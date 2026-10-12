O Augsburg recebe o Union Berlin no sábado, 24 de outubro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.
Em 20 confrontos entre os clubes em todas as competições, o Augsburg leva uma pequena vantagem sobre o Union Berlin, com 7 vitórias contra 5 do adversário, além de 8 empates. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Union Berlin venceu o Augsburg por 4 a 0 no Stadion An der Alten Försterei.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga?
Como comprar ingressos para Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para Augsburg x Union Berlin na WWK Arena:
1. Canais oficiais dos clubes
- Loja oficial de ingressos do FC Augsburg: Comprar diretamente pelo portal de ingressos do FC Augsburg é a opção mais direta. A venda ao público em geral costuma começar algumas semanas antes da partida.
- Loja oficial do Union Berlin: Torcedores do Union Berlin que desejam ficar no setor visitante (Gastbereich) devem comprar ingressos pelos canais oficiais do clube, já que essa cota é reservada a sócios do time visitante e à distribuição por torcidas organizadas.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando a oferta dos canais primários se esgota.
Quanto custam os ingressos para Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para partidas regulares da Bundesliga entre FC Augsburg x 1. FC Union Berlin geralmente se enquadram nas seguintes faixas:
1. Preços oficiais dos ingressos (valor de face)
- Setor em pé (torcida organizada / setor da torcida da casa): € 14 a € 17
- Assentos nos cantos e nas arquibancadas superiores: € 24 a € 35
- Arquibancadas laterais e arquibancada principal: € 37 a € 59
- Crianças e ingressos com desconto: € 13 a € 32 (dependendo do setor)
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos mais baratos / ingressos comuns geralmente começam em torno de € 30 a € 50.
- Assentos na região central do campo ou em áreas privilegiadas podem custar entre € 60 e mais de € 120, dependendo da demanda no momento.
Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Augsburg e Union Berlin
O Augsburg chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. No compromisso mais recente, perdeu em casa por 3 a 2 para o Werder Bremen na Bundesliga, depois de empatar por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen na semana anterior. Antes disso, a equipe de Baum venceu o Eintracht Frankfurt fora de casa por 4 a 1 e o Schalke em casa por 3 a 0. Nesses cinco jogos, o Augsburg marcou dez gols e sofreu sete.
Os últimos cinco jogos do Union Berlin contam uma história bem diferente. A equipe de Lustrinelli venceu uma vez, empatou uma e perdeu três nesse período. O resultado mais recente foi a derrota por 7 a 0 para o Bayern de Munique fora de casa. O time também perdeu por 3 a 1 para o Schalke e por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen na liga. Sua única vitória veio na Copa da Alemanha, por 4 a 2 sobre o Eintracht Braunschweig fora de casa. O Union marcou nove gols e sofreu dezessete nessas cinco partidas.
Augsburg x Union Berlin: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre os clubes foi desequilibrado: o Union Berlin venceu o Augsburg em casa por 4 a 0 pela Bundesliga em maio de 2026. Antes disso, Augsburg e Union empataram por 1 a 1 em janeiro de 2026, e o Augsburg venceu o Union fora de casa por 2 a 1 em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate, embora a atuação dominante do Union no encontro mais recente se destaque.