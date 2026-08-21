Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bayer Leverkusen enfrenta o Union Berlin no sábado, 5 de setembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

O Leverkusen chega para a partida em boa forma na pré-temporada, tendo vencido quatro de seus cinco amistosos, incluindo triunfos sobre Newcastle United e Sevilla. Enquanto isso, o Union Berlin tentará se recuperar após uma sequência difícil na pré-temporada, na qual sofreu três derrotas em cinco partidas.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Bayer Leverkusen x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?

O Bayer Leverkusen recebe o Union Berlin na BayArena, em Leverkusen, em um jogo da Bundesliga, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Bundesliga - Rodada 2 5 de set. de 2026 - 09:30 BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?

Os ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin podem ser comprados por meio de opções oficiais e secundárias:

Portal oficial de ingressos do Leverkusen: Compre diretamente na loja online de ingressos do Bayer 04, onde membros oficiais do clube têm acesso prioritário à pré-venda antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

Troca oficial de revenda (Ticketbörse): Quando a partida está esgotada, ingressos oficiais com valor de face devolvidos por detentores de carnê de temporada ficam disponíveis na plataforma oficial de revenda do Leverkusen.

Cota para torcedores visitantes: Torcedores do Union Berlin podem comprar ingressos por meio do sistema oficial de bilheteria do Union Berlin, que normalmente exige associação ao clube ou pontos de fidelidade de compras anteriores.

Mercados secundários e VIP: Os ingressos também podem ser encontrados em plataformas de terceiros ou por meio de opções oficiais de hospitalidade e pacotes VIP, como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Bayer Leverkusen x Union Berlin variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face ou por plataformas secundárias de venda:

Valores oficiais de face: Os ingressos padrão para adultos para uma única partida na BayArena normalmente variam de € 15 a € 55 . As opções mais acessíveis (áreas em pé/terraços) ficam na Nordkurve ou nos setores sul, enquanto os setores centrais laterais (Osttribüne e Westtribüne) têm os preços mais altos.

Plataformas secundárias de revenda: Em mercados secundários de ingressos como a Stubhub, os preços atualmente começam em cerca de US$ 53 a US$ 59 (€ 50 a € 55) , com preços médios de revenda em torno de US$ 225 a US$ 245 , dependendo da categoria do assento e da demanda.

Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Bayer Leverkusen x Union Berlin

O Bayer Leverkusen chega para a nova temporada com quatro vitórias em seus cinco amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United em 15 de agosto, e também venceu o Sevilla por 2 a 1 e goleou o Genk por 4 a 0 durante o verão. Sua única derrota foi contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu quatro.

A forma do Union Berlin na pré-temporada conta uma história diferente. O time de Lustrinelli perdeu três de seus cinco amistosos, incluindo uma derrota por 4 a 2 para o Ipswich Town em 15 de agosto e derrotas consecutivas para Dynamo Dresden e Aarau no fim de julho e no início de agosto. Sua única vitória veio contra o Aris Limassol, por 3 a 2, em 9 de agosto. O Union marcou nove gols nas cinco partidas, mas sofreu dez, um retrospecto defensivo que preocupará sua comissão técnica antes de uma estreia difícil.

Bayer Leverkusen x Union Berlin: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Union Berlin por 1 a 0 em casa, em 21 de fevereiro de 2026, pela Bundesliga. Antes disso, o Leverkusen venceu por 2 a 0 na BayArena em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leverkusen leva vantagem com três vitórias contra uma do Union, com uma partida terminando sem gols. O Leverkusen marcou sete gols nesses cinco jogos, enquanto o Union fez três.

Bayer Leverkusen x Union Berlin na classificação

Na tabela da Bundesliga, o Bayer Leverkusen está em segundo lugar, enquanto o Union Berlin ocupa a 16ª posição.