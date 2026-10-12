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Como conseguir ingressos para Augsburg x Union Berlin: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Augsburg
Union Berlin
Bundesliga

O Augsburg enfrenta o Union Berlin na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Augsburg recebe o Union Berlin no sábado, 24 de outubro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

Em 20 confrontos entre os clubes em todas as competições, o Augsburg leva uma pequena vantagem sobre o Union Berlin, com 7 vitórias contra 5 do adversário, além de 8 empates. No encontro mais recente pela liga, em maio de 2026, o Union Berlin venceu o Augsburg por 4 a 0 no Stadion An der Alten Försterei.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Augsburg x Union Berlin, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga?

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Bundesliga - Rodada 7
WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Augsburg x Union Berlin na WWK Arena:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Loja oficial de ingressos do FC Augsburg: Comprar diretamente pelo portal de ingressos do FC Augsburg é a opção mais direta. A venda ao público em geral costuma começar algumas semanas antes da partida.
  • Loja oficial do Union Berlin: Torcedores do Union Berlin que desejam ficar no setor visitante (Gastbereich) devem comprar ingressos pelos canais oficiais do clube, já que essa cota é reservada a sócios do time visitante e à distribuição por torcidas organizadas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando a oferta dos canais primários se esgota.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para partidas regulares da Bundesliga entre FC Augsburg x 1. FC Union Berlin geralmente se enquadram nas seguintes faixas:

1. Preços oficiais dos ingressos (valor de face)

  • Setor em pé (torcida organizada / setor da torcida da casa): € 14 a € 17
  • Assentos nos cantos e nas arquibancadas superiores: € 24 a € 35
  • Arquibancadas laterais e arquibancada principal: € 37 a € 59
  • Crianças e ingressos com desconto: € 13 a € 32 (dependendo do setor)

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos mais baratos / ingressos comuns geralmente começam em torno de € 30 a € 50.
  • Assentos na região central do campo ou em áreas privilegiadas podem custar entre € 60 e mais de € 120, dependendo da demanda no momento.

Augsburg x Union Berlin pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Augsburg e Union Berlin

O Augsburg chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. No compromisso mais recente, perdeu em casa por 3 a 2 para o Werder Bremen na Bundesliga, depois de empatar por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen na semana anterior. Antes disso, a equipe de Baum venceu o Eintracht Frankfurt fora de casa por 4 a 1 e o Schalke em casa por 3 a 0. Nesses cinco jogos, o Augsburg marcou dez gols e sofreu sete.

Os últimos cinco jogos do Union Berlin contam uma história bem diferente. A equipe de Lustrinelli venceu uma vez, empatou uma e perdeu três nesse período. O resultado mais recente foi a derrota por 7 a 0 para o Bayern de Munique fora de casa. O time também perdeu por 3 a 1 para o Schalke e por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen na liga. Sua única vitória veio na Copa da Alemanha, por 4 a 2 sobre o Eintracht Braunschweig fora de casa. O Union marcou nove gols e sofreu dezessete nessas cinco partidas.

FCA

FCA - Sequência

SGE
V1-4
B04
E2-2
SVW
D3-2
BSC
E2-2
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FCU

FCU - Sequência

B04
D4-0
S04
D1-3
FCB
D7-0
RJK
V0-1
ELV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
3/14
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Augsburg x Union Berlin: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes foi desequilibrado: o Union Berlin venceu o Augsburg em casa por 4 a 0 pela Bundesliga em maio de 2026. Antes disso, Augsburg e Union empataram por 1 a 1 em janeiro de 2026, e o Augsburg venceu o Union fora de casa por 2 a 1 em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate, embora a atuação dominante do Union no encontro mais recente se destaque.

Confrontos

AugsburgEmpateUnion Berlin
2
1
2
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
4
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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