Como conseguir ingressos para Coventry City x Fulham: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Coventry City recebe o Fulham no sábado, 24 de outubro de 2026, na Coventry Building Society Arena, em Coventry.

Treinado por Frank Lampard, o Coventry City chega à rodada buscando melhorar sua organização defensiva no início da temporada e sua forma geral. Enquanto isso, o elenco do Fulham, de Marco Silva, viaja a Coventry com o objetivo de garantir pontos importantes fora de casa para ganhar embalo na campanha da liga.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Coventry City x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Coventry City x Fulham pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo da Premier League Coventry City x Fulham na Coventry Building Society Arena, você tem várias opções, dependendo da disponibilidade e do status de associação:

1. Canais oficiais primários

Bilheteria oficial do Coventry City (venda principal para mandantes) — Os torcedores da casa podem comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Coventry City, com prioridade por níveis de associação do clube, detentores de carnê de temporada e venda geral.

Cota oficial do Fulham para visitantes — Os torcedores visitantes devem comprar ingressos pelo site oficial ou pela bilheteria do Fulham FC, o que exige associação válida ao clube e pontos de fidelidade para jogos fora de casa da Premier League.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , costumam ter assentos anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Fulham pela Premier League?

Os preços dos ingressos da Premier League para Coventry City x Fulham na Coventry Building Society Arena variam de acordo com a categoria e o canal de venda:

1. Ingressos primários do clube (valor de face)

Ingressos padrão para adultos: Espere pagar entre £35 e £55 por ingressos avulsos, dependendo do setor e da categorização da partida.

Meia-entrada/concessões (idosos e jovens adultos): Normalmente variam entre £25 e £40 .

Juniors (sub-18 / sub-14): Os ingressos avulsos padrão geralmente custam entre £15 e £25 (caindo para £10 a £15 nas Zonas de Família designadas).

Cota para torcedores visitantes: As regras da Premier League limitam os ingressos de visitante para adultos a £30 para os torcedores do Fulham.

2. Mercados secundários de ingressos

Como os ingressos padrão para jogos de alta demanda contra adversários de primeira linha costumam se esgotar durante a fase oficial de venda para membros, os ingressos em plataformas secundárias, como aStubHuboscilam de acordo com a demanda do mercado:

Assentos padrão de revenda: Os mercados secundários de ingressos atualmente oferecem lugares de admissão geral a partir de cerca de £80 a £120 , devido à alta demanda.

Assentos premium e de visão privilegiada: Lugares centrais do anel inferior ou anúncios de última disponibilidade costumam variar entre £150 e £300+ .

Coventry City x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Coventry City e Fulham

O Coventry soma uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest pela Premier League, encerrando uma sequência que incluiu uma derrota por 5 a 0 para o Brighton e um revés por 1 a 0 diante do Hull City. Ao longo dessas cinco partidas, o Coventry marcou dois gols e sofreu dez, refletindo a fragilidade defensiva que marcou seu início de campanha.

As últimas cinco partidas do Fulham renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente pela liga terminou em 1 a 1 contra o Manchester United, enquanto a equipe venceu o West Ham por 3 a 2 na Carabao Cup. Um empate sem gols com o Liverpool foi sua melhor atuação defensiva nessa sequência, embora derrotas para Crystal Palace e Sunderland tenham reduzido as expectativas. O Fulham marcou sete gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

Coventry City x Fulham: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto do confronto entre esses dois clubes nos dados fornecidos remonta à era da Championship. O encontro mais recente terminou com vitória do Coventry por 4 a 1 em casa, em outubro de 2021, enquanto o Fulham deu o troco ao vencer por 3 a 1 no Craven Cottage, em abril de 2022. Nessas duas partidas, o Coventry conquistou uma vitória e o Fulham outra, com oito gols marcados no total.