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Como conseguir ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Brentford
Tottenham

Como você pode comprar ingressos para o clássico londrino de abertura da nova temporada da Premier League

O Brentford abre sua temporada com um dérbi londrino no Gtech Community Stadium, ao receber o Tottenham Hotspur, que gastou pesado, no sábado, 22 de agosto.

Os Bees, que vêm de sua campanha conjunta de melhor desempenho na Premier League após terminarem em 9º lugar, não devem se intimidar com o desafio de estreia, já que venceram Aston Villa, Manchester United e Liverpool em casa na temporada passada.

Depois de escapar do temido rebaixamento por muito pouco, o Tottenham está desesperado por uma temporada mais positiva sob o comando de Roberto De Zerbi. O clube abriu os cofres por nomes como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke durante o verão e espera começar com tudo.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Brentford e Tottenham Hotspur?

Brentford x Tottenham Hotspur acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, com início previsto para 17h30 BST no sábado, 22 de agosto.

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Premier League - Rodada 1
Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preços premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou de sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham preço limitado a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

BRE

BRE - Sequência

MCI
D3-0
CRY
E2-2
LIV
E1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
Gol marcado (sofrido)
14/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TOT

TOT - Sequência

SFC
V1-1
CHE
V1-2
GET
E1-1
TSG
V3-0
TSG
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

BrentfordEmpateTottenham
0
1
4
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Brentford x Tottenham

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formação
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareM. JensenM. JensenK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltI. ThiagoI. ThiagoA. KinskyA. KinskyA. RobertsonA. RobertsonM. SenesiM. SenesiJ. van HeckeJ. van HeckeA. GrayA. GrayL. BergvallL. BergvallM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliM. MooreM. MooreC. GallagherC. GallagherRicharlisonRicharlison
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Brentford

Time titular

Tottenham

Reservas

Técnico

  • K. Andrews
  • R. De Zerbi
Brentford

Lesões e suspensões

Tottenham

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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