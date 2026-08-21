Como conseguir ingressos para Brighton & Hove Albion x Leeds United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Brighton teve um início dos sonhos em sua campanha de 2026/27 no American Express Stadium, ao golear o Aston Villa por 4 a 0. No papel, enfrentar o atual campeão da Liga Europa parecia uma missão de estreia muito difícil, mas o Brighton começou em ritmo acelerado e marcou os quatro gols nos primeiros 31 minutos.

O próximo compromisso do Brighton em casa na Premier League será contra o Leeds United no sábado, 5 de setembro, pela terceira rodada.

Grandes atuações na costa sul, claro, não são novidade para o Brighton. O time de Fabian Hürzeler conquistou vitórias de destaque contra Manchester City, Liverpool e Chelsea na temporada passada.

Será que também vai passar pelo Leeds com facilidade? Você pode estar lá para descobrir. A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brighton & Hove Albion x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Brighton & Hove Albion x Leeds United pela Premier League?

Brighton & Hove Albion x Leeds United acontece no American Express Community Stadium, em Brighton, no sábado, 5 de setembro, com início marcado para as 15h no horário de verão britânico.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Leeds United pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos e carnês de temporada a pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Leeds United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos para jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá em vigor pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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