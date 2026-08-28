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Bundesliga
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Como conseguir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Borussia Mönchengladbach enfrenta o Mainz 05 na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Borussia Mönchengladbach enfrenta o Mainz 05 no sábado, 19 de setembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

No encontro mais recente pela liga no mesmo local, em abril de 2026, as duas equipes empataram por 1 a 1 em um jogo bastante equilibrado. Com a vantagem de atuar em casa, o Mönchengladbach vai buscar os três pontos diante de sua torcida, enquanto o Mainz 05 tenta uma boa atuação longe de casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach x Mainz 05 acontece no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

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Bundesliga - Rodada 4
Ista-Borussia-Park

Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Borussia Mönchengladbach e Mainz 05, em 19 de setembro de 2026, por vários canais oficiais e secundários:

  • Site oficial do clube (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): A opção mais segura e direta é o site oficial do Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Os ingressos para as partidas geralmente são colocados à venda primeiro para os sócios oficiais do clube, seguidos pela venda ao público em geral, caso ainda restem lugares.
  • Plataformas secundárias de revenda de ingressos: Se os ingressos estiverem esgotados no clube, você pode encontrá-los em agregadores e marketplaces secundários de ingressos, como o StubHub.
  • Ingressos para o setor visitante: Se você quer se sentar com os torcedores do Mainz 05 no setor visitante designado, os ingressos são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de ingressos online do 1. FSV Mainz 05.

Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para a partida de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 em 19 de setembro de 2026, os preços dos ingressos variam dependendo de você comprá-los diretamente em fontes oficiais ou por meio de marketplaces secundários:

  • Portal oficial do clube (Borussia Mönchengladbach): Os ingressos oficiais padrão, pelo valor de face e comprados diretamente com o clube, normalmente variam entre € 15 e € 55 para categorias regulares de assentos, dependendo de você escolher lugares em pé na arquibancada (Nordkurve) ou setores com assentos nas tribunas.
  • Mercado secundário e plataformas de revenda: Em marketplaces secundários de ingressos e agregadores de revenda, como o StubHub, os preços de entrada para assentos padrão geralmente começam em torno de € 20 a € 60. Dependendo da disponibilidade, da localização do assento, como os setores centrais das arquibancadas principais, e da demanda mais perto do dia da partida, os anúncios médios no mercado secundário para este confronto específico variam entre € 60 e € 250+.
  • VIP e hospitalidade: Pacotes premium de hospitalidade e lugares com experiência VIP para este confronto começam em valores significativamente mais altos, muitas vezes a partir de € 300 e ultrapassando € 1.000 para suítes executivas.

Borussia Moenchengladbach x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Borussia Moenchengladbach x Mainz 05: momento das equipes

O Borussia Mönchengladbach venceu todas as suas cinco partidas mais recentes entre pré-temporada e Copa da Alemanha. Sua última atuação foi uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o TSV Schott Mainz na copa, em 23 de agosto. Antes, na pré-temporada, venceu Aston Villa por 2 a 1 e Velbert por 8 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, o Gladbach marcou 20 gols e sofreu apenas dois, um retrospecto que aponta para um elenco bem organizado e eficiente.

O Mainz 05 também vive excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e um empate. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow pela copa, em 23 de agosto. O time de Fischer também venceu AFC Bournemouth por 2 a 1 e Paris FC por 4 a 0 na pré-temporada, empatando apenas com a Udinese, por 3 a 3. O Mainz marcou 17 gols e sofreu quatro nesses cinco compromissos.

BMG

BMG - Sequência

AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
D3-0
ELV
D3-4
SCF
D5-0
Gol marcado (sofrido)
10/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
M05

M05 - Sequência

BOU
V2-1
KRI
V0-9
SCP
E0-0
HSV
V0-5
SGE
D1-3
Gol marcado (sofrido)
17/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Borussia Moenchengladbach x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1 no Borussia-Park, em 19 de abril de 2026, pela Bundesliga. Antes disso, o Mainz 05 perdeu em casa por 1 a 0 para o Gladbach em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Gladbach tem uma vitória, o Mainz tem uma vitória, e três partidas terminaram empatadas, com os dois clubes encontrando dificuldades para se descolar neste duelo.

Confrontos

Borussia MönchengladbachEmpateMainz
1
3
1
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Mainz badge
Mainz
M05
1
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
0
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Mainz badge
Mainz
M05
3
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Borussia Moenchengladbach x Mainz 05: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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