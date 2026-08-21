Como conseguir ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Depois de recentes compromissos consecutivos fora de casa contra duas das equipes apontadas como favoritas ao título da Premier League, Arsenal e Manchester City, o Coventry City de Frank Lampard ficará aliviado por voltar a jogar em casa no domingo, 13 de setembro, quando enfrenta o Brighton.

Depois de vencer 6 dos últimos 8 jogos em casa na temporada passada, marcando pelo menos 2 gols em cada uma dessas vitórias, a torcida dos Sky Blues se acostumou a partidas empolgantes na Coventry Building Society Arena e vai querer comprar ingressos para os jogos em casa novamente. Não perca a chance e garanta seu lugar hoje mesmo.

O Brighton não será um adversário fácil, é claro. As Seagulls de Fabian Hürzeler saíram vitoriosas em duas de suas três viagens fora de casa contra equipes recém-promovidas na temporada passada e acreditarão nas suas chances de voltar para casa com 3 pontos aqui.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Coventry City e Brighton & Hove Albion?

Coventry City e Brighton & Hove Albion se enfrentam na Coventry Building Society Arena (Coventry) no domingo, 13 de setembro, com início previsto para as 14h BST.

Premier League - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Como comprar ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante um período determinado, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Coventry City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Associação oficial necessária: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, já confirmado pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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