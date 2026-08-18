O Bournemouth pode ter um novo líder no comando técnico, na figura do ex-treinador do RB Leipzig, Marco Rose, mas buscará manter sua impressionante forma em casa da última campanha em seu primeiro jogo da Premier League no Vitality Stadium nesta temporada, contra o Everton, no sábado, 29 de agosto.

De forma impressionante, o Bournemouth está atualmente em uma sequência de nove jogos sem perder em casa, um retrospecto que remonta a 3 de janeiro, e até teve uma boa atuação naquela derrota, perdendo por 3 a 2 para o eventual campeão, o Arsenal.

Na verdade, o Bournemouth perdeu apenas duas vezes na liga durante toda a temporada no Vitality. Um ponto um pouco preocupante para eles, porém, é que o único outro time a derrotá-los foi o Everton. Eles conseguem se vingar dessa derrota?

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Bournemouth x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Bournemouth e Everton?

Bournemouth x Everton está marcado para começar às 15h00 BST de sábado, 29 de agosto, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos pelo seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bournemouth x Everton pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto assentos no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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