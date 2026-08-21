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Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Bayer Leverkusen enfrenta o Union Berlin na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Bayer Leverkusen enfrenta o Union Berlin no sábado, 5 de setembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

O Leverkusen chega para a partida em boa forma na pré-temporada, tendo vencido quatro de seus cinco amistosos, incluindo triunfos sobre Newcastle United e Sevilla. Enquanto isso, o Union Berlin tentará se recuperar após uma sequência difícil na pré-temporada, na qual sofreu três derrotas em cinco partidas.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Bayer Leverkusen x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?

O Bayer Leverkusen recebe o Union Berlin na BayArena, em Leverkusen, em um jogo da Bundesliga, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

crest
Bundesliga - Rodada 2
BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?

Os ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin podem ser comprados por meio de opções oficiais e secundárias:

  • Portal oficial de ingressos do Leverkusen: Compre diretamente na loja online de ingressos do Bayer 04, onde membros oficiais do clube têm acesso prioritário à pré-venda antes que os ingressos restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
  • Troca oficial de revenda (Ticketbörse): Quando a partida está esgotada, ingressos oficiais com valor de face devolvidos por detentores de carnê de temporada ficam disponíveis na plataforma oficial de revenda do Leverkusen.
  • Cota para torcedores visitantes: Torcedores do Union Berlin podem comprar ingressos por meio do sistema oficial de bilheteria do Union Berlin, que normalmente exige associação ao clube ou pontos de fidelidade de compras anteriores.
  • Mercados secundários e VIP: Os ingressos também podem ser encontrados em plataformas de terceiros ou por meio de opções oficiais de hospitalidade e pacotes VIP, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Bayer Leverkusen x Union Berlin variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face ou por plataformas secundárias de venda:

  • Valores oficiais de face: Os ingressos padrão para adultos para uma única partida na BayArena normalmente variam de € 15 a € 55. As opções mais acessíveis (áreas em pé/terraços) ficam na Nordkurve ou nos setores sul, enquanto os setores centrais laterais (Osttribüne e Westtribüne) têm os preços mais altos.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em mercados secundários de ingressos como a Stubhub, os preços atualmente começam em cerca de US$ 53 a US$ 59 (€ 50 a € 55), com preços médios de revenda em torno de US$ 225 a US$ 245, dependendo da categoria do assento e da demanda.

Bayer Leverkusen x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Bayer Leverkusen x Union Berlin

O Bayer Leverkusen chega para a nova temporada com quatro vitórias em seus cinco amistosos de pré-temporada. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United em 15 de agosto, e também venceu o Sevilla por 2 a 1 e goleou o Genk por 4 a 0 durante o verão. Sua única derrota foi contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu quatro.

A forma do Union Berlin na pré-temporada conta uma história diferente. O time de Lustrinelli perdeu três de seus cinco amistosos, incluindo uma derrota por 4 a 2 para o Ipswich Town em 15 de agosto e derrotas consecutivas para Dynamo Dresden e Aarau no fim de julho e no início de agosto. Sua única vitória veio contra o Aris Limassol, por 3 a 2, em 9 de agosto. O Union marcou nove gols nas cinco partidas, mas sofreu dez, um retrospecto defensivo que preocupará sua comissão técnica antes de uma estreia difícil.

B04

B04 - Sequência

SEV
V2-1
NFO
D2-1
NEW
V1-2
SVW
V0-4
ELV
D3-2
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FCU

FCU - Sequência

CGL
E2-2
ARL
V3-2
IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
E3-3
Gol marcado (sofrido)
14/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Bayer Leverkusen x Union Berlin: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Union Berlin por 1 a 0 em casa, em 21 de fevereiro de 2026, pela Bundesliga. Antes disso, o Leverkusen venceu por 2 a 0 na BayArena em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leverkusen leva vantagem com três vitórias contra uma do Union, com uma partida terminando sem gols. O Leverkusen marcou sete gols nesses cinco jogos, enquanto o Union fez três.

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateUnion Berlin
3
1
1
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
FJ
5Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Bayer Leverkusen x Union Berlin na classificação

Na tabela da Bundesliga, o Bayer Leverkusen está em segundo lugar, enquanto o Union Berlin ocupa a 16ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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