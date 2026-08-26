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Como conseguir ingressos para Brest x Paris Saint-Germain: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Brest enfrenta o Paris Saint-Germain na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Brest enfrenta o Paris Saint-Germain no domingo, 13 de setembro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.

O Paris Saint-Germain chega para o confronto buscando ganhar embalo e manter seu domínio histórico neste duelo direto. Enquanto isso, o Brest tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar um resultado marcante contra a atual potência.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brest x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Brest x Paris Saint-Germain acontece no Stade Francis-Le Blé, em Brest, com início marcado para o horário confirmado listado acima.

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Como comprar ingressos para Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Ligue 1 entre Stade Brestois e Paris Saint-Germain, em 13 de setembro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, siga estas opções padrão:

  • Canais oficiais do clube: confira o site oficial do Stade Brestois para vendas primárias de ingressos, acesso prioritário para sócios e disponibilidade na bilheteria. Como este é um jogo em casa de grande destaque contra o PSG, os ingressos oficiais se esgotam rapidamente.
  • Mercados de revenda e agregadores de ingressos: se os ingressos primários estiverem esgotados no clube, plataformas secundárias seguras e sites de comparação de ingressos (como o StubHub) reúnem anúncios.

Quanto custam os ingressos para Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida de Ligue 1 entre Brest e Paris Saint-Germain em 13 de setembro de 2026 geralmente variam de acordo com a plataforma e o setor:

  • Bilheteria oficial: ingressos pelo valor de face diretamente com o Stade Brestois normalmente começam em torno de € 30 a € 50 para lugares padrão da torcida da casa, embora a disponibilidade para jogos de grande destaque como contra o PSG seja bastante restrita e normalmente exija associação ao clube.
  • Mercados secundários e plataformas de revenda: em sites de agregação de ingressos e plataformas secundárias (como o StubHub), os preços para este confronto geralmente começam em torno de € 80 a € 160 para lugares em setores superiores ou com visão geral, e podem subir bem mais dependendo da demanda e da localização exata do bloco.

Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Brest x Paris Saint-Germain

O Brest venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1, em 22 de agosto, seu primeiro resultado competitivo da nova temporada. Antes disso, sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Nottingham Forest em um amistoso e empatou por 2 a 2 com o Venezia em outro jogo preparatório. O Brest marcou dez gols nessas cinco partidas, mas sofreu nove, refletindo um retrospecto defensivo aberto e, às vezes, vulnerável na pré-temporada.

Os últimos cinco resultados do PSG mostram uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 2 a 2 fora de casa contra o Rennes, em 23 de agosto, quando uma reação no segundo tempo garantiu um ponto no fim de semana de abertura da Ligue 1. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. O PSG marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas, um retorno misto que reflete um início instável de campanha.

B29

B29 - Sequência

VEN
E2-2
NFO
D2-0
LEM
E2-2
TFC
E2-2
LEH
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PSG

PSG - Sequência

RCL
D1-0
REN
E2-2
LIL
E2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Brest x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 10 de maio de 2026, quando o PSG venceu por 1 a 0 em casa pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o PSG tem um retrospecto dominante, com quatro vitórias contra nenhuma do Brest, com uma partida sem vitória do Brest. O resultado mais emphático nessa sequência veio na Champions League, em 19 de fevereiro de 2025, quando o PSG venceu por 7 a 0 no Parc des Princes. O PSG marcou 19 gols nesses cinco encontros e sofreu apenas dois.

Confrontos

BrestEmpatePSG
0
0
5
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
FJ
Liga dos Campeões
Brest badge
Brest
B29
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
2
PSG badge
PSG
PSG
5
FJ
2Gols marcados19
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Brest x Paris Saint-Germain

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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