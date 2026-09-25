Coventry City e Newcastle United se enfrentam na segunda-feira, 12 de outubro de 2026, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.
Coventry City e Newcastle United compartilham uma rivalidade histórica de longa data que remonta à elite do futebol inglês. O confronto competitivo mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2010, pela EFL Championship, quando o Newcastle garantiu uma convincente vitória por 4 a 1 no St. James' Park.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Coventry City x Newcastle United pela Premier League?
Coventry City x Newcastle United acontece na Coventry Building Society Arena, em Coventry, na segunda-feira, 12 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Coventry City x Newcastle United pela Premier League?
Para comprar ingressos para a partida de Premier League entre Coventry City e Newcastle United na Coventry Building Society Arena, há algumas opções oficiais e secundárias, dependendo de você querer lugares no setor mandante ou visitante.
1. Ingressos oficiais para mandantes (setor do Coventry City)
- Site oficial: Os ingressos são vendidos pelo portal oficial de venda eletrônica do Coventry City.
- Prioridade para membros: Para ter acesso aos ingressos gerais para mandantes, normalmente é necessário ter uma Coventry City Membership oficial. Membros pagantes têm prioridade quando os ingressos começam a ser vendidos, por meio de um sistema escalonado de liberação ou sorteio.
- Venda geral: Se ainda restarem ingressos depois que os detentores de carnê de temporada e os membros comprarem os seus, eles entram em venda geral para o público. No entanto, partidas de Premier League com alta demanda raramente chegam à venda geral.
2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Newcastle United)
- Site oficial: Os ingressos para visitantes são administrados diretamente pelo Newcastle United por meio de sua plataforma oficial de ingressos.
- Pontos de fidelidade e associação: As cargas de ingressos para visitantes em jogos de Premier League são estritamente limitadas. O Newcastle United distribui os ingressos para visitantes com base em seu sistema de pontos de fidelidade fora de casa para detentores de carnê de temporada e membros pagantes "Mags". Esses ingressos se esgotam de forma consistente entre torcedores de longa data.
3. Hospitalidade de dia de jogo (sem necessidade de associação)
- Se você não tem associação ao clube nem pontos de prioridade, reservar um Matchday Hospitality Package oficial diretamente com o Coventry City FC é a maneira mais confiável de garantir um ingresso.
Quanto custam os ingressos para Coventry City x Newcastle United pela Premier League?
Para o jogo de Premier League entre Coventry City e Newcastle United na Coventry Building Society Arena, os preços dos ingressos variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas secundárias de revenda:
1. Preços oficiais dos clubes (valor de face)
Quando comprados diretamente pelos clubes, os ingressos padrão de Premier League têm teto de preço ou são vendidos dentro de faixas fixas:
- Entrada geral (mandante - setor do Coventry City): Os ingressos padrão de dia de jogo normalmente variam de £ 30 a £ 55 para adultos, dependendo da categoria do assento e do setor, com meia-entrada/concessões (juniores, idosos, jovens adultos) geralmente variando de £ 15 a £ 35.
- Torcedores visitantes (setor do Newcastle United): Pelas regras da Premier League, os ingressos padrão de entrada geral para visitantes têm teto máximo estrito de £ 30 para adultos.
- Pacotes de hospitalidade de dia de jogo: Assentos executivos e pacotes VIP de hospitalidade começam em aproximadamente £ 120 a £ 250+ por pessoa, dependendo das opções de refeição e do acesso ao lounge.
2. Plataformas secundárias de ingressos
Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados em valores dinâmicos, determinados pela oferta:
- Preços iniciais: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de £ 230 a £ 250 para lugares padrão no setor mandante.
- Preços médios: Assentos centrais premium ou setores de alta demanda frequentemente variam entre £ 300 e £ 600+.
Coventry City x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Forma de Coventry City x Newcastle United
O Coventry venceu um jogo, empatou nenhum e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua única vitória foi contra o Plymouth Argyle na Carabao Cup, enquanto seus três jogos pela Premier League terminaram em derrotas para Arsenal (3 a 0), Hull City (0 a 1) e Manchester City (1 a 0). Ao longo desses cinco jogos, o Coventry marcou seis gols e sofreu cinco, embora sua campanha na elite registre apenas dois gols marcados em três partidas de liga.
O Newcastle venceu três, empatou dois e não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Millwall na Carabao Cup, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Bournemouth em sua partida anterior pela Premier League. O Newcastle marcou dez gols e sofreu sete ao longo dessa sequência de cinco jogos, com vitórias consecutivas fora de casa sobre Tottenham (2 a 0) e West Brom (3 a 2) destacando sua produção ofensiva.
Coventry City x Newcastle United: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Championship, em fevereiro de 2010, quando o Newcastle venceu por 4 a 1 no St James' Park. Nos cinco confrontos diretos registrados, o Newcastle venceu quatro e o Coventry um, com o Newcastle marcando 13 gols contra quatro do Coventry. As equipes não se enfrentam na Premier League desde janeiro de 2001, quando o Newcastle venceu por 3 a 1.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
D
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
E
E
E
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
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|+4
|9
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|+3
|9
V
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V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
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|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
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|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
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|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
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|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
D
D
E
V
D
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
D
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|1
|1
|3
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|9
|-5
|4
V
D
E
D
D
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
D
E
E
E
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|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D