Celta de Vigo e Racing Santander se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.
O Celta de Vigo busca aproveitar a vantagem de jogar em casa diante de sua torcida no Balaídos. Enquanto isso, o Racing Santander viaja para a Galícia com o objetivo de somar pontos importantes fora de casa para fortalecer sua campanha na liga.
Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga?
Celta de Vigo x Racing Santander acontece no Abanca Balaidos, em Vigo.
Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga?
Você pode comprar ingressos para a partida entre Celta de Vigo e Racing Santander por meio de várias opções oficiais e autorizadas:
- Site oficial do RC Celta de Vigo: A principal fonte de ingressos oficiais para jogos em casa é o portal de ingressos do RC Celta. Você pode se cadastrar para receber alertas por e-mail sobre datas de liberação, preços e pré-vendas diretamente pelo site.
- Bilheteria do estádio Abanca Balaídos: Os ingressos podem ser comprados pessoalmente nas bilheterias físicas (Taquillas) do estádio Abanca Balaídos, em Vigo, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Parceiros oficiais de viagem e hospitalidade: Plataformas autorizadas de viagens esportivas oferecem pacotes oficiais para o dia do jogo, incluindo opções de ingresso e hotel.
- Ingressos para torcedores visitantes: Se você torce pelo Racing Santander, os ingressos para o setor visitante são rigidamente controlados e distribuídos diretamente pelo Racing Santander por meio dos canais oficiais de venda do clube.
- Mercado secundário: Se a partida se esgotar nos canais oficiais ou se você precisar de opções de assento de última hora, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem alternativas para a compra de ingressos.
Quanto custam os ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Celta de Vigo e Racing Santander variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face nos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de revenda.
- Ingressos oficiais pelo valor de face (portal de vendas do clube e bilheteria do estádio):
- Atrás dos gols (Gol / Marcador): €30 – €50
- Laterais, arquibancadas inferior e superior (Tribuna / Río): €50 – €90
- VIP e hospitalidade: €150 – €300+
Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Celta de Vigo x Racing Santander
O Celta de Vigo está invicto nos últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa com o Valencia, pela LaLiga, em 22 de agosto, e antes disso empatou por 1 a 1 com o SSC Napoli em um amistoso de pré-temporada. A atuação mais convincente nessa sequência foi a vitória por 4 a 1 sobre o Sassuolo. O Celta marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco compromissos, com os empates consecutivos nos dois jogos mais recentes sendo a única pequena mancha em um período que, no restante, foi sólido.
O Racing Santander tem enfrentado dificuldades para encontrar consistência, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida competitiva mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Getafe, pela LaLiga, em 23 de agosto, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todos os cinco jogos, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.
Celta de Vigo x Racing Santander: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Copa do Rei, em 5 de janeiro de 2025, quando o Celta de Vigo venceu o Racing Santander fora de casa por 3 a 2. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado pela última vez na LaLiga em fevereiro de 2007, quando empataram por 2 a 2 no Abanca Balaidos. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Celta tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias contra uma do Racing e dois empates nesses cinco encontros.
Confrontos
Classificação de Celta de Vigo x Racing Santander
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D