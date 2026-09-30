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Como conseguir ingressos para Brentford x Liverpool: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Brentford enfrenta o Liverpool na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

Brentford enfrenta o Liverpool no sábado, 17 de outubro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

Nos encontros recentes, o Brentford se mostrou um teste formidável, incluindo uma emocionante vitória em casa por 3 a 2 sobre o Liverpool no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025. O confronto competitivo mais recente terminou em um empate por 1 a 1, muito disputado, em Anfield, em 24 de maio de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brentford x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Brentford x Liverpool pela Premier League?

O Brentford recebe o Liverpool no Gtech Community Stadium, em Londres, no sábado, 17 de outubro de 2026.

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Premier League - Rodada 7
Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Liverpool pela Premier League?

Para comprar ingressos da Premier League para Brentford x Liverpool no Gtech Community Stadium, você pode seguir estes caminhos principais:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do Brentford: Jogos de alta demanda como o contra o Liverpool são vendidos quase exclusivamente pelo site oficial de ingressos do Brentford para membros oficiais.
  • My Bees Membership: Em geral, você precisará de uma associação ativa do My Bees Membership para acessar a venda de ingressos ou sorteios.
  • Ticket Access Points (TAPs): A prioridade para jogos da Categoria A, como o contra o Liverpool, normalmente é dada a membros com maior número acumulado de Ticket Access Points por terem comparecido a partidas anteriores.
  • Brentford Ticket Exchange: Se a partida estiver esgotada, os detentores oficiais de Season Ticket que não puderem comparecer recolocam seus assentos no Brentford Ticket Exchange oficial, acessível para membros elegíveis.

2. Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo

  • Pacotes oficiais de hospitalidade podem ser comprados diretamente no site do clube ou com parceiros autorizados de hospitalidade.
  • Esses pacotes normalmente incluem um ingresso garantido para a partida, além de comida, bebida e acesso a lounge antes do jogo, e geralmente não exigem associação padrão ao clube nem requisitos de TAP.

3. Torcedores visitantes (torcedores do Liverpool)

  • Os ingressos do setor visitante são alocados diretamente ao Liverpool FC.
  • Para comprar pelo Liverpool, você precisa ser membro oficial do Liverpool FC ou detentor de season ticket com os créditos exigidos por comparecer a partidas anteriores da Premier League fora de casa.

4. Plataformas secundárias de ingressos

  • Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm assentos anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Liverpool pela Premier League?

Os preços dos ingressos para partidas da Premier League entre Brentford e Liverpool no Gtech Community Stadium variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou adquirir por plataformas de revenda/secundárias.

1. Preços oficiais dos ingressos pelo valor de face

Para jogos da Categoria A da Premier League, que incluem partidas de alto perfil contra equipes como o Liverpool, os preços oficiais dos ingressos pelo valor de face diretamente com o Brentford FC normalmente variam da seguinte forma:

  • Adultos (idades de 25 a 64 anos): £35 a £65 (dependendo do setor e da faixa do assento)
  • Idosos (65+): £25 a £45
  • Jovens (18 a 24 anos): £20 a £40
  • Juniores (menores de 18 anos): £10 a £20
  • Torcedores visitantes (setor do Liverpool): Limitados a £30 para ingressos de adulto, conforme os regulamentos da Premier League.

2. Revenda e preços do mercado secundário

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados em taxas de mercado dinâmicas impulsionadas pela oferta:

  • Revenda de entrada geral: Normalmente começa em cerca de £180 a £250, com assentos de visão central/lateral longa chegando a £300 a £450+ por ingresso.
  • Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Ingressos oficiais ou VIP de hospitalidade começam em aproximadamente £450 a £650+ por pessoa.

Brentford x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Brentford e Liverpool

O Brentford registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos competitivos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Sunderland na Premier League, após um empate por 1 a 1 com o Leeds United na semana anterior. O Brentford mostrou intenção ofensiva mais cedo nessa sequência, goleando o Birmingham City por 6 a 1 na Carabao Cup e vencendo o Tottenham Hotspur por 3 a 0 na liga.

O Liverpool venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos competitivos, sofrendo gols em cada uma dessas partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League, uma virada depois de sair atrás. Antes disso, venceu o Ipswich Town por 2 a 0 fora de casa na Premier League, embora empates consecutivos por 2 a 2 com Nottingham Forest e Newcastle United anteriormente nessa sequência destaquem uma inconsistência defensiva que a comissão técnica vai querer corrigir.

BRE

BRE - Sequência

LEE
E1-1
SUN
E1-1
BOU
E2-2
REA
V1-2
CHE
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LIV

LIV - Sequência

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Brentford x Liverpool: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 24 de maio de 2026, quando o jogo em Anfield terminou em 1 a 1 pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brentford venceu dois e o Liverpool venceu dois, com um empate, o que faz deste um duelo genuinamente competitivo. O Brentford venceu por 3 a 2 em casa em outubro de 2025, enquanto o Liverpool conquistou uma vitória por 4 a 1 no Gtech Community Stadium em fevereiro de 2024.

Confrontos

BrentfordEmpateLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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