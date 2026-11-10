Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa da Alemanha
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoLeipzig
Book Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Tickets
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig: preços dos ingressos para a Copa da Alemanha, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bayer Leverkusen
Leipzig
Copa da Alemanha

Bayer Leverkusen enfrenta o RB Leipzig pela Copa da Alemanha. Veja como garantir seus ingressos

O Bayer Leverkusen recebe o RB Leipzig na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Bundesliga, em 20 de setembro de 2026, quando o Bayer Leverkusen venceu por 2 a 0 na BayArena. Os dois clubes avançaram pelas fases anteriores da Copa da Alemanha nesta temporada e agora se enfrentam em um duelo decisivo.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha?

Bayer Leverkusen x RB Leipzig será disputado na BayArena, em Leverkusen, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

crest
Copa da Alemanha - 1/8
BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de ingressos do Bayer Leverkusen e do RB Leipzig. Em geral, os clubes dão prioridade a titulares de ingressos de temporada e sócios antes de disponibilizar ao público os ingressos restantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Copa da Alemanha quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha?

Veja os preços dos ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para setores em pé / para torcedores: Preço oficial em torno de € 15 a € 20.
  • Assentos comuns (categorias 3 e 4): Geralmente custam entre € 40 e € 50.
  • Assentos premium (categorias 1 e 2): Geralmente variam de € 70 a € 80.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Normalmente começam em torno de € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores inferiores / para torcedores: Geralmente começam em torno de € 45 a € 75.
  • Assentos intermediários: Costumam variar entre € 90 e € 130.
  • VIP e hospitalidade: Podem variar de € 220 a mais de € 350.

Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayer Leverkusen e RB Leipzig

O Bayer Leverkusen soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu em casa por 4 a 2 para o VfB Stuttgart pela Bundesliga. Antes disso, venceu o Nürnberg por 5 a 2 na Copa da Alemanha e perdeu por 3 a 0 para o Hoffenheim no campeonato. Também venceu o OFI Crete fora de casa pela Liga Europa e bateu o Freiburg por 2 a 1 na Bundesliga. Nesses cinco jogos, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu dez.

O RB Leipzig chega com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Schalke, fora de casa, pela Bundesliga. Antes disso, o Leipzig venceu o Rot-Weiss Essen por 2 a 1 na Copa da Alemanha e o Elversberg por 4 a 0 no campeonato. Perdeu por 4 a 1 para o Real Madrid na Champions League e por 6 a 1 para o Bayern de Munique na Bundesliga. O Leipzig marcou oito gols e sofreu 13 nessas cinco partidas.

B04

B04 - Sequência

TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
OM
D0-1
KOE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
D2-3
FCA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bayer Leverkusen x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 20 de setembro de 2026, quando o Bayer Leverkusen venceu o RB Leipzig por 2 a 0 na BayArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Leverkusen venceu três vezes, o Leipzig venceu uma, e houve um empate. Nessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols, e o Leipzig, sete.

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateLeipzig
3
1
1
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
FJ
13Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google