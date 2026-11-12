O Atlético de Madrid recebe o Real Betis no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

O domínio recente do Atlético neste confronto inclui uma vitória convincente por 4 a 1 em casa, por LaLiga, em maio de 2025, e uma goleada por 5 a 0 na Copa do Rei, em fevereiro de 2026. Antes desses encontros, o Real Betis também teve seus triunfos, entre eles uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa, em outubro de 2024.

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Quando é Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga?

Atlético de Madrid x Real Betis acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Atlético de Madrid e Real Betis por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Atlético de Madrid (Club Atlético de Madrid) ou pelo site oficial do Real Betis. Esses são os principais canais de venda e os mais seguros.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Atlético de Madrid e Real Betis por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Fondo Sur (arquibancada atrás do gol): A partir de € 40 .

A partir de . Fondo Norte (arquibancada atrás do gol): A partir de € 60 .

A partir de . Lateral Oeste (arquibancada lateral oeste): A partir de € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores / ingressos comuns: A partir de cerca de € 52 a € 75 .

A partir de cerca de . Assentos laterais em setores intermediários: Geralmente entre € 200 e € 310.

Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Real Betis

O Atlético de Madrid venceu três e empatou um dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para o Bayern de Munique na Champions League. Em LaLiga, a equipe mostrou consistência ao vencer o Levante por 2 a 0 fora de casa e o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 em casa. Nessas cinco partidas, o Atlético marcou cinco gols e sofreu quatro. Sua vitória mais recente no campeonato foi contra o Espanyol.

O Real Betis soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Borussia Dortmund na Champions League, em 4 de novembro, enquanto o revés mais pesado no período foi o 5 a 2 sofrido diante do Barcelona, fora de casa, por LaLiga. O Betis venceu o Feyenoord por 1 a 0 em competição europeia e, em seguida, bateu o Malaga por 2 a 1 em LaLiga. Ao todo, marcou seis gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Atlético de Madrid x Real Betis: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em LaLiga, em 8 de fevereiro de 2026, quando o Real Betis venceu por 1 a 0 no Riyadh Air Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Atlético de Madrid leva vantagem, com três vitórias contra duas do Betis. A sequência inclui uma goleada do Atlético por 5 a 0 sobre o Betis na Copa do Rei, em fevereiro de 2026, e uma vitória por 4 a 1 em casa, por LaLiga, em maio de 2025. O Betis venceu duas vezes nesse período, incluindo um triunfo por 1 a 0 em casa, em outubro de 2024.