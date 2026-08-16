Como conseguir ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Brentford abre sua temporada com um dérbi londrino no Gtech Community Stadium, ao receber o Tottenham Hotspur, que gastou pesado, no sábado, 22 de agosto.

Os Bees, que vêm de sua campanha conjunta de melhor desempenho na Premier League após terminarem em 9º lugar, não devem se intimidar com o desafio de estreia, já que venceram Aston Villa, Manchester United e Liverpool em casa na temporada passada.

Depois de escapar do temido rebaixamento por muito pouco, o Tottenham está desesperado por uma temporada mais positiva sob o comando de Roberto De Zerbi. O clube abriu os cofres por nomes como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke durante o verão e espera começar com tudo.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Brentford e Tottenham Hotspur?

Brentford x Tottenham Hotspur acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, com início previsto para 17h30 BST no sábado, 22 de agosto.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Tottenham Hotspur pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preços premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou de sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham preço limitado a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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