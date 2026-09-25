Brest enfrenta o Angers no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.

No confronto mais recente pela liga, em maio de 2026, as duas equipes empataram em 1 a 1 em um duelo equilibrado. Antes dessa igualdade, o Brest vinha de uma forte sequência em casa contra o Angers, com vitórias consecutivas por 2 a 0 no Stade Francis-Le Blé em janeiro de 2023 e março de 2025.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brest x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Brest x Angers pela Ligue 1?

Brest x Angers começa no Stade Francis-Le Blé, em Brest, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Como comprar ingressos para Brest x Angers pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Brest e Angers no Stade Francis-Le Blé, você pode seguir estas opções:

Portal oficial de ingressos do Brest: A principal e mais confiável forma de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do Stade Brestois 29. Os ingressos são colocados à venda para o público geral algumas semanas antes da partida.

Prioridade para sócios do clube e detentores de carnê de temporada: Sócios oficiais do clube ou detentores de carnê de temporada geralmente recebem acesso prioritário para comprar ingressos adicionais antes do início das vendas para o público geral.

Bilheteria do Stade Francis-Le Blé: Sujeito à disponibilidade, os ingressos também podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio, em Brest, antes do dia do jogo.

Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga oficial se esgotar, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub costumam listar entradas de última hora, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Brest x Angers pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Brest x Angers no Stade Francis-Le Blé variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:

Ingressos oficiais pelo valor de face (portal do clube): Os ingressos padrão de entrada geral diretamente na bilheteria do Stade Brestois normalmente começam entre € 15 e € 25 para assentos gerais atrás dos gols, chegando a € 35 a € 50 nas categorias centrais das arquibancadas laterais.

Plataformas secundárias de ingressos: Em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de € 19 a € 65 para entradas básicas, enquanto assentos médios ou de maior demanda costumam variar entre € 60 e € 85+ dependendo da disponibilidade e da localização do assento.

Brest x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Brest e Angers

Os últimos cinco jogos do Brest renderam uma vitória, três empates e uma derrota entre partidas oficiais e amistosos. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre pela Ligue 1, e a equipe também empatou em 2 a 2 com Toulouse e Le Mans na liga. A única derrota veio em um amistoso de pré-temporada contra o Nottingham Forest, por 2 a 0. Ao longo desses cinco jogos, o Brest marcou nove gols e sofreu oito, refletindo um estilo de jogo aberto nos dois lados do campo.

O Angers registrou duas vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Rennes pela Ligue 1, embora tenha se recuperado de uma derrota anterior por 2 a 0 para o Lille com uma vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Auxerre. As vitórias em amistosos sobre Paris FC (3 a 2) e Lorient (2 a 1) mostram que o Angers consegue marcar gols, e a equipe balançou as redes sete vezes em suas cinco partidas, sofrendo oito gols.

Brest x Angers: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1, disputado no Stade Francis-Le Blé pela Ligue 1 em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest tem o melhor retrospecto, com três vitórias, enquanto o Angers soma um triunfo e um empate. O Brest também tem levado a melhor em casa neste confronto, vencendo seus dois últimos encontros como mandante contra o Angers pela liga por 2 a 0.