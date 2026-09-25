Coventry City e Newcastle United se enfrentam na segunda-feira, 12 de outubro de 2026, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

Coventry City e Newcastle United compartilham uma rivalidade histórica de longa data que remonta à elite do futebol inglês. O confronto competitivo mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2010, pela EFL Championship, quando o Newcastle garantiu uma convincente vitória por 4 a 1 no St. James' Park.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Coventry City x Newcastle United pela Premier League?

Coventry City x Newcastle United acontece na Coventry Building Society Arena, em Coventry, na segunda-feira, 12 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 6 12 de out. de 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Newcastle United pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida de Premier League entre Coventry City e Newcastle United na Coventry Building Society Arena, há algumas opções oficiais e secundárias, dependendo de você querer lugares no setor mandante ou visitante.

1. Ingressos oficiais para mandantes (setor do Coventry City)

Site oficial: Os ingressos são vendidos pelo portal oficial de venda eletrônica do Coventry City.

Prioridade para membros: Para ter acesso aos ingressos gerais para mandantes, normalmente é necessário ter uma Coventry City Membership oficial. Membros pagantes têm prioridade quando os ingressos começam a ser vendidos, por meio de um sistema escalonado de liberação ou sorteio.

Venda geral: Se ainda restarem ingressos depois que os detentores de carnê de temporada e os membros comprarem os seus, eles entram em venda geral para o público. No entanto, partidas de Premier League com alta demanda raramente chegam à venda geral.

2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Newcastle United)

Site oficial: Os ingressos para visitantes são administrados diretamente pelo Newcastle United por meio de sua plataforma oficial de ingressos.

Pontos de fidelidade e associação: As cargas de ingressos para visitantes em jogos de Premier League são estritamente limitadas. O Newcastle United distribui os ingressos para visitantes com base em seu sistema de pontos de fidelidade fora de casa para detentores de carnê de temporada e membros pagantes "Mags". Esses ingressos se esgotam de forma consistente entre torcedores de longa data.

3. Hospitalidade de dia de jogo (sem necessidade de associação)

Se você não tem associação ao clube nem pontos de prioridade, reservar um Matchday Hospitality Package oficial diretamente com o Coventry City FC é a maneira mais confiável de garantir um ingresso.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Newcastle United pela Premier League?

Para o jogo de Premier League entre Coventry City e Newcastle United na Coventry Building Society Arena, os preços dos ingressos variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais dos clubes (valor de face)

Quando comprados diretamente pelos clubes, os ingressos padrão de Premier League têm teto de preço ou são vendidos dentro de faixas fixas:

Entrada geral (mandante - setor do Coventry City): Os ingressos padrão de dia de jogo normalmente variam de £ 30 a £ 55 para adultos, dependendo da categoria do assento e do setor, com meia-entrada/concessões (juniores, idosos, jovens adultos) geralmente variando de £ 15 a £ 35 .

Torcedores visitantes (setor do Newcastle United): Pelas regras da Premier League, os ingressos padrão de entrada geral para visitantes têm teto máximo estrito de £ 30 para adultos.

Pacotes de hospitalidade de dia de jogo: Assentos executivos e pacotes VIP de hospitalidade começam em aproximadamente £ 120 a £ 250+ por pessoa, dependendo das opções de refeição e do acesso ao lounge.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados em valores dinâmicos, determinados pela oferta:

Preços iniciais: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de £ 230 a £ 250 para lugares padrão no setor mandante.

Preços médios: Assentos centrais premium ou setores de alta demanda frequentemente variam entre £ 300 e £ 600+ .

Coventry City x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Coventry City x Newcastle United

O Coventry venceu um jogo, empatou nenhum e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua única vitória foi contra o Plymouth Argyle na Carabao Cup, enquanto seus três jogos pela Premier League terminaram em derrotas para Arsenal (3 a 0), Hull City (0 a 1) e Manchester City (1 a 0). Ao longo desses cinco jogos, o Coventry marcou seis gols e sofreu cinco, embora sua campanha na elite registre apenas dois gols marcados em três partidas de liga.

O Newcastle venceu três, empatou dois e não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Millwall na Carabao Cup, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Bournemouth em sua partida anterior pela Premier League. O Newcastle marcou dez gols e sofreu sete ao longo dessa sequência de cinco jogos, com vitórias consecutivas fora de casa sobre Tottenham (2 a 0) e West Brom (3 a 2) destacando sua produção ofensiva.

Coventry City x Newcastle United: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Championship, em fevereiro de 2010, quando o Newcastle venceu por 4 a 1 no St James' Park. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Newcastle venceu quatro e o Coventry um, com o Newcastle marcando 13 gols contra quatro do Coventry. As equipes não se enfrentam na Premier League desde janeiro de 2001, quando o Newcastle venceu por 3 a 1.