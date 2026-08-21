Como conseguir ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Os torcedores do Crystal Palace que ainda não viram em ação nenhum dos novos reforços de verão, como Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili e Zavier Gozo, terão a oportunidade perfeita quando o Palace enfrentar o Ipswich Town no Selhurst Park, pela Premier League, no sábado, 12 de setembro.

O Palace guarda boas lembranças dos encontros recentes com o Ipswich, já que venceu o time de Suffolk em cada um dos últimos seis confrontos entre eles, uma sequência que remonta a 1993.

O Ipswich teve um início sólido na atual campanha, com vitórias em casa na liga contra o Sunderland e na Copa da Liga Inglesa contra o Leicester City, mas sabe que isso é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e que precisa manter o foco nesta temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Crystal Palace e Ipswich Town pela Premier League?

Crystal Palace x Ipswich Town acontece no Selhurst Park (Londres) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Selhurst Park

Como comprar ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante um período determinado, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Crystal Palace x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de maior apelo contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos níveis inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League oficialmente estendeu o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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