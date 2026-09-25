Brest enfrenta o Angers no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.
No confronto mais recente pela liga, em maio de 2026, as duas equipes empataram em 1 a 1 em um duelo equilibrado. Antes dessa igualdade, o Brest vinha de uma forte sequência em casa contra o Angers, com vitórias consecutivas por 2 a 0 no Stade Francis-Le Blé em janeiro de 2023 e março de 2025.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brest x Angers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Brest x Angers pela Ligue 1?
Brest x Angers começa no Stade Francis-Le Blé, em Brest, no sábado, 10 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Brest x Angers pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Brest e Angers no Stade Francis-Le Blé, você pode seguir estas opções:
- Portal oficial de ingressos do Brest: A principal e mais confiável forma de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do Stade Brestois 29. Os ingressos são colocados à venda para o público geral algumas semanas antes da partida.
- Prioridade para sócios do clube e detentores de carnê de temporada: Sócios oficiais do clube ou detentores de carnê de temporada geralmente recebem acesso prioritário para comprar ingressos adicionais antes do início das vendas para o público geral.
- Bilheteria do Stade Francis-Le Blé: Sujeito à disponibilidade, os ingressos também podem ser comprados diretamente na bilheteria do estádio, em Brest, antes do dia do jogo.
- Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga oficial se esgotar, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub costumam listar entradas de última hora, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.
Quanto custam os ingressos para Brest x Angers pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para Brest x Angers no Stade Francis-Le Blé variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:
- Ingressos oficiais pelo valor de face (portal do clube): Os ingressos padrão de entrada geral diretamente na bilheteria do Stade Brestois normalmente começam entre € 15 e € 25 para assentos gerais atrás dos gols, chegando a € 35 a € 50 nas categorias centrais das arquibancadas laterais.
- Plataformas secundárias de ingressos: Em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de € 19 a € 65 para entradas básicas, enquanto assentos médios ou de maior demanda costumam variar entre € 60 e € 85+ dependendo da disponibilidade e da localização do assento.
Brest x Angers pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Brest e Angers
Os últimos cinco jogos do Brest renderam uma vitória, três empates e uma derrota entre partidas oficiais e amistosos. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre pela Ligue 1, e a equipe também empatou em 2 a 2 com Toulouse e Le Mans na liga. A única derrota veio em um amistoso de pré-temporada contra o Nottingham Forest, por 2 a 0. Ao longo desses cinco jogos, o Brest marcou nove gols e sofreu oito, refletindo um estilo de jogo aberto nos dois lados do campo.
O Angers registrou duas vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Rennes pela Ligue 1, embora tenha se recuperado de uma derrota anterior por 2 a 0 para o Lille com uma vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Auxerre. As vitórias em amistosos sobre Paris FC (3 a 2) e Lorient (2 a 1) mostram que o Angers consegue marcar gols, e a equipe balançou as redes sete vezes em suas cinco partidas, sofrendo oito gols.
Brest x Angers: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes terminou em 1 a 1, disputado no Stade Francis-Le Blé pela Ligue 1 em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest tem o melhor retrospecto, com três vitórias, enquanto o Angers soma um triunfo e um empate. O Brest também tem levado a melhor em casa neste confronto, vencendo seus dois últimos encontros como mandante contra o Angers pela liga por 2 a 0.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
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|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
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|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
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|10
D
V
V
V
E
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|5
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|1
|8
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|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
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|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
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|5
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D
E
D
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|-3
|5
V
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D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D