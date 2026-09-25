Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoCoventry
Coventry Building Society Arena
team-logoNewcastle
Book Coventry City vs Newcastle United Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Coventry City x Newcastle United: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Coventry
Newcastle
Premier League

Coventry City enfrenta o Newcastle United na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

Coventry City e Newcastle United se enfrentam na segunda-feira, 12 de outubro de 2026, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

Coventry City e Newcastle United compartilham uma rivalidade histórica de longa data que remonta à elite do futebol inglês. O confronto competitivo mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2010, pela EFL Championship, quando o Newcastle garantiu uma convincente vitória por 4 a 1 no St. James' Park.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Coventry City x Newcastle United pela Premier League?

Coventry City x Newcastle United acontece na Coventry Building Society Arena, em Coventry, na segunda-feira, 12 de outubro de 2026.

crest
Premier League - Rodada 6
Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Newcastle United pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida de Premier League entre Coventry City e Newcastle United na Coventry Building Society Arena, há algumas opções oficiais e secundárias, dependendo de você querer lugares no setor mandante ou visitante.

1. Ingressos oficiais para mandantes (setor do Coventry City)

  • Site oficial: Os ingressos são vendidos pelo portal oficial de venda eletrônica do Coventry City.
  • Prioridade para membros: Para ter acesso aos ingressos gerais para mandantes, normalmente é necessário ter uma Coventry City Membership oficial. Membros pagantes têm prioridade quando os ingressos começam a ser vendidos, por meio de um sistema escalonado de liberação ou sorteio.
  • Venda geral: Se ainda restarem ingressos depois que os detentores de carnê de temporada e os membros comprarem os seus, eles entram em venda geral para o público. No entanto, partidas de Premier League com alta demanda raramente chegam à venda geral.

2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Newcastle United)

  • Site oficial: Os ingressos para visitantes são administrados diretamente pelo Newcastle United por meio de sua plataforma oficial de ingressos.
  • Pontos de fidelidade e associação: As cargas de ingressos para visitantes em jogos de Premier League são estritamente limitadas. O Newcastle United distribui os ingressos para visitantes com base em seu sistema de pontos de fidelidade fora de casa para detentores de carnê de temporada e membros pagantes "Mags". Esses ingressos se esgotam de forma consistente entre torcedores de longa data.

3. Hospitalidade de dia de jogo (sem necessidade de associação)

  • Se você não tem associação ao clube nem pontos de prioridade, reservar um Matchday Hospitality Package oficial diretamente com o Coventry City FC é a maneira mais confiável de garantir um ingresso.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Newcastle United pela Premier League?

Para o jogo de Premier League entre Coventry City e Newcastle United na Coventry Building Society Arena, os preços dos ingressos variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais dos clubes (valor de face)

Quando comprados diretamente pelos clubes, os ingressos padrão de Premier League têm teto de preço ou são vendidos dentro de faixas fixas:

  • Entrada geral (mandante - setor do Coventry City): Os ingressos padrão de dia de jogo normalmente variam de £ 30 a £ 55 para adultos, dependendo da categoria do assento e do setor, com meia-entrada/concessões (juniores, idosos, jovens adultos) geralmente variando de £ 15 a £ 35.
  • Torcedores visitantes (setor do Newcastle United): Pelas regras da Premier League, os ingressos padrão de entrada geral para visitantes têm teto máximo estrito de £ 30 para adultos.
  • Pacotes de hospitalidade de dia de jogo: Assentos executivos e pacotes VIP de hospitalidade começam em aproximadamente £ 120 a £ 250+ por pessoa, dependendo das opções de refeição e do acesso ao lounge.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados em valores dinâmicos, determinados pela oferta:

  • Preços iniciais: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de £ 230 a £ 250 para lugares padrão no setor mandante.
  • Preços médios: Assentos centrais premium ou setores de alta demanda frequentemente variam entre £ 300 e £ 600+.

Coventry City x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Coventry City x Newcastle United

O Coventry venceu um jogo, empatou nenhum e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua única vitória foi contra o Plymouth Argyle na Carabao Cup, enquanto seus três jogos pela Premier League terminaram em derrotas para Arsenal (3 a 0), Hull City (0 a 1) e Manchester City (1 a 0). Ao longo desses cinco jogos, o Coventry marcou seis gols e sofreu cinco, embora sua campanha na elite registre apenas dois gols marcados em três partidas de liga.

O Newcastle venceu três, empatou dois e não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Millwall na Carabao Cup, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Bournemouth em sua partida anterior pela Premier League. O Newcastle marcou dez gols e sofreu sete ao longo dessa sequência de cinco jogos, com vitórias consecutivas fora de casa sobre Tottenham (2 a 0) e West Brom (3 a 2) destacando sua produção ofensiva.

COV

COV - Sequência

HUL
D0-1
MCI
D1-0
BHA
D0-5
AVL
D1-3
NFO
V0-1
Gol marcado (sofrido)
2/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NEW

NEW - Sequência

TOT
V0-2
BOU
E2-2
MIL
V0-1
LEE
D4-1
HUL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Coventry City x Newcastle United: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Championship, em fevereiro de 2010, quando o Newcastle venceu por 4 a 1 no St James' Park. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Newcastle venceu quatro e o Coventry um, com o Newcastle marcando 13 gols contra quatro do Coventry. As equipes não se enfrentam na Premier League desde janeiro de 2001, quando o Newcastle venceu por 3 a 1.

Confrontos

CoventryEmpateNewcastle
0
0
5
Championship
Newcastle badge
Newcastle
NEW
4
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Carabao Cup
Coventry badge
Coventry
COV
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
FJ
Copa da Inglaterra
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
3Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google