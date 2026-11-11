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Como conseguir ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Bayer Leverkusen
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga

Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Bayer Leverkusen recebe o Borussia Mönchengladbach no sábado, 5 de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

Os confrontos recentes entre as duas equipes têm sido equilibrados, incluindo dois empates consecutivos por 1 a 1 na temporada 2025/26 da Bundesliga. Antes desses empates, o Leverkusen vinha levando a melhor no duelo, com vitórias por placares como o 3 a 1 no Borussia-Park, em janeiro de 2025.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, na BayArena, em Leverkusen.

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Bundesliga - Rodada 12
BayArena

Como comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial dos clubes: É possível comprar ingressos diretamente pelas plataformas oficiais de venda do Bayer Leverkusen e do Borussia Mönchengladbach, a principal e mais confiável forma de adquiri-los pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga?

Confira os preços estimados dos ingressos para Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para o setor em pé / para torcedores: Custam entre € 15 e € 20.
  • Assentos comuns (anel superior e cantos): Geralmente custam entre € 40 e € 50.
  • Assentos premium (áreas centrais das laterais): Normalmente custam de € 70 a € 80.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Começam em torno de € 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Revenda para o anel superior / entrada geral: Os preços normalmente começam em torno de € 35 a € 55.
  • Revenda de assentos intermediários: Os preços geralmente variam entre € 90 e € 130.
  • Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 220 a mais de € 350.

Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach

O Leverkusen soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Marseille na Liga Europa, depois de uma derrota por 4 a 2 para o VfB Stuttgart na Bundesliga. O melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 5 a 2 sobre o Nürnberg na Copa da Alemanha. Nesses cinco jogos, o Leverkusen marcou dez gols e sofreu sete, com uma derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim também entre os resultados.

O Gladbach venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. No jogo mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Hamburger SV. Também empatou por 0 a 0 com o Paderborn e venceu o VfB Stuttgart por 3 a 2 fora de casa. Nessas cinco partidas, a equipe de Blessin marcou oito gols e sofreu sete, tendo as derrotas para Hoffenheim e Hamburg como os pontos baixos.

B04

B04 - Sequência

TSG
D3-0
FCN
V5-2
STU
D2-4
OM
D0-1
KOE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BMG

BMG - Sequência

TSG
D1-2
STU
V2-3
KSC
V2-0
SCP
E0-0
HSV
D3-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 1 a 1, em Mönchengladbach, em fevereiro de 2026, pela Bundesliga. O duelo anterior, também pela Bundesliga, terminou em 1 a 1 na BayArena, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Leverkusen venceu dois, o Gladbach ganhou um e dois terminaram empatados.

Confrontos

Bayer LeverkusenEmpateBorussia Mönchengladbach
2
3
0
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
FJ
8Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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