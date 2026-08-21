Como conseguir ingressos para Chelsea x Hull City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Com uma série de novos reforços de muitos milhões de libras entrando em campo no Stamford Bridge nesta temporada, os torcedores do Chelsea estarão se acotovelando para garantir ingressos para os jogos da Premier League em casa nesta temporada.

O Chelsea terá a responsabilidade de apresentar atuações mais consistentes em casa sob o comando de Xavi Alonso, e a torcida dos Blues vai esperar um resultado positivo contra o Hull City no sábado, 12 de setembro.

O Chelsea marcou gols com facilidade durante a pré-temporada, com nomes como Joao Pedro, Liam Delap e o reforço recordista Morgan Rogers balançando as redes. Será que o time conseguirá manter o embalo?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Chelsea x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Chelsea e Hull City?

Chelsea x Hull City acontece em Stamford Bridge (Londres) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Como comprar ingressos para Chelsea x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguirem ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Os assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade, e praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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