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La Liga
team-logoCelta de Vigo
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Como conseguir ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Celta de Vigo
Racing Santander
La Liga

O Celta de Vigo enfrenta o Racing Santander na LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Celta de Vigo e Racing Santander se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca Balaidos, em Vigo.

O Celta de Vigo busca aproveitar a vantagem de jogar em casa diante de sua torcida no Balaídos. Enquanto isso, o Racing Santander viaja para a Galícia com o objetivo de somar pontos importantes fora de casa para fortalecer sua campanha na liga.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga?

Celta de Vigo x Racing Santander acontece no Abanca Balaidos, em Vigo.

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La Liga - Rodada 7
Abanca Balaidos

Como comprar ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Celta de Vigo e Racing Santander por meio de várias opções oficiais e autorizadas:

  • Site oficial do RC Celta de Vigo: A principal fonte de ingressos oficiais para jogos em casa é o portal de ingressos do RC Celta. Você pode se cadastrar para receber alertas por e-mail sobre datas de liberação, preços e pré-vendas diretamente pelo site.
  • Bilheteria do estádio Abanca Balaídos: Os ingressos podem ser comprados pessoalmente nas bilheterias físicas (Taquillas) do estádio Abanca Balaídos, em Vigo, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Parceiros oficiais de viagem e hospitalidade: Plataformas autorizadas de viagens esportivas oferecem pacotes oficiais para o dia do jogo, incluindo opções de ingresso e hotel.
  • Ingressos para torcedores visitantes: Se você torce pelo Racing Santander, os ingressos para o setor visitante são rigidamente controlados e distribuídos diretamente pelo Racing Santander por meio dos canais oficiais de venda do clube.
  • Mercado secundário: Se a partida se esgotar nos canais oficiais ou se você precisar de opções de assento de última hora, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem alternativas para a compra de ingressos.

Quanto custam os ingressos para Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Celta de Vigo e Racing Santander variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face nos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de revenda.   

  • Ingressos oficiais pelo valor de face (portal de vendas do clube e bilheteria do estádio):
    • Atrás dos gols (Gol / Marcador): €30 – €50   
    • Laterais, arquibancadas inferior e superior (Tribuna / Río): €50 – €90   
    • VIP e hospitalidade: €150 – €300+   

Celta de Vigo x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Celta de Vigo x Racing Santander

O Celta de Vigo está invicto nos últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa com o Valencia, pela LaLiga, em 22 de agosto, e antes disso empatou por 1 a 1 com o SSC Napoli em um amistoso de pré-temporada. A atuação mais convincente nessa sequência foi a vitória por 4 a 1 sobre o Sassuolo. O Celta marcou cinco gols e sofreu três nesses cinco compromissos, com os empates consecutivos nos dois jogos mais recentes sendo a única pequena mancha em um período que, no restante, foi sólido.

O Racing Santander tem enfrentado dificuldades para encontrar consistência, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida competitiva mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Getafe, pela LaLiga, em 23 de agosto, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todos os cinco jogos, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

CEL

CEL - Sequência

ATH
D0-2
RSO
E0-0
GET
E1-1
MAL
E1-1
OMO
D1-0
Gol marcado (sofrido)
2/5
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAN

SAN - Sequência

GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
BAR
D7-2
Gol marcado (sofrido)
9/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Celta de Vigo x Racing Santander: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Copa do Rei, em 5 de janeiro de 2025, quando o Celta de Vigo venceu o Racing Santander fora de casa por 3 a 2. Antes disso, as equipes haviam se enfrentado pela última vez na LaLiga em fevereiro de 2007, quando empataram por 2 a 2 no Abanca Balaidos. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Celta tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias contra uma do Racing e dois empates nesses cinco encontros.

Confrontos

Celta de VigoEmpateRacing Santander
2
2
1
Copa do Rei
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
3
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Celta de Vigo x Racing Santander

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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