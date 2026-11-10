O Bayer Leverkusen recebe o RB Leipzig na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Bundesliga, em 20 de setembro de 2026, quando o Bayer Leverkusen venceu por 2 a 0 na BayArena. Os dois clubes avançaram pelas fases anteriores da Copa da Alemanha nesta temporada e agora se enfrentam em um duelo decisivo.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha?
Bayer Leverkusen x RB Leipzig será disputado na BayArena, em Leverkusen, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os portais oficiais de ingressos do Bayer Leverkusen e do RB Leipzig. Em geral, os clubes dão prioridade a titulares de ingressos de temporada e sócios antes de disponibilizar ao público os ingressos restantes.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Copa da Alemanha quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha?
Veja os preços dos ingressos para Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para setores em pé / para torcedores: Preço oficial em torno de € 15 a € 20.
- Assentos comuns (categorias 3 e 4): Geralmente custam entre € 40 e € 50.
- Assentos premium (categorias 1 e 2): Geralmente variam de € 70 a € 80.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Normalmente começam em torno de € 250 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores inferiores / para torcedores: Geralmente começam em torno de € 45 a € 75.
- Assentos intermediários: Costumam variar entre € 90 e € 130.
- VIP e hospitalidade: Podem variar de € 220 a mais de € 350.
Bayer Leverkusen x RB Leipzig pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayer Leverkusen e RB Leipzig
O Bayer Leverkusen soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu em casa por 4 a 2 para o VfB Stuttgart pela Bundesliga. Antes disso, venceu o Nürnberg por 5 a 2 na Copa da Alemanha e perdeu por 3 a 0 para o Hoffenheim no campeonato. Também venceu o OFI Crete fora de casa pela Liga Europa e bateu o Freiburg por 2 a 1 na Bundesliga. Nesses cinco jogos, o Leverkusen marcou 12 gols e sofreu dez.
O RB Leipzig chega com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Schalke, fora de casa, pela Bundesliga. Antes disso, o Leipzig venceu o Rot-Weiss Essen por 2 a 1 na Copa da Alemanha e o Elversberg por 4 a 0 no campeonato. Perdeu por 4 a 1 para o Real Madrid na Champions League e por 6 a 1 para o Bayern de Munique na Bundesliga. O Leipzig marcou oito gols e sofreu 13 nessas cinco partidas.
Bayer Leverkusen x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 20 de setembro de 2026, quando o Bayer Leverkusen venceu o RB Leipzig por 2 a 0 na BayArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Leverkusen venceu três vezes, o Leipzig venceu uma, e houve um empate. Nessas cinco partidas, o Leverkusen marcou 12 gols, e o Leipzig, sete.