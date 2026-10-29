A expectativa toma conta da Alemanha e da Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no “Der Klassiker”, seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.

É um jogo que você não vai querer perder. Compre hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.

O duelo ganhou grande importância porque os dois clubes estão entre os mais bem-sucedidos da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. Bayern e BVB também começaram bem a temporada e ocupam as duas primeiras posições da tabela, com campanhas idênticas (5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota).

Se você nunca foi à Allianz Arena, em Munique, ou está com muita vontade de voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Deixe a GOAL trazer todas as informações essenciais sobre os ingressos para o “Der Klassiker”, incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.

Quando será o próximo jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 13:30 Allianz Arena

Onde comprar ingressos para o Der Klassiker

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique em casa são distribuídos pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube. O grande número de sócios dos fã-clubes e a procura por ingressos de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após serem disponibilizados.

Se você não conseguir ingressos na venda inicial, a StubHub é uma opção caso as ofertas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?

Os preços oficiais definidos pelo Bayern de Munique para jogos comuns da Bundesliga em casa começam em € 15 nos setores em pé e chegam a € 80 nos setores de assentos da categoria mais alta.

Em plataformas de revenda como a StubHub, as opções mais baratas em setores de assentos comuns começam em aproximadamente € 120, com preços que variam conforme a localização do assento e a procura.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Supercopa da Alemanha, em 22 de agosto de 2026, com vitória do Bayern de Munique por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund conquistou uma vitória. O Bayern marcou dez gols nesses cinco jogos, contra sete do Dortmund.