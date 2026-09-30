Brentford enfrenta o Liverpool no sábado, 17 de outubro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.
Nos encontros recentes, o Brentford se mostrou um teste formidável, incluindo uma emocionante vitória em casa por 3 a 2 sobre o Liverpool no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025. O confronto competitivo mais recente terminou em um empate por 1 a 1, muito disputado, em Anfield, em 24 de maio de 2026.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brentford x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Brentford x Liverpool pela Premier League?
O Brentford recebe o Liverpool no Gtech Community Stadium, em Londres, no sábado, 17 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Brentford x Liverpool pela Premier League?
Para comprar ingressos da Premier League para Brentford x Liverpool no Gtech Community Stadium, você pode seguir estes caminhos principais:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do Brentford: Jogos de alta demanda como o contra o Liverpool são vendidos quase exclusivamente pelo site oficial de ingressos do Brentford para membros oficiais.
- My Bees Membership: Em geral, você precisará de uma associação ativa do My Bees Membership para acessar a venda de ingressos ou sorteios.
- Ticket Access Points (TAPs): A prioridade para jogos da Categoria A, como o contra o Liverpool, normalmente é dada a membros com maior número acumulado de Ticket Access Points por terem comparecido a partidas anteriores.
- Brentford Ticket Exchange: Se a partida estiver esgotada, os detentores oficiais de Season Ticket que não puderem comparecer recolocam seus assentos no Brentford Ticket Exchange oficial, acessível para membros elegíveis.
2. Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo
- Pacotes oficiais de hospitalidade podem ser comprados diretamente no site do clube ou com parceiros autorizados de hospitalidade.
- Esses pacotes normalmente incluem um ingresso garantido para a partida, além de comida, bebida e acesso a lounge antes do jogo, e geralmente não exigem associação padrão ao clube nem requisitos de TAP.
3. Torcedores visitantes (torcedores do Liverpool)
- Os ingressos do setor visitante são alocados diretamente ao Liverpool FC.
- Para comprar pelo Liverpool, você precisa ser membro oficial do Liverpool FC ou detentor de season ticket com os créditos exigidos por comparecer a partidas anteriores da Premier League fora de casa.
4. Plataformas secundárias de ingressos
- Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm assentos anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.
Quanto custam os ingressos para Brentford x Liverpool pela Premier League?
Os preços dos ingressos para partidas da Premier League entre Brentford e Liverpool no Gtech Community Stadium variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou adquirir por plataformas de revenda/secundárias.
1. Preços oficiais dos ingressos pelo valor de face
Para jogos da Categoria A da Premier League, que incluem partidas de alto perfil contra equipes como o Liverpool, os preços oficiais dos ingressos pelo valor de face diretamente com o Brentford FC normalmente variam da seguinte forma:
- Adultos (idades de 25 a 64 anos): £35 a £65 (dependendo do setor e da faixa do assento)
- Idosos (65+): £25 a £45
- Jovens (18 a 24 anos): £20 a £40
- Juniores (menores de 18 anos): £10 a £20
- Torcedores visitantes (setor do Liverpool): Limitados a £30 para ingressos de adulto, conforme os regulamentos da Premier League.
2. Revenda e preços do mercado secundário
Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados em taxas de mercado dinâmicas impulsionadas pela oferta:
- Revenda de entrada geral: Normalmente começa em cerca de £180 a £250, com assentos de visão central/lateral longa chegando a £300 a £450+ por ingresso.
- Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Ingressos oficiais ou VIP de hospitalidade começam em aproximadamente £450 a £650+ por pessoa.
Brentford x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Forma de Brentford e Liverpool
O Brentford registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos competitivos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Sunderland na Premier League, após um empate por 1 a 1 com o Leeds United na semana anterior. O Brentford mostrou intenção ofensiva mais cedo nessa sequência, goleando o Birmingham City por 6 a 1 na Carabao Cup e vencendo o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na liga.
O Liverpool venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos competitivos, sofrendo gols em cada uma dessas partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League, uma virada depois de sair atrás. Antes disso, venceu o Ipswich Town por 2 a 0 fora de casa na Premier League, embora empates consecutivos por 2 a 2 com Nottingham Forest e Newcastle United anteriormente nessa sequência destaquem uma inconsistência defensiva que a comissão técnica vai querer corrigir.
Brentford x Liverpool: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 24 de maio de 2026, quando o jogo em Anfield terminou em 1 a 1 pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brentford venceu dois e o Liverpool venceu dois, com um empate, o que faz deste um duelo genuinamente competitivo. O Brentford venceu por 3 a 2 em casa em outubro de 2025, enquanto o Liverpool conquistou uma vitória por 4 a 1 no Gtech Community Stadium em fevereiro de 2024.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
D
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
E
E
E
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
E
V
E
E
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|6
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|+3
|9
V
E
V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
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|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
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|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
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|13
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|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
D
D
E
V
D
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
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|9
|-5
|4
V
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E
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D
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
D
E
E
E
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|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D