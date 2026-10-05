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Como conseguir ingressos para Bayern de Munique x Arsenal: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Bayern de Munique enfrenta o Arsenal na Champions League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

O encontro europeu mais recente entre eles terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1 em Londres, durante a fase de liga da temporada anterior. Apesar dessa derrota recente, o Bayern de Munique leva vantagem no histórico geral do confronto direto, com 8 vitórias em 15 encontros em competições europeias.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na Allianz Arena, em Munique, pela Liga dos Campeões da UEFA, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

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Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Bayern de Munique x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA na Allianz Arena, você tem algumas opções principais, dependendo da disponibilidade, do orçamento e do status de associação:

1. Canais oficiais do FC Bayern

  • Portal de solicitação de ingressos do FC Bayern: Os ingressos oficiais para o público geral são distribuídos por meio de um sistema de solicitação/sorteio no site oficial do Bayern de Munique. As solicitações abrem cedo, e os ingressos são atribuídos se houver disponibilidade.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida entre Bayern de Munique x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA na Allianz Arena variam significativamente, dependendo de você comprar bilhetes pelo valor de face diretamente com o FC Bayern ou por meio de mercados secundários de ingressos.

1. Preços oficiais de face

O FC Bayern publica uma grade estruturada de preços para jogos em casa da Champions League. Há descontos para membros do clube, normalmente € 2,50 abaixo do preço cheio, crianças menores de 14 anos e idosos.

  • Categoria 1 (arquibancada central principal): € 130 (membros: € 127,50)
  • Categoria 2 (arquibancadas laterais): € 110 (membros: € 107,50)
  • Categoria 3 (cantos e blocos externos): € 90 (membros: € 87,50)
  • Categoria 4 (anel superior atrás dos gols): € 60 (membros: € 57,50)
  • Categoria 5 (Südkurve em pé): € 19

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Preço inicial / de entrada: ~€ 290 a € 390
  • Média para assentos padrão: ~€ 400 a € 600
  • Assentos premium / centrais: € 700+

Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayern de Munique e Arsenal

O Bayern de Munique chega em excelente fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em uma convincente vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin na Bundesliga, e a equipe também bateu o Bodoe/Glimt por 5 a 0 na Champions League durante essa sequência. Os únicos pontos deixados pelo caminho vieram em um empate por 0 a 0 com o Schalke 04. Ao longo desses cinco jogos, o Bayern marcou 17 gols e não sofreu nenhum nas vitórias.

A forma recente do Arsenal apresenta um quadro mais complicado. O time de Arteta venceu três dos últimos cinco jogos, mas sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League. Antes dessa derrota, havia vencido o Sunderland por 0 a 2 na liga e conquistado uma vitória fora de casa por 0 a 1 sobre o SSC Napoli na Champions League, mostrando que pode atuar bem no cenário europeu.

FCB

FCB - Sequência

OSN
V1-4
S04
E0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
Gol marcado (sofrido)
18/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bayern de Munique x Arsenal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1 em casa, pela Champions League, em novembro de 2025, resultado que dará confiança ao elenco de Arteta apesar das circunstâncias difíceis com que chega. Antes disso, o Bayern venceu em casa por 1 a 0 em abril de 2024, em uma partida que fez parte de um confronto de ida e volta que também teve um empate por 2 a 2 no Emirates. O confronto direto ao longo dos cinco encontros registrados tem sido equilibrado, embora os duelos anteriores tenham sido amplamente dominados pelo Bayern, incluindo dois resultados agregados de 5 a 1.

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateArsenal
3
1
1
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
14Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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