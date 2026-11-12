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Como conseguir ingressos para Atlético de Madrid x Real Betis: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis em La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

O Atlético de Madrid recebe o Real Betis no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

O domínio recente do Atlético neste confronto inclui uma vitória convincente por 4 a 1 em casa, por LaLiga, em maio de 2025, e uma goleada por 5 a 0 na Copa do Rei, em fevereiro de 2026. Antes desses encontros, o Real Betis também teve seus triunfos, entre eles uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa, em outubro de 2024.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga?

Atlético de Madrid x Real Betis acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

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La Liga - Rodada 15
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Atlético de Madrid e Real Betis por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Atlético de Madrid (Club Atlético de Madrid) ou pelo site oficial do Real Betis. Esses são os principais canais de venda e os mais seguros.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Atlético de Madrid e Real Betis por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Fondo Sur (arquibancada atrás do gol): A partir de € 40.
  • Fondo Norte (arquibancada atrás do gol): A partir de € 60.
  • Lateral Oeste (arquibancada lateral oeste): A partir de € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores superiores / ingressos comuns: A partir de cerca de € 52 a € 75.
  • Assentos laterais em setores intermediários: Geralmente entre € 200 e € 310.

Atlético de Madrid x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Real Betis

O Atlético de Madrid venceu três e empatou um dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para o Bayern de Munique na Champions League. Em LaLiga, a equipe mostrou consistência ao vencer o Levante por 2 a 0 fora de casa e o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 em casa. Nessas cinco partidas, o Atlético marcou cinco gols e sofreu quatro. Sua vitória mais recente no campeonato foi contra o Espanyol.

O Real Betis soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Borussia Dortmund na Champions League, em 4 de novembro, enquanto o revés mais pesado no período foi o 5 a 2 sofrido diante do Barcelona, fora de casa, por LaLiga. O Betis venceu o Feyenoord por 1 a 0 em competição europeia e, em seguida, bateu o Malaga por 2 a 1 em LaLiga. Ao todo, marcou seis gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

ATM

ATM - Sequência

STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
D0-2
BAR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BET

BET - Sequência

FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
BVB
D2-1
ELC
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Atlético de Madrid x Real Betis: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em LaLiga, em 8 de fevereiro de 2026, quando o Real Betis venceu por 1 a 0 no Riyadh Air Metropolitano. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Atlético de Madrid leva vantagem, com três vitórias contra duas do Betis. A sequência inclui uma goleada do Atlético por 5 a 0 sobre o Betis na Copa do Rei, em fevereiro de 2026, e uma vitória por 4 a 1 em casa, por LaLiga, em maio de 2025. O Betis venceu duas vezes nesse período, incluindo um triunfo por 1 a 0 em casa, em outubro de 2024.

Confrontos

Atlético de MadridEmpateBétis
3
0
2
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
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Bétis
BET
1
FJ
Copa do Rei
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Bétis
BET
0
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ATM
5
FJ
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Bétis
BET
0
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ATM
2
FJ
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Atlético de Madrid
ATM
4
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
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Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
11Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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