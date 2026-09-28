Como conseguir ingressos para Croácia x Espanha: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Croácia recebe a atual campeã mundial Espanha no estádio Poljud, em Split, na terça-feira, 6 de outubro, como parte da campanha do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Tchéquia. Este é o jogo de volta de uma rodada dupla que começou com a Espanha recebendo a Croácia em Sevilha, partida que teve ingressos esgotados quase imediatamente após o título da Copa do Mundo de 2026 conquistado pela Espanha.

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Quando é o pontapé inicial de Croácia x Espanha pela Liga A da UEFA Nations League?

Croácia x Espanha começa no Stadion Poljud, em Split, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida.

Liga das Nações A - Rodada 4 6 de out. de 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Onde comprar ingressos para Croácia x Espanha?

Os ingressos para esta partida são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Croata de Futebol (HNS). A HNS normalmente abre as vendas para jogos em casa cerca de 20 dias antes da data da partida, então os ingressos oficiais ainda não estão à venda para o público em geral.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para esta partida:

Venda geral oficial – a expectativa é que seja aberta cerca de 20 dias antes da partida pelos canais da HNS

Demanda pelos campeões mundiais – o título da Copa do Mundo de 2026 da Espanha gerou um interesse excepcional em todo este grupo, com o jogo em Sevilha já esgotado

Mercado secundário – Ticombo é a sua melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas

Dada a rapidez com que os ingressos para o jogo em Sevilha desapareceram, é altamente recomendável reservar com antecedência também para esta partida.

Quanto custam os ingressos para Croácia x Espanha?

Os preços oficiais pela HNS ainda não foram confirmados, já que a venda geral não deve ser aberta até mais perto da data da partida, normalmente cerca de 20 dias antes, com base no cronograma habitual da federação.

Ticombo é a sua melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas ou indisponíveis, ou enquanto as vendas oficiais ainda não tiverem sido abertas, com listagens atuais para esta partida a partir de cerca de € 199, refletindo a forte demanda que já se forma em torno de uma seleção da Espanha que entra em campo como atual campeã mundial.

Como em qualquer partida envolvendo a atual campeã mundial, os preços podem mudar rapidamente à medida que a data do jogo se aproxima e a venda oficial é aberta, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

Croácia x Espanha pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Croácia e Espanha

A Croácia venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo sete nessa sequência. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0 fora de casa, mas também sofreu uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos.

Os últimos cinco jogos da Espanha renderam cinco vitórias em cinco partidas, com nove gols marcados e dois sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. Essa sequência também incluiu vitórias sobre França, Bélgica, Portugal e Áustria, com a Espanha sem sofrer gols em duas dessas cinco partidas.

Croácia x Espanha: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2024, quando a Espanha venceu por 3 a 0. Antes disso, as duas equipes empataram por 0 a 0 em uma partida da Nations League em junho de 2023, na Croácia. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma da Croácia e um empate. A vitória da Espanha por 6 a 0 em setembro de 2018 segue como o resultado mais enfático do recorte.



