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team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoSlavia Praga
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Como conseguir ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Bayern de Munique
Slavia Praga
Liga dos Campeões

O Bayern de Munique enfrenta o Slavia Praga na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O Bayern de Munique recebe o Slavia Praga na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

O confronto europeu será um raro encontro oficial entre Bayern de Munique e Slavia Praga e apresentará um novo desafio tático no cenário continental. O gigante alemão está bem posicionado na fase de liga ampliada e busca terminar entre os oito primeiros para garantir a classificação direta às oitavas de final.

Deixe que a GOAL apresente tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League?

Bayern de Munique x Slavia Praga será disputado na Allianz Arena, em Munique, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 6
Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Slavia Praga pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais direta e confiável de conseguir ingressos verificados é pelo site oficial do FC Bayern de Munique e por seu portal de ingressos. Sócios e torcedores cadastrados geralmente têm prioridade na compra diretamente com o clube, conforme a disponibilidade e as etapas de distribuição.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Bayern de Munique e Slavia Praga pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

  • Categoria 1: € 100
  • Categoria 2: € 80
  • Categoria 3: € 60
  • Categoria 4: € 50
  • Categoria 5: € 19

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Anel superior / equivalentes à categoria 4: A partir de cerca de € 130 a € 140.
  • Lugares sentados das categorias 2 e 3: Geralmente entre € 165 e € 210.
  • Assentos da categoria 1 e assentos premium de revenda: Frequentemente anunciados por valores de € 225 a mais de € 300.

Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayern de Munique e Slavia Praga

O Bayern de Munique chega ao confronto em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos por todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Mainz por 2 a 1 pela Bundesliga. Pouco antes, havia derrotado o Atlético de Madrid por 2 a 0 pela Champions League. Também venceu o Freiburg por 3 a 1 e goleou o Magdeburg por 6 a 1 na Copa da Alemanha. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. Nessas cinco partidas, o Bayern marcou 15 gols e sofreu quatro.

O Slavia Praga chega com resultados recentes variados: venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Artis Brno em competição nacional, embora antes tenha perdido por 2 a 1 para o Arsenal na Champions League. Também venceu o Jablonec por 5 a 0 fora de casa e o FC Zbrojovka Brno por 4 a 0 em uma partida de copa. O empate por 1 a 1 com o Mlada Boleslav foi o único outro jogo em que deixou pontos pelo caminho.

FCB

FCB - Sequência

SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
ATM
V0-2
M05
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SLP

SLP - Sequência

BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
ARS
D1-2
ARB
V4-1
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bayern de Munique x Slavia Praga: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Bayern de Munique e Slavia Praga para este jogo. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando os registros forem confirmados.

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