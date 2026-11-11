O Bayer Leverkusen recebe o Borussia Mönchengladbach no sábado, 5 de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.
Os confrontos recentes entre as duas equipes têm sido equilibrados, incluindo dois empates consecutivos por 1 a 1 na temporada 2025/26 da Bundesliga. Antes desses empates, o Leverkusen vinha levando a melhor no duelo, com vitórias por placares como o 3 a 1 no Borussia-Park, em janeiro de 2025.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?
Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.
Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?
Estas são as opções para comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial dos clubes: É possível comprar ingressos diretamente pelas plataformas oficiais de venda do Bayer Leverkusen e do Borussia Mönchengladbach, a principal e mais confiável forma de adquiri-los pelo preço original.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?
Confira os preços estimados dos ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para o setor em pé / para torcedores: Custam entre € 15 e € 20.
- Assentos comuns (anel superior e cantos): Geralmente custam entre € 40 e € 50.
- Assentos premium (áreas centrais das laterais): Normalmente custam de € 70 a € 80.
- Pacotes de hospitalidade e VIP: Começam em torno de € 250.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Revenda para o anel superior / entrada geral: Os preços normalmente começam em torno de € 35 a € 55.
- Revenda de assentos intermediários: Os preços geralmente variam entre € 90 e € 130.
- Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 220 a mais de € 350.
Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach
O Leverkusen soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Marseille na Liga Europa, depois de uma derrota por 4 a 2 para o VfB Stuttgart na Bundesliga. O melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nürnberg na Copa da Alemanha. Nesses cinco jogos, o Leverkusen marcou dez gols e sofreu sete, com uma derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim também entre os resultados.
O Gladbach venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. No jogo mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Hamburger SV. Também empatou por 0 a 0 com o Paderborn e venceu o VfB Stuttgart por 3 a 2 fora de casa. Nessas cinco partidas, a equipe de Blessin marcou oito gols e sofreu sete, tendo as derrotas para Hoffenheim e Hamburg como os pontos baixos.
Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 1 a 1, em Mönchengladbach, em fevereiro de 2026, pela Bundesliga. O duelo anterior, também pela Bundesliga, terminou em 1 a 1 na BayArena, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leverkusen venceu dois, o Gladbach ganhou um e dois terminaram empatados.