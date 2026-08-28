Como conseguir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Augsburg enfrenta o Bayer Leverkusen no sábado, 12 de setembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.
O Augsburg buscará repetir seus sucessos recentes contra o Leverkusen, após ter garantido vitórias nos dois confrontos diretos entre as equipes na Bundesliga durante a campanha 2025–26. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen tentará impor sua qualidade fora de casa e somar três pontos cruciais como visitante no início da classificação da liga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?
Augsburg x Bayer Leverkusen acontece na WWK Arena, em Augsburg, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado mais perto da data da partida.
Como comprar ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?
Os ingressos de FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de bilheteria dos clubes e por parceiros autorizados:
- Loja oficial de ingressos do FC Augsburg: disponível no site oficial do FC Augsburg (fcaugsburg.de), em seu portal de ingressos, que serve como o vendedor principal e mais confiável para partidas realizadas na WWK Arena.
- Portal de ingressos para visitantes do Bayer 04 Leverkusen: acessível pelo site oficial do Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), especificamente para membros verificados do clube de Leverkusen e torcedores do setor visitante.
- Bilheteria da WWK Arena: guichês de venda no estádio, em Augsburg, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo caso a partida não esteja completamente esgotada.
- Plataformas secundárias de revenda: marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, que reúnem ingressos de vendedores terceirizados caso a carga oficial esteja esgotada.
Quanto custam os ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida de Bundesliga entre FC Augsburg e Bayer Leverkusen variam de acordo com a categoria e o canal de compra:
Preços oficiais dos clubes (valor de face)
- Área em pé (ultras / torcedores locais): aproximadamente £12 a £15 (€15 a €17)
- Arquibancada sul / atrás do gol: aproximadamente £21 a £38 (€25 a €45)
- Categoria 2 e 3 (laterais / curvas): aproximadamente £27 a £44 (€32 a €52)
- Categoria 1 (Gegengerade / setor central lateral): aproximadamente £38 a £58 (€45 a €69)
Preços no mercado secundário de revenda
- Preço inicial: disponível a partir de £30 em marketplaces secundários de revenda, como a StubHub.
- Preço médio de revenda: varia entre £45 e £110 dependendo da proximidade do assento, da localização do setor e da demanda de última hora.
Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Augsburg x Bayer Leverkusen
O Augsburg chega para esta partida com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto, após uma pesada derrota por 4 a 0 para o Leeds United em um amistoso de pré-temporada. Antes, no verão, o Augsburg venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o adversário de divisão inferior SC Schwaz por 15 a 0, embora também tenha sofrido uma derrota por 5 a 2 para o Bournemouth. Ao longo desses cinco jogos, o Augsburg marcou 20 gols e sofreu 11.
Os últimos cinco jogos do Leverkusen renderam quatro vitórias e uma derrota. O mais recente foi um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu Newcastle United e Sevilla por 2 a 1 na pré-temporada, enquanto sua única derrota veio contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. O Leverkusen marcou nove gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu quatro, incluindo duas atuações sem sofrer gols.
Augsburg x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 18 de abril de 2026, quando o Augsburg venceu por 2 a 1 no estádio do Leverkusen, em partida da Bundesliga. Antes disso, o Augsburg também venceu o confronto do turno em dezembro de 2025, batendo o Leverkusen por 2 a 0 na WWK Arena. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Augsburg venceu dois, o Leverkusen venceu dois, e uma partida terminou com uma vitória do Leverkusen em casa por 2 a 0, em abril de 2025. O retrospecto desses cinco jogos é equilibrado, com os dois lados mostrando que podem vencer no estádio do outro.
Confrontos
Classificação de Augsburg x Bayer Leverkusen
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
E
V
D
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
D
V
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
E
V
D
E
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
E
V
E
D
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
D
D
E
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D