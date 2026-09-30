Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bundesliga
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoFreiburg
Book Bayer Leverkusen vs Freiburg Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x Freiburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bayer Leverkusen
Freiburg
Bundesliga

O Bayer Leverkusen enfrenta o Freiburg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Bayer Leverkusen enfrenta o SC Freiburg no domingo, 18 de outubro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

O Leverkusen tem sido particularmente dominante em casa nos últimos anos, incluindo uma enfática vitória por 5 a 1 sobre o Freiburg na Bundesliga, na BayArena, em dezembro de 2024. No entanto, o Freiburg mostrou ser capaz de dificultar para o Die Werkself, como evidenciado por um empate por 2 a 2 muito disputado em casa, em maio de 2025.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x SC Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga?

Bayer Leverkusen x SC Freiburg acontece na BayArena, em Leverkusen, no domingo, 18 de outubro de 2026.

crest
Bundesliga - Rodada 6
BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida Bayer Leverkusen x SC Freiburg da Bundesliga, na BayArena, você pode seguir estas opções principais:

1. Loja oficial de ingressos do Bayer 04 (método principal)

Os ingressos primeiro entram à venda durante uma janela exclusiva de acesso antecipado para sócios do Bayer 04 e portadores de carnê de temporada. Quaisquer ingressos restantes são disponibilizados ao público em geral após o fim da janela de prioridade para sócios.

2. Troca oficial de ingressos (Ticketbörse)

Se a partida estiver esgotada na loja principal, consulte a troca oficial de ingressos do Bayer 04. Portadores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus assentos individuais à venda ali pelo valor nominal justo.

3. Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP

Para assento garantido com comida, bebidas e acesso a lounge premium, pacotes oficiais de hospitalidade estão disponíveis por meio de parceiros autorizados como a P1 Travel ou diretamente na loja virtual do Bayer 04.

4. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos estiverem completamente esgotados pelos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam ingressos revendidos por outros torcedores, embora os preços frequentemente sejam mais altos do que o valor nominal.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida Bayer Leverkusen x SC Freiburg na BayArena variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:

  • Preços oficiais de valor nominal (mercado primário): Os ingressos padrão para adultos diretamente com o Bayer Leverkusen normalmente variam de €15 a €55, dependendo da categoria.
    • Área em pé (Stehplatz): Cerca de €15 a €20
    • Área com assentos (Sitzplatz): Aproximadamente €30 a €55
  • Mercados secundários / revenda: Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais do clube, os preços para este jogo em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, atualmente começam em cerca de €55 a €79, com opções médias de assento variando entre €80 e €150+.

Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Bayer Leverkusen e Freiburg

O Bayer Leverkusen registrou três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin pela Bundesliga, em 5 de setembro, depois de uma derrota em casa por 3 a 2 para o Elversberg na rodada de abertura da Bundesliga. Resultados anteriores incluem uma vitória por 4 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden pela DFB-Pokal, fora de casa, e um triunfo por 2 a 1 em amistoso sobre o Newcastle United. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco compromissos.

O Freiburg venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Paderborn pela Bundesliga, em 5 de setembro, e a equipe também bateu o Werder Bremen por 4 a 1 na Bundesliga em 30 de agosto. A sequência também inclui duas vitórias na qualificação da Conference League sobre o Motherwell e um triunfo por 5 a 1 sobre o Fortuna Düsseldorf pela DFB-Pokal, fora de casa. O Freiburg marcou 13 gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas, sem ser vazado no jogo contra o Paderborn.

B04

B04 - Sequência

ELV
D3-2
FCU
V4-0
FCA
E2-2
CEL
V2-0
RBL
V2-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SCF

SCF - Sequência

MOT
V4-1
SVW
V4-1
SCP
V0-1
BMG
V5-0
SGE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bayer Leverkusen x Freiburg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em 7 de março de 2026, quando Freiburg e Leverkusen empataram por 3 a 3 pela Bundesliga, no estádio do Freiburg. Antes disso, o Leverkusen venceu por 2 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Leverkusen venceu três vezes contra uma vitória do Freiburg, além de um empate, um retrospecto que inclui uma vitória do Leverkusen em casa por 5 a 1 em dezembro de 2024 e um triunfo do Leverkusen por 3 a 2 em Freiburg em março de 2024.

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateFreiburg
3
2
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
5
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FJ
15Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google