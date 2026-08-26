Como conseguir ingressos para Brest x Paris Saint-Germain: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Brest enfrenta o Paris Saint-Germain no domingo, 13 de setembro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.
O Paris Saint-Germain chega para o confronto buscando ganhar embalo e manter seu domínio histórico neste duelo direto. Enquanto isso, o Brest tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar um resultado marcante contra a atual potência.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brest x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?
Brest x Paris Saint-Germain acontece no Stade Francis-Le Blé, em Brest, com início marcado para o horário confirmado listado acima.
Como comprar ingressos para Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre Stade Brestois e Paris Saint-Germain, em 13 de setembro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, siga estas opções padrão:
- Canais oficiais do clube: confira o site oficial do Stade Brestois para vendas primárias de ingressos, acesso prioritário para sócios e disponibilidade na bilheteria. Como este é um jogo em casa de grande destaque contra o PSG, os ingressos oficiais se esgotam rapidamente.
- Mercados de revenda e agregadores de ingressos: se os ingressos primários estiverem esgotados no clube, plataformas secundárias seguras e sites de comparação de ingressos (como o StubHub) reúnem anúncios.
Quanto custam os ingressos para Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida de Ligue 1 entre Brest e Paris Saint-Germain em 13 de setembro de 2026 geralmente variam de acordo com a plataforma e o setor:
- Bilheteria oficial: ingressos pelo valor de face diretamente com o Stade Brestois normalmente começam em torno de € 30 a € 50 para lugares padrão da torcida da casa, embora a disponibilidade para jogos de grande destaque como contra o PSG seja bastante restrita e normalmente exija associação ao clube.
- Mercados secundários e plataformas de revenda: em sites de agregação de ingressos e plataformas secundárias (como o StubHub), os preços para este confronto geralmente começam em torno de € 80 a € 160 para lugares em setores superiores ou com visão geral, e podem subir bem mais dependendo da demanda e da localização exata do bloco.
Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Brest x Paris Saint-Germain
O Brest venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1, em 22 de agosto, seu primeiro resultado competitivo da nova temporada. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Nottingham Forest em um amistoso e empatou por 2 a 2 com o Venezia em outro jogo preparatório. O Brest marcou dez gols nessas cinco partidas, mas sofreu nove, refletindo um retrospecto defensivo aberto e, às vezes, vulnerável na pré-temporada.
Os últimos cinco resultados do PSG mostram uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 2 a 2 fora de casa contra o Rennes, em 23 de agosto, quando uma reação no segundo tempo garantiu um ponto no fim de semana de abertura da Ligue 1. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. O PSG marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas, um retorno misto que reflete um início instável de campanha.
Brest x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o PSG venceu por 1 a 0 em casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o PSG tem um retrospecto dominante, com quatro vitórias contra nenhuma do Brest, com uma partida sem vitória do Brest. O resultado mais emphático nessa sequência veio na Champions League, em 19 de fevereiro de 2025, quando o PSG venceu por 7 a 0 no Parc des Princes. O PSG marcou 19 gols nesses cinco encontros e sofreu apenas dois.
Confrontos
Classificação de Brest x Paris Saint-Germain
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
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|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
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V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
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|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
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|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
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|5
|1
|2
|2
|7
|9
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|5
V
E
D
E
D
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|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D