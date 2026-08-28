Como conseguir ingressos para Borussia Dortmund x Paderborn: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Borussia Dortmund enfrenta o Paderborn no sábado, 12 de setembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

As duas equipes chegam para esta rodada buscando embalar no início da temporada e somar pontos cruciais na classificação da elite alemã. Os confrontos competitivos anteriores entre os dois lados tiveram placares altos, o que torna este duelo atraente para os torcedores de futebol.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Dortmund x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Borussia Dortmund x Paderborn pela Bundesliga?

O Borussia Dortmund recebe o Paderborn no Signal Iduna Park, em Dortmund, com pontapé inicial marcado para a rodada de abertura da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 3 12 de set. de 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Paderborn pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para Borussia Dortmund x SC Paderborn 07 pela Bundesliga, você tem duas opções principais, dependendo de a partida ser disputada no Signal Iduna Park (Dortmund) ou na Home Deluxe Arena (Paderborn):

Borussia Dortmund (jogo em casa): Compre diretamente pelo BVB Ticketshop oficial no site do clube (bvb.de). Os ingressos normalmente são disponibilizados primeiro para sócios do BVB antes de os lugares restantes entrarem em venda geral.

SC Paderborn 07 (jogo fora de casa): Compre pela loja oficial online de ingressos do Paderborn (scp07.de). Se você quiser ficar no setor visitante em Paderborn, os ingressos para visitantes são distribuídos pelo sistema oficial de venda de ingressos fora de casa do Borussia Dortmund.

Plataformas secundárias de ingressos Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, você pode procurar lugares de revenda em marketplaces secundários de ingressos, como o StubHub. Tenha em mente que os preços nas plataformas secundárias podem ser mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Paderborn pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Borussia Dortmund x SC Paderborn variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face diretamente com o clube ou ingressos de revenda por plataformas secundárias:

Preços primários/oficiais do clube (valor de face) preços oficiais do Borussia Dortmund:

Lugares em pé (Muralha Amarela / Südtribüne): Aproximadamente £16 (€18,50).

Categoria 6 (assentos no anel inferior): Aproximadamente £30 (€35,00).

Categoria 5 (assentos padrão): Aproximadamente £43 (€50,00).

Categoria 2 a 4 (assentos nas laterais): Aproximadamente £49 a £60 (€57,00–€70,00).

Categoria 1 e assentos premium: Aproximadamente £73 a £82 (€85,00–€95,00).

Preços no mercado secundário e de revenda Devido à alta demanda e à disponibilidade limitada para não sócios, os preços nas plataformas secundárias autorizadas de ingressos, como o StubHub, variam de acordo com a demanda do mercado:

Revenda de entrada/nível inicial em pé: A partir de cerca de £40 a £55 .

Assentos de categoria padrão: Normalmente variam entre £85 e £130 .

Categoria 1 e localizações premium: Podem variar de £150 a £210+ .

Borussia Dortmund x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Paderborn

O Borussia Dortmund chega para a temporada da Bundesliga em uma sequência recente difícil, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo veio em um amistoso contra o FC Tokyo, por 1 a 0. A equipe empatou por 2 a 2 com a Roma na pré-temporada antes de perder por 3 a 2 para o Arsenal em um amistoso e depois cair por 2 a 1 diante do Bayern de Munique na Supercopa em 22 de agosto. Ao longo desses cinco jogos, o Dortmund marcou sete gols e sofreu oito.

Os últimos cinco resultados do Paderborn mostram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua partida mais recente foi a vitória por 4 a 2 sobre o 1. FC Phoenix Luebeck pela DFB-Pokal, em 23 de agosto. A equipe empatou duas vezes com o Werder Bremen, ambas por 2 a 2, e venceu o Osnabrueck por 2 a 0 na pré-temporada. Sua única derrota foi contra o Magdeburg, por 2 a 0, no fim de julho. O Paderborn marcou dez gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

Borussia Dortmund x Paderborn: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na DFB-Pokal em 2 de fevereiro de 2021, quando o Borussia Dortmund venceu o Paderborn por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Dortmund venceu três, com um empate e uma vitória do Paderborn. O resultado mais elástico aconteceu em uma partida da Bundesliga em 31 de maio de 2020, quando o Paderborn recebeu o Dortmund e perdeu por 6 a 1, e um amistoso em janeiro de 2017 produziu o mesmo placar a favor do Dortmund.