O Bayern de Munique recebe o Slavia Praga na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.
O confronto europeu será um raro encontro oficial entre Bayern de Munique e Slavia Praga e apresentará um novo desafio tático no cenário continental. O gigante alemão está bem posicionado na fase de liga ampliada e busca terminar entre os oito primeiros para garantir a classificação direta às oitavas de final.
Deixe que a GOAL apresente tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League?
Bayern de Munique x Slavia Praga será disputado na Allianz Arena, em Munique, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Bayern de Munique e Slavia Praga pela Champions League:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais direta e confiável de conseguir ingressos verificados é pelo site oficial do FC Bayern de Munique e por seu portal de ingressos. Sócios e torcedores cadastrados geralmente têm prioridade na compra diretamente com o clube, conforme a disponibilidade e as etapas de distribuição.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League?
Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Bayern de Munique e Slavia Praga pela Champions League:
1. Canais oficiais do clube
- Categoria 1: € 100
- Categoria 2: € 80
- Categoria 3: € 60
- Categoria 4: € 50
- Categoria 5: € 19
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Anel superior / equivalentes à categoria 4: A partir de cerca de € 130 a € 140.
- Lugares sentados das categorias 2 e 3: Geralmente entre € 165 e € 210.
- Assentos da categoria 1 e assentos premium de revenda: Frequentemente anunciados por valores de € 225 a mais de € 300.
Bayern de Munique x Slavia Praga pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayern de Munique e Slavia Praga
O Bayern de Munique chega ao confronto em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos por todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Mainz por 2 a 1 pela Bundesliga. Pouco antes, havia derrotado o Atlético de Madrid por 2 a 0 pela Champions League. Também venceu o Freiburg por 3 a 1 e goleou o Magdeburg por 6 a 1 na Copa da Alemanha. Os únicos pontos perdidos vieram no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. Nessas cinco partidas, o Bayern marcou 15 gols e sofreu quatro.
O Slavia Praga chega com resultados recentes variados: venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Artis Brno em competição nacional, embora antes tenha perdido por 2 a 1 para o Arsenal na Champions League. Também venceu o Jablonec por 5 a 0 fora de casa e o FC Zbrojovka Brno por 4 a 0 em uma partida de copa. O empate por 1 a 1 com o Mlada Boleslav foi o único outro jogo em que deixou pontos pelo caminho.
Bayern de Munique x Slavia Praga: histórico recente de confrontos diretos
Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre Bayern de Munique e Slavia Praga para este jogo. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas quando os registros forem confirmados.