguiu vencer qualquer um dos três encontros mais recentes.

Classificação de Crystal Palace e Nottingham Forest

Na tabela da Premier League, o Crystal Palace ocupa atualmente a 13ª posição, enquanto o Nottingham Forest aparece em 16º.