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Como conseguir ingressos para Chelsea x Hull City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Você poderia reservar ingressos em Stamford Bridge para o próximo confronto do Chelsea na Premier League com o Hull City

Com uma série de novos reforços de muitos milhões de libras entrando em campo no Stamford Bridge nesta temporada, os torcedores do Chelsea estarão se acotovelando para garantir ingressos para os jogos da Premier League em casa nesta temporada.

O Chelsea terá a responsabilidade de apresentar atuações mais consistentes em casa sob o comando de Xavi Alonso, e a torcida dos Blues vai esperar um resultado positivo contra o Hull City no sábado, 12 de setembro.

O Chelsea marcou gols com facilidade durante a pré-temporada, com nomes como Joao Pedro, Liam Delap e o reforço recordista Morgan Rogers balançando as redes. Será que o time conseguirá manter o embalo?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Chelsea x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Chelsea e Hull City?

Chelsea x Hull City acontece em Stamford Bridge (Londres) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

crest
Premier League - Rodada 4
Stamford Bridge

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Como comprar ingressos para Chelsea x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguirem ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Chelsea x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Os assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade, e praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

CHE

CHE - Sequência

FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
Gol marcado (sofrido)
16/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
HUL

HUL - Sequência

MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
E0-0
SUN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ChelseaEmpateHull
5
0
0
Copa da Inglaterra
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FJ
Copa da Inglaterra
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FJ
Copa da Inglaterra
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FJ
14Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Chelsea x Hull

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formação
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Chelsea

Time titular

Hull

Reservas

Técnico

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
Chelsea

Lesões e suspensões

Hull

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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