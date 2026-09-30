Brentford enfrenta o Liverpool no sábado, 17 de outubro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

Nos encontros recentes, o Brentford se mostrou um teste formidável, incluindo uma emocionante vitória em casa por 3 a 2 sobre o Liverpool no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025. O confronto competitivo mais recente terminou em um empate por 1 a 1, muito disputado, em Anfield, em 24 de maio de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brentford x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Brentford x Liverpool pela Premier League?

O Brentford recebe o Liverpool no Gtech Community Stadium, em Londres, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Liverpool pela Premier League?

Para comprar ingressos da Premier League para Brentford x Liverpool no Gtech Community Stadium, você pode seguir estes caminhos principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do Brentford: Jogos de alta demanda como o contra o Liverpool são vendidos quase exclusivamente pelo site oficial de ingressos do Brentford para membros oficiais.

My Bees Membership: Em geral, você precisará de uma associação ativa do My Bees Membership para acessar a venda de ingressos ou sorteios.

Ticket Access Points (TAPs): A prioridade para jogos da Categoria A, como o contra o Liverpool, normalmente é dada a membros com maior número acumulado de Ticket Access Points por terem comparecido a partidas anteriores.

Brentford Ticket Exchange: Se a partida estiver esgotada, os detentores oficiais de Season Ticket que não puderem comparecer recolocam seus assentos no Brentford Ticket Exchange oficial, acessível para membros elegíveis.

2. Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo

Pacotes oficiais de hospitalidade podem ser comprados diretamente no site do clube ou com parceiros autorizados de hospitalidade.

Esses pacotes normalmente incluem um ingresso garantido para a partida, além de comida, bebida e acesso a lounge antes do jogo, e geralmente não exigem associação padrão ao clube nem requisitos de TAP.

3. Torcedores visitantes (torcedores do Liverpool)

Os ingressos do setor visitante são alocados diretamente ao Liverpool FC.

Para comprar pelo Liverpool, você precisa ser membro oficial do Liverpool FC ou detentor de season ticket com os créditos exigidos por comparecer a partidas anteriores da Premier League fora de casa.

4. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm assentos anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Liverpool pela Premier League?

Os preços dos ingressos para partidas da Premier League entre Brentford e Liverpool no Gtech Community Stadium variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou adquirir por plataformas de revenda/secundárias.

1. Preços oficiais dos ingressos pelo valor de face

Para jogos da Categoria A da Premier League, que incluem partidas de alto perfil contra equipes como o Liverpool, os preços oficiais dos ingressos pelo valor de face diretamente com o Brentford FC normalmente variam da seguinte forma:

Adultos (idades de 25 a 64 anos): £35 a £65 (dependendo do setor e da faixa do assento)

Idosos (65+): £25 a £45

Jovens (18 a 24 anos): £20 a £40

Juniores (menores de 18 anos): £10 a £20

Torcedores visitantes (setor do Liverpool): Limitados a £30 para ingressos de adulto, conforme os regulamentos da Premier League.

2. Revenda e preços do mercado secundário

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados em taxas de mercado dinâmicas impulsionadas pela oferta:

Revenda de entrada geral: Normalmente começa em cerca de £180 a £250 , com assentos de visão central/lateral longa chegando a £300 a £450+ por ingresso.

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Ingressos oficiais ou VIP de hospitalidade começam em aproximadamente £450 a £650+ por pessoa.

Brentford x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Brentford e Liverpool

O Brentford registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos competitivos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Sunderland na Premier League, após um empate por 1 a 1 com o Leeds United na semana anterior. O Brentford mostrou intenção ofensiva mais cedo nessa sequência, goleando o Birmingham City por 6 a 1 na Carabao Cup e vencendo o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na liga.

O Liverpool venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos competitivos, sofrendo gols em cada uma dessas partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League, uma virada depois de sair atrás. Antes disso, venceu o Ipswich Town por 2 a 0 fora de casa na Premier League, embora empates consecutivos por 2 a 2 com Nottingham Forest e Newcastle United anteriormente nessa sequência destaquem uma inconsistência defensiva que a comissão técnica vai querer corrigir.

Brentford x Liverpool: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 24 de maio de 2026, quando o jogo em Anfield terminou em 1 a 1 pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brentford venceu dois e o Liverpool venceu dois, com um empate, o que faz deste um duelo genuinamente competitivo. O Brentford venceu por 3 a 2 em casa em outubro de 2025, enquanto o Liverpool conquistou uma vitória por 4 a 1 no Gtech Community Stadium em fevereiro de 2024.