O Como recebe a Cremonese na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como.

Como e Cremonese têm um histórico de confrontos nas principais divisões do futebol italiano. O encontro mais recente ocorreu pela Serie A, em 24 de maio de 2026, quando o Como venceu por 4 a 1 fora de casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em setembro de 2025, com mando de campo do Como.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Como x Cremonese, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Como x Cremonese pela Copa da Itália?

Como x Cremonese será disputado no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

Copa da Itália - 1/8 2 de dez. de 2026 - 15:00

Como comprar ingressos para Como x Cremonese pela Copa da Itália?

Para comprar ingressos para Como x Cremonese pela Copa da Itália, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial do Como 1907 (tickets dot comofootball dot com). As vendas normalmente ocorrem em etapas, começando por períodos de prioridade para quem tem ingresso de temporada antes da abertura ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Copa da Itália quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Como x Cremonese pela Copa da Itália?

Confira os preços dos ingressos para Como x Cremonese pela Copa da Itália:

1. Canais oficiais do clube

Curva Como / Curva Est (setores atrás dos gols para mandantes e visitantes): Normalmente custam entre € 25 e € 40 .

Normalmente custam entre e . Distinti (arquibancada lateral descoberta): Os preços geralmente ficam entre € 45 e € 65 .

Os preços geralmente ficam entre . Tribuna Coperta (arquibancada principal coberta): Normalmente custam de € 70 a € 130 .

Normalmente custam de . Pacotes de hospitalidade: Começam em torno de € 250 a € 400 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda na Curva e em setores gerais: Começam em torno de € 215 a € 235 .

Começam em torno de . Revenda no Distinti: Ficam, em média, entre € 235 e € 250 .

Ficam, em média, entre e . Revenda na Tribuna Centrale: Variam de € 275 a € 300 ou mais.

Como x Cremonese pela Copa da Itália: tudo o que você precisa saber

Momento de Como e Cremonese

O Como vive excelente fase, com vitórias nos últimos cinco jogos pela Serie A e pela Champions League. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Venezia, pela Serie A, depois de vencer o Torino por 3 a 1 fora de casa. A sequência também inclui uma vitória por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League e um triunfo por 2 a 0 contra o Sassuolo na Serie A. Nesses cinco jogos, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas cinco, com cinco atuações sem sofrer gols no início e no fim da sequência.

A Cremonese soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Serie B. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Benevento, depois de vencer o Mantova por 2 a 0 fora de casa. Antes dessas duas vitórias consecutivas, a Cremonese perdeu para Juve Stabia e Pisa, sofrendo quatro gols nessas duas partidas. No total dos cinco jogos, marcou cinco gols e sofreu quatro.

Como x Cremonese: confrontos recentes

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 24 de maio de 2026, pela Serie A, quando a Cremonese recebeu o Como e perdeu por 4 a 1. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em setembro de 2025, também pela Serie A, com mando de campo do Como. Nos últimos cinco confrontos, o Como leva vantagem, com três vitórias contra duas da Cremonese. No placar agregado, são 11 gols do Como e oito da Cremonese.