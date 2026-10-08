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Como conseguir ingressos para Bayern de Munique x Borussia Dortmund: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Bayern de Munique enfrenta o Borussia Dortmund na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Der Klassiker entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund é a rivalidade que define o futebol alemão. Disputado na mundialmente famosa Allianz Arena, em Munique, este grande confronto coloca frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos da Europa na luta pela supremacia nacional. Os torcedores podem esperar qualidade de classe mundial, alta intensidade e uma atmosfera inesquecível em dia de jogo.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre programação da partida, preços e como comprar seus ingressos hoje.

Quando será o pontapé inicial de Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga?

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Bundesliga - Rodada 8
Allianz Arena

Onde comprar ingressos para o Der Klassiker?

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique como mandante são distribuídos pela plataforma oficial de venda de ingressos do FC Bayern Munich. O alto número de membros de fã-clubes e a demanda por carnês de temporada fazem com que a carga destinada ao público geral no site oficial se esgote quase imediatamente após a liberação.

Se você perder a venda inicial, StubHubé o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?

Os preços oficiais dos ingressos definidos pelo FC Bayern Munich para jogos padrão da Bundesliga em casa começam em € 15 para as áreas em pé e vão até € 80 para os setores sentados de categoria máxima.

Em plataformas secundárias como StubHub, as opções de entrada começam em aproximadamente € 120 para assentos padrão, com os preços variando de acordo com a localização do assento e a demanda.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Bayern de Munique e Borussia Dortmund

O Bayern de Munique venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com apenas um empate, contra o Schalke 04, pela Bundesliga. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, e também registrou um triunfo por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt na Champions League durante essa sequência. Ao longo dessas cinco partidas, o Bayern marcou 13 gols e não sofreu nenhum em seus dois jogos mais recentes.

O Borussia Dortmund vive fase perfeita, com vitórias em seus últimos cinco jogos, sem derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o VfB Stuttgart, e também venceu o Villarreal por 3 a 2 na Champions League durante essa sequência. O Dortmund marcou 14 gols nessas cinco partidas e sofreu apenas cinco.

FCB

FCB - Sequência

OSN
V1-4
S04
E0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
Gol marcado (sofrido)
18/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BVB

BVB - Sequência

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
STU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Supercopa, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, com um empate e uma vitória do Dortmund. O Bayern marcou dez gols nesses cinco encontros, enquanto o Dortmund fez sete.

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
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Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
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FCB
2
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BVB
1
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Bundesliga
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Bayern de Munique
FCB
2
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BVB
2
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Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern de Munique
FCB
1
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5


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