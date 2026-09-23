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Como conseguir ingressos para Áustria x Irlanda: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Áustria enfrenta a Irlanda na Liga B da Liga das Nações da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA está de volta, com a Áustria se preparando para receber a República da Irlanda na Raiffeisen Arena, em Linz. As duas seleções europeias disputam pontos vitais pela promoção em uma configuração competitiva da fase de grupos.

GOAL traz todos os detalhes cruciais sobre as datas da partida, categorias de preços dos ingressos e o passo a passo para reservar o seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Áustria x Irlanda pela Liga das Nações B da UEFA?

A Áustria enfrenta a Irlanda na Raiffeisen Arena, em Linz, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados na programação local.

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Liga das Nações B - Rodada 5
Raiffeisen Arena

Onde comprar ingressos para Áustria x Irlanda?

Os ingressos oficiais primários para a partida são distribuídos por meio do parceiro oficial de bilheteria da Federação Austríaca de Futebol, a OETicket, que gerencia a venda padrão ao público em geral para partidas internacionais em casa. Os torcedores devem se registrar com antecedência no portal para garantir os lugares padrão assim que a venda ao público for iniciada.

Se a carga primária se esgotar completamente ou setores específicos ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de mercado secundário como a Ticombo são a opção caso os anúncios no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Áustria x Irlanda?

Os ingressos padrão para uma única partida no portal oficial de bilheteria custam a partir de € 48 para os setores padrão de admissão geral na Raiffeisen Arena.

Os preços de entrada no mercado secundário, como na Ticombo, começam em torno de € 269 nas plataformas secundárias quando a carga primária padrão se esgota.

Áustria x Irlanda pela Liga das Nações B da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Áustria e Irlanda

A Áustria chega para esta partida com um retrospecto recente misto, tendo vencido dois dos últimos cinco jogos, empatado um e perdido dois. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para a Argentina durante a fase de grupos. O ponto alto dessa sequência foi a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, e a seleção mostrou resiliência no empate por 3 a 3 com a Argélia, em um jogo com seis gols que destacou tanto sua ameaça ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

Os últimos cinco jogos da Irlanda contam uma história mais consistente. O time de Hallgrimsson venceu dois, empatou dois e perdeu um nesse período, com o resultado mais recente sendo um empate por 1 a 1 com o Canadá em um amistoso de pré-torneio. A vitória por 5 a 0 sobre Granada se destaca como sua atuação mais convincente, enquanto o empate sem gols com a Macedônia do Norte e a apertada vitória por 1 a 0 sobre o Catar refletem uma equipe que pode ser difícil de ser superada.

AUT

AUT - Sequência

TUN
V1-0
JOR
V3-1
ARG
D2-0
ARG
E3-3
ESP
D3-0
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
IRL

IRL - Sequência

CZE
D2-2
MKD
E0-0
GRE
V5-0
QAT
V1-0
CAN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Áustria x Irlanda: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto recente do confronto entre essas duas seleções é equilibrado. O último encontro terminou em 1 a 1 em Dublin, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, em junho de 2017, resultado que refletiu a natureza competitiva do duelo. Nos quatro confrontos mais recentes, nenhum dos lados dominou, com a Áustria somando uma vitória, a Irlanda conquistando uma, e duas partidas terminando empatadas. Os gols foram divididos de forma bastante equilibrada ao longo da série, reforçando que este é um confronto que raramente produz uma margem confortável.

Confrontos

ÁustriaEmpateIrlanda
1
2
1
Eliminatórias Europeias
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
Áustria badge
Áustria
AUT
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Áustria badge
Áustria
AUT
0
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Áustria badge
Áustria
AUT
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Áustria badge
Áustria
AUT
2
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

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