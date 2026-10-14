O Bayer Leverkusen recebe o VfB Stuttgart no sábado, 31 de outubro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

No confronto anterior entre as equipes pela liga, em maio de 2026, o Stuttgart conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa na MHP Arena, evidenciando a vantagem que os visitantes têm levado nos duelos recentes. As duas equipes contam com talento ofensivo e flexibilidade tática, o que torna este encontro um marco importante na fase inicial e intermediária da temporada nacional de 2026/27.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart acontece na BayArena, em Leverkusen, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 10:30 BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart na BayArena, há várias opções, dependendo da sua preferência pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Você pode consultar os sites oficiais do Bayer Leverkusen ou do VfB Stuttgart para verificar a venda inicial, a pré-venda para sócios e as plataformas oficiais de troca de ingressos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart na BayArena variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores em pé/de torcedores: Normalmente custam de € 20 a € 30 nos setores em pé comuns.

Assentos comuns (categorias 2 e 3): Geralmente custam de € 35 a € 60 , dependendo do nível e da localização do bloco.

Assentos premium (categoria 1): Normalmente custam de € 70 a € 95 em lugares com vista central ao longo das laterais do campo.

Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções padrão de VIP ou clube executivo começam em torno de € 250 a € 300 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Opções mais baratas / setores superiores: Os ingressos de entrada nas plataformas de revenda geralmente começam em torno de € 40 a € 45 .

Faixa intermediária / assentos nas laterais do campo: Os assentos comuns em blocos com boa visibilidade normalmente custam de € 90 a € 150 .

Premium / categoria 1 Silver: Os blocos inferiores ou centrais mais disputados têm preços que variam em torno de € 150 a € 310 .

Revenda de ingressos VIP e pacotes de hospitalidade: Os pacotes de hospitalidade de alto padrão no mercado de revenda podem custar de € 260 a mais de € 500 , dependendo da plataforma e do que está incluído.

Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart

O Leverkusen chega a este jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas, com dez gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o RB Leipzig pela Bundesliga. Nesse período, a equipe também venceu o Union Berlin por 4 a 0. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Elversberg, embora o Leverkusen tenha mantido uma produção ofensiva consistente ao longo dessa sequência.

As últimas cinco partidas do Stuttgart mostram um cenário mais irregular: duas vitórias, nenhum empate e duas derrotas, com dez gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim pela Bundesliga, após perder por 1 a 0 para o Borussia Dortmund na semana anterior. A vitória por 4 a 1 sobre o FC Köln e o triunfo por 3 a 1 contra o Viking FK pela Champions League foram os momentos mais positivos, embora a pesada derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique no início dessa sequência mostre a irregularidade que o Stuttgart tem enfrentado.

Bayer Leverkusen x VfB Stuttgart: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi pela Bundesliga, em 9 de maio de 2026, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos, o Stuttgart venceu três, o Leverkusen venceu um e houve um empate, por 2 a 2 na Supercopa, em agosto de 2024. A única vitória do Leverkusen nessa sequência foi por 1 a 0 em casa, em janeiro de 2026, mas o Stuttgart respondeu com um triunfo por 4 a 1 na BayArena no mesmo mês. Não faltaram gols nos duelos entre as equipes, e o histórico recente favorece claramente os visitantes.