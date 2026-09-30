Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x Freiburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bayer Leverkusen enfrenta o SC Freiburg no domingo, 18 de outubro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.
O Leverkusen tem sido particularmente dominante em casa nos últimos anos, incluindo uma enfática vitória por 5 a 1 sobre o Freiburg na Bundesliga, na BayArena, em dezembro de 2024. No entanto, o Freiburg mostrou ser capaz de dificultar para o Die Werkself, como evidenciado por um empate por 2 a 2 muito disputado em casa, em maio de 2025.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x SC Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga?
Bayer Leverkusen x SC Freiburg acontece na BayArena, em Leverkusen, no domingo, 18 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida Bayer Leverkusen x SC Freiburg da Bundesliga, na BayArena, você pode seguir estas opções principais:
1. Loja oficial de ingressos do Bayer 04 (método principal)
Os ingressos primeiro entram à venda durante uma janela exclusiva de acesso antecipado para sócios do Bayer 04 e portadores de carnê de temporada. Quaisquer ingressos restantes são disponibilizados ao público em geral após o fim da janela de prioridade para sócios.
2. Troca oficial de ingressos (Ticketbörse)
Se a partida estiver esgotada na loja principal, consulte a troca oficial de ingressos do Bayer 04. Portadores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus assentos individuais à venda ali pelo valor nominal justo.
3. Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP
Para assento garantido com comida, bebidas e acesso a lounge premium, pacotes oficiais de hospitalidade estão disponíveis por meio de parceiros autorizados como a P1 Travel ou diretamente na loja virtual do Bayer 04.
4. Plataformas secundárias de ingressos
Se os ingressos estiverem completamente esgotados pelos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam ingressos revendidos por outros torcedores, embora os preços frequentemente sejam mais altos do que o valor nominal.
Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida Bayer Leverkusen x SC Freiburg na BayArena variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:
- Preços oficiais de valor nominal (mercado primário): Os ingressos padrão para adultos diretamente com o Bayer Leverkusen normalmente variam de €15 a €55, dependendo da categoria.
- Área em pé (Stehplatz): Cerca de €15 a €20
- Área com assentos (Sitzplatz): Aproximadamente €30 a €55
- Mercados secundários / revenda: Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais do clube, os preços para este jogo em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, atualmente começam em cerca de €55 a €79, com opções médias de assento variando entre €80 e €150+.
Bayer Leverkusen x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Bayer Leverkusen e Freiburg
O Bayer Leverkusen registrou três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin pela Bundesliga, em 5 de setembro, depois de uma derrota em casa por 3 a 2 para o Elversberg na rodada de abertura da Bundesliga. Resultados anteriores incluem uma vitória por 4 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden pela DFB-Pokal, fora de casa, e um triunfo por 2 a 1 em amistoso sobre o Newcastle United. O Leverkusen marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco compromissos.
O Freiburg venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Paderborn pela Bundesliga, em 5 de setembro, e a equipe também bateu o Werder Bremen por 4 a 1 na Bundesliga em 30 de agosto. A sequência também inclui duas vitórias na qualificação da Conference League sobre o Motherwell e um triunfo por 5 a 1 sobre o Fortuna Düsseldorf pela DFB-Pokal, fora de casa. O Freiburg marcou 13 gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas, sem ser vazado no jogo contra o Paderborn.
Bayer Leverkusen x Freiburg: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois times aconteceu em 7 de março de 2026, quando Freiburg e Leverkusen empataram por 3 a 3 pela Bundesliga, no estádio do Freiburg. Antes disso, o Leverkusen venceu por 2 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Leverkusen venceu três vezes contra uma vitória do Freiburg, além de um empate, um retrospecto que inclui uma vitória do Leverkusen em casa por 5 a 1 em dezembro de 2024 e um triunfo do Leverkusen por 3 a 2 em Freiburg em março de 2024.
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E
V
V
V
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|4
|2
|1
|1
|11
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|+5
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D
E
V
V
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|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
D
V
E
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|4
|2
|1
|1
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E
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D
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|1
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E
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V
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|1
|0
|3
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D
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D
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V
D
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|3
|2
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|-11
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V
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|4
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|0
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