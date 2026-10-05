Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.
O encontro europeu mais recente entre eles terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1 em Londres, durante a fase de liga da temporada anterior. Apesar dessa derrota recente, o Bayern de Munique leva vantagem no histórico geral do confronto direto, com 8 vitórias em 15 encontros em competições europeias.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?
Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na Allianz Arena, em Munique, pela Liga dos Campeões da UEFA, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?
Para comprar ingressos para a partida entre Bayern de Munique x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA na Allianz Arena, você tem algumas opções principais, dependendo da disponibilidade, do orçamento e do status de associação:
1. Canais oficiais do FC Bayern
- Portal de solicitação de ingressos do FC Bayern: Os ingressos oficiais para o público geral são distribuídos por meio de um sistema de solicitação/sorteio no site oficial do Bayern de Munique. As solicitações abrem cedo, e os ingressos são atribuídos se houver disponibilidade.
Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?
Os preços dos ingressos para a partida entre Bayern de Munique x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA na Allianz Arena variam significativamente, dependendo de você comprar bilhetes pelo valor de face diretamente com o FC Bayern ou por meio de mercados secundários de ingressos.
1. Preços oficiais de face
O FC Bayern publica uma grade estruturada de preços para jogos em casa da Champions League. Há descontos para membros do clube, normalmente € 2,50 abaixo do preço cheio, crianças menores de 14 anos e idosos.
- Categoria 1 (arquibancada central principal): € 130 (membros: € 127,50)
- Categoria 2 (arquibancadas laterais): € 110 (membros: € 107,50)
- Categoria 3 (cantos e blocos externos): € 90 (membros: € 87,50)
- Categoria 4 (anel superior atrás dos gols): € 60 (membros: € 57,50)
- Categoria 5 (Südkurve em pé): € 19
2. Mercados secundários de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:
- Preço inicial / de entrada: ~€ 290 a € 390
- Média para assentos padrão: ~€ 400 a € 600
- Assentos premium / centrais: € 700+
Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayern de Munique e Arsenal
O Bayern de Munique chega em excelente fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em uma convincente vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin na Bundesliga, e a equipe também bateu o Bodoe/Glimt por 5 a 0 na Champions League durante essa sequência. Os únicos pontos deixados pelo caminho vieram em um empate por 0 a 0 com o Schalke 04. Ao longo desses cinco jogos, o Bayern marcou 17 gols e não sofreu nenhum nas vitórias.
A forma recente do Arsenal apresenta um quadro mais complicado. O time de Arteta venceu três dos últimos cinco jogos, mas sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League. Antes dessa derrota, havia vencido o Sunderland por 0 a 2 na liga e conquistado uma vitória fora de casa por 0 a 1 sobre o SSC Napoli na Champions League, mostrando que pode atuar bem no cenário europeu.
Bayern de Munique x Arsenal: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1 em casa, pela Champions League, em novembro de 2025, resultado que dará confiança ao elenco de Arteta apesar das circunstâncias difíceis com que chega. Antes disso, o Bayern venceu em casa por 1 a 0 em abril de 2024, em uma partida que fez parte de um confronto de ida e volta que também teve um empate por 2 a 2 no Emirates. O confronto direto ao longo dos cinco encontros registrados tem sido equilibrado, embora os duelos anteriores tenham sido amplamente dominados pelo Bayern, incluindo dois resultados agregados de 5 a 1.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
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|0
|0
|3
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|+2
|3
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|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
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|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
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|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
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|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
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|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
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|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
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|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
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D
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|1
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D
|22
|1
|0
|0
|1
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|3
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|0
D
|22
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|0
|0
|1
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|0
D
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|0
|0
|1
|1
|2
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|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D