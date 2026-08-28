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Como conseguir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Bundesliga

Augsburg enfrenta o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Augsburg enfrenta o Bayer Leverkusen no sábado, 12 de setembro de 2026, na WWK Arena, em Augsburg.

O Augsburg buscará repetir seus sucessos recentes contra o Leverkusen, após ter garantido vitórias nos dois confrontos diretos entre as equipes na Bundesliga durante a campanha 2025–26.  Enquanto isso, o Bayer Leverkusen tentará impor sua qualidade fora de casa e somar três pontos cruciais como visitante no início da classificação da liga.  

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Augsburg x Bayer Leverkusen acontece na WWK Arena, em Augsburg, com o horário do pontapé inicial a ser confirmado mais perto da data da partida.

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Bundesliga - Rodada 3
WWK Arena

Como comprar ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Os ingressos de FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen podem ser comprados diretamente pelos portais oficiais de bilheteria dos clubes e por parceiros autorizados:

  • Loja oficial de ingressos do FC Augsburg: disponível no site oficial do FC Augsburg (fcaugsburg.de), em seu portal de ingressos, que serve como o vendedor principal e mais confiável para partidas realizadas na WWK Arena.
  • Portal de ingressos para visitantes do Bayer 04 Leverkusen: acessível pelo site oficial do Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), especificamente para membros verificados do clube de Leverkusen e torcedores do setor visitante.
  • Bilheteria da WWK Arena: guichês de venda no estádio, em Augsburg, sujeitos à disponibilidade no dia do jogo caso a partida não esteja completamente esgotada.
  • Plataformas secundárias de revenda: marketplaces secundários de ingressos, como a StubHub, que reúnem ingressos de vendedores terceirizados caso a carga oficial esteja esgotada.

Quanto custam os ingressos para Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida de Bundesliga entre FC Augsburg e Bayer Leverkusen variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

Preços oficiais dos clubes (valor de face)

  • Área em pé (ultras / torcedores locais): aproximadamente £12 a £15 (€15 a €17)
  • Arquibancada sul / atrás do gol: aproximadamente £21 a £38 (€25 a €45)
  • Categoria 2 e 3 (laterais / curvas): aproximadamente £27 a £44 (€32 a €52)
  • Categoria 1 (Gegengerade / setor central lateral): aproximadamente £38 a £58 (€45 a €69)

Preços no mercado secundário de revenda

  • Preço inicial: disponível a partir de £30 em marketplaces secundários de revenda, como a StubHub.
  • Preço médio de revenda: varia entre £45 e £110 dependendo da proximidade do assento, da localização do setor e da demanda de última hora.

Augsburg x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Augsburg x Bayer Leverkusen

O Augsburg chega para esta partida com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto, após uma pesada derrota por 4 a 0 para o Leeds United em um amistoso de pré-temporada. Antes, no verão, o Augsburg venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o adversário de divisão inferior SC Schwaz por 15 a 0, embora também tenha sofrido uma derrota por 5 a 2 para o Bournemouth. Ao longo desses cinco jogos, o Augsburg marcou 20 gols e sofreu 11.

Os últimos cinco jogos do Leverkusen renderam quatro vitórias e uma derrota. O mais recente foi um convincente triunfo por 4 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden fora de casa, pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu Newcastle United e Sevilla por 2 a 1 na pré-temporada, enquanto sua única derrota veio contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 em 12 de agosto. O Leverkusen marcou nove gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu quatro, incluindo duas atuações sem sofrer gols.

FCA

FCA - Sequência

SAS
V3-2
LEE
D4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
B04

B04 - Sequência

NFO
D2-1
NEW
V1-2
SVW
V0-4
ELV
D3-2
FCU
V4-0
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Augsburg x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 18 de abril de 2026, quando o Augsburg venceu por 2 a 1 no estádio do Leverkusen, em partida da Bundesliga. Antes disso, o Augsburg também venceu o confronto do turno em dezembro de 2025, batendo o Leverkusen por 2 a 0 na WWK Arena. Nos últimos cinco encontros pela Bundesliga, o Augsburg venceu dois, o Leverkusen venceu dois, e uma partida terminou com uma vitória do Leverkusen em casa por 2 a 0, em abril de 2025. O retrospecto desses cinco jogos é equilibrado, com os dois lados mostrando que podem vencer no estádio do outro.

Confrontos

AugsburgEmpateBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FJ
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Augsburg x Bayer Leverkusen

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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