Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, na Allianz Arena, em Munique.

O encontro europeu mais recente entre eles terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1 em Londres, durante a fase de liga da temporada anterior. Apesar dessa derrota recente, o Bayern de Munique leva vantagem no histórico geral do confronto direto, com 8 vitórias em 15 encontros em competições europeias.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayern de Munique x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam na Allianz Arena, em Munique, pela Liga dos Campeões da UEFA, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Allianz Arena

Como comprar ingressos para Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Bayern de Munique x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA na Allianz Arena, você tem algumas opções principais, dependendo da disponibilidade, do orçamento e do status de associação:

1. Canais oficiais do FC Bayern

Portal de solicitação de ingressos do FC Bayern: Os ingressos oficiais para o público geral são distribuídos por meio de um sistema de solicitação/sorteio no site oficial do Bayern de Munique. As solicitações abrem cedo, e os ingressos são atribuídos se houver disponibilidade.

Quanto custam os ingressos para Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida entre Bayern de Munique x Arsenal pela Liga dos Campeões da UEFA na Allianz Arena variam significativamente, dependendo de você comprar bilhetes pelo valor de face diretamente com o FC Bayern ou por meio de mercados secundários de ingressos.

1. Preços oficiais de face

O FC Bayern publica uma grade estruturada de preços para jogos em casa da Champions League. Há descontos para membros do clube, normalmente € 2,50 abaixo do preço cheio, crianças menores de 14 anos e idosos.

Categoria 1 (arquibancada central principal): € 130 (membros: € 127,50)

Categoria 2 (arquibancadas laterais): € 110 (membros: € 107,50)

Categoria 3 (cantos e blocos externos): € 90 (membros: € 87,50)

Categoria 4 (anel superior atrás dos gols): € 60 (membros: € 57,50)

Categoria 5 (Südkurve em pé): € 19

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Preço inicial / de entrada: ~€ 290 a € 390

Média para assentos padrão: ~€ 400 a € 600

Assentos premium / centrais: € 700+

Bayern de Munique x Arsenal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayern de Munique e Arsenal

O Bayern de Munique chega em excelente fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em uma convincente vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin na Bundesliga, e a equipe também bateu o Bodoe/Glimt por 5 a 0 na Champions League durante essa sequência. Os únicos pontos deixados pelo caminho vieram em um empate por 0 a 0 com o Schalke 04. Ao longo desses cinco jogos, o Bayern marcou 17 gols e não sofreu nenhum nas vitórias.

A forma recente do Arsenal apresenta um quadro mais complicado. O time de Arteta venceu três dos últimos cinco jogos, mas sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League. Antes dessa derrota, havia vencido o Sunderland por 0 a 2 na liga e conquistado uma vitória fora de casa por 0 a 1 sobre o SSC Napoli na Champions League, mostrando que pode atuar bem no cenário europeu.

Bayern de Munique x Arsenal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1 em casa, pela Champions League, em novembro de 2025, resultado que dará confiança ao elenco de Arteta apesar das circunstâncias difíceis com que chega. Antes disso, o Bayern venceu em casa por 1 a 0 em abril de 2024, em uma partida que fez parte de um confronto de ida e volta que também teve um empate por 2 a 2 no Emirates. O confronto direto ao longo dos cinco encontros registrados tem sido equilibrado, embora os duelos anteriores tenham sido amplamente dominados pelo Bayern, incluindo dois resultados agregados de 5 a 1.