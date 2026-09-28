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Como conseguir ingressos para Croácia x Inglaterra: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Croácia enfrenta a Inglaterra na Liga das Nações da UEFA A. Veja como você pode garantir seus ingressos

Croácia e Inglaterra se enfrentam duas vezes na UEFA Nations League 2026/27 como parte de uma dura agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Espanha e Tchéquia. O primeiro encontro, em Rijeka, no dia 3 de outubro, será disputado totalmente com portões fechados, após uma sanção da Uefa imposta à Croácia depois de problemas com a torcida nas quartas de final da última temporada contra a França, então não há ingressos disponíveis ao público para essa partida.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir seus ingressos para Croácia x Inglaterra no jogo em Wembley neste momento, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Croácia x Inglaterra pela Liga A da UEFA Nations League?

Croácia x Inglaterra começa às 18h, no horário local, no sábado, 3 de outubro de 2026, no Stadion Rujevica, em Rijeka. As informações oficiais de transmissão para esta partida não estão disponíveis no momento.

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Liga das Nações A - Rodada 3
Stadion Rujevica

Onde comprar ingressos para Croácia x Inglaterra?

Não há ingressos disponíveis ao público para a partida de 3 de outubro, em Rijeka, já que ela será disputada sem a presença de torcedores como parte da sanção da Uefa à Croácia. Quem espera ver essas duas seleções em ação nesta campanha deve voltar a atenção para o jogo de 12 de novembro, no Estádio de Wembley.

Os ingressos para a partida em Wembley são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de bilheteria da England Football, com prioridade normalmente dada aos membros do England Supporters Travel Club e aos detentores de carnês afiliados à FA antes de qualquer lote remanescente ir para venda geral.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

  • Partida de 3 de outubro (Rijeka) – disputada com portões fechados, sem ingressos ao público, oficiais ou de revenda
  • Venda geral oficial (Wembley) – abre depois que terminam as janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto da data do jogo
  • Transferências garantidas – toda compra no Ticombo vem de uma variedade de vendedores verificados
  • Mercado secundário – o Ticombo é a opção ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o perfil desta partida, é recomendável reservar cedo para o jogo em Wembley assim que a venda geral for aberta.

Quanto custam os ingressos para Croácia x Inglaterra?

Não há preços oficiais nem de mercado secundário para a partida de 3 de outubro, em Rijeka, já que ela está totalmente fechada ao público.

Os preços oficiais para o jogo em Wembley são definidos por meio do portal de bilheteria da England Football, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Em jogos anteriores da Inglaterra pela Nations League em Wembley, os preços oficiais começaram em torno de £40.

Ticombo é a opção ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, com preços no mercado secundário para uma partida desse perfil normalmente começando entre £45 e £60 para assentos no anel superior assim que os anúncios ficarem disponíveis.

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que a data do jogo se aproxima, então garantir seu lugar quanto antes costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

Croácia x Inglaterra pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Croácia x Inglaterra

A Croácia venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu nove nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu Gana por 2 a 1 e o Panamá por 1 a 0, mas também sofreu uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos.

As últimas cinco partidas da Inglaterra renderam quatro vitórias e uma derrota, com 14 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo. A única derrota nessa sequência veio contra a Argentina, que eliminou a Inglaterra na semifinal. A Inglaterra também venceu Noruega, México e RD Congo nesse período.

CRO

CRO - Sequência

ING
D4-2
PAN
V0-1
GAN
V2-1
POR
D2-1
CZE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ING

ING - Sequência

MÉX
V2-3
NOR
V1-2
ARG
D1-2
FRA
V4-6
ESP
D2-3
Gol marcado (sofrido)
14/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Croácia x Inglaterra: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, quando a Inglaterra venceu por 4 a 2. Antes disso, a Inglaterra derrotou a Croácia por 1 a 0 na Euro 2020. Considerando os últimos cinco confrontos diretos, a Inglaterra leva vantagem, com sua única derrota no recorte tendo acontecido na semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia venceu por 2 a 1. Os cinco encontros também incluem uma vitória da Inglaterra por 2 a 1 e um empate por 0 a 0, ambos na UEFA Nations League 2018-19.

Confrontos

CroáciaEmpateInglaterra
1
1
3
Copa do Mundo
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
4
Croácia badge
Croácia
CRO
2
FJ
Eurocopa
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
Croácia badge
Croácia
CRO
0
FJ
Liga das Nações A
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Inglaterra
ING
2
Croácia badge
Croácia
CRO
1
FJ
Liga das Nações A
Croácia badge
Croácia
CRO
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
0
FJ
Copa do Mundo
Croácia badge
Croácia
CRO
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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