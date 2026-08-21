Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bayer Leverkusen enfrenta o Union Berlin no sábado, 5 de setembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.
O Leverkusen chega para a partida em boa forma na pré-temporada, tendo vencido quatro de seus cinco amistosos, incluindo triunfos sobre Newcastle United e Sevilla. Enquanto isso, o Union Berlin tentará se recuperar após uma sequência difícil na pré-temporada, na qual sofreu três derrotas em cinco partidas.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Bayer Leverkusen x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?
O Bayer Leverkusen recebe o Union Berlin na BayArena, em Leverkusen, em um jogo da Bundesliga, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.
Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?
Os ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin podem ser comprados por meio de opções oficiais e secundárias:
- Portal oficial de ingressos do Leverkusen: Compre diretamente na loja online de ingressos do Bayer 04, onde membros oficiais do clube têm acesso prioritário à pré-venda antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
- Troca oficial de revenda (Ticketbörse): Quando a partida está esgotada, ingressos oficiais com valor de face devolvidos por detentores de carnê de temporada ficam disponíveis na plataforma oficial de revenda do Leverkusen.
- Cota para torcedores visitantes: Torcedores do Union Berlin podem comprar ingressos por meio do sistema oficial de bilheteria do Union Berlin, que normalmente exige associação ao clube ou pontos de fidelidade de compras anteriores.
- Mercados secundários e VIP: Os ingressos também podem ser encontrados em plataformas de terceiros ou por meio de opções oficiais de hospitalidade e pacotes VIP, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Bayer Leverkusen x Union Berlin variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face ou por plataformas secundárias de venda:
- Valores oficiais de face: Os ingressos padrão para adultos para uma única partida na BayArena normalmente variam de € 15 a € 55. As opções mais acessíveis (áreas em pé/terraços) ficam na Nordkurve ou nos setores sul, enquanto os setores centrais laterais (Osttribüne e Westtribüne) têm os preços mais altos.
- Plataformas secundárias de revenda: Em mercados secundários de ingressos como a Stubhub, os preços atualmente começam em cerca de US$ 53 a US$ 59 (€ 50 a € 55), com preços médios de revenda em torno de US$ 225 a US$ 245, dependendo da categoria do assento e da demanda.
Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Bayer Leverkusen x Union Berlin
O Bayer Leverkusen chega para a nova temporada com quatro vitórias em seus cinco amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United em 15 de agosto, e também venceu o Sevilla por 2 a 1 e goleou o Genk por 4 a 0 durante o verão. Sua única derrota foi contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu quatro.
A forma do Union Berlin na pré-temporada conta uma história diferente. O time de Lustrinelli perdeu três de seus cinco amistosos, incluindo uma derrota por 4 a 2 para o Ipswich Town em 15 de agosto e derrotas consecutivas para Dynamo Dresden e Aarau no fim de julho e no início de agosto. Sua única vitória veio contra o Aris Limassol, por 3 a 2, em 9 de agosto. O Union marcou nove gols nas cinco partidas, mas sofreu dez, um retrospecto defensivo que preocupará sua comissão técnica antes de uma estreia difícil.
Bayer Leverkusen x Union Berlin: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Union Berlin por 1 a 0 em casa, em 21 de fevereiro de 2026, pela Bundesliga. Antes disso, o Leverkusen venceu por 2 a 0 na BayArena em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leverkusen leva vantagem com três vitórias contra uma do Union, com uma partida terminando sem gols. O Leverkusen marcou sete gols nesses cinco jogos, enquanto o Union fez três.
Confrontos
Bayer Leverkusen x Union Berlin na classificação
Na tabela da Bundesliga, o Bayer Leverkusen está em segundo lugar, enquanto o Union Berlin ocupa a 16ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
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V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
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|3
|+9
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E
V
V
V
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|1
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|6
|+5
|7
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|2
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|6
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D
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|5
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|3
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|3
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D
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|0
|1
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|1
D
D
D
E
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|0
|4
|6
|16
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|0
D
D
D
D