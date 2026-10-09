Compre ingressos para Atlético de Madrid x Manchester United:
🎟️ Ingressos para Atlético de Madrid x Manchester United: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o Atlético de Madrid: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o Manchester United: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para a Champions League: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos por menos de £ 150: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para a área da família: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o setor da torcida visitante: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o Estádio Metropolitano: COMPRE INGRESSOS
Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League?
O Atlético de Madrid enfrenta o Manchester United no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com pontapé inicial marcado para 15h00 ET.
Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Forma de Atlético de Madrid e Manchester United
O Atlético de Madrid somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad em LaLiga, embora isso tenha vindo após derrotas consecutivas contra o Liverpool na Champions League e o Athletic Bilbao na liga. O Atlético marcou nove gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas, refletindo uma equipe capaz de produzir ofensivamente, mas com vulnerabilidades defensivas nas últimas semanas.
O Manchester United venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City no dérbi da Premier League, uma partida cercada por grande polêmica com o VAR. A melhor atuação recente do United veio em uma vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, e a equipe também registrou um triunfo por 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League. O time marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, embora sua inconsistência entre competições seja um padrão claro.
Atlético de Madrid x Manchester United: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, que o Manchester United venceu por 2 a 1. Em jogos oficiais, o Atlético de Madrid levou a melhor, vencendo os dois confrontos das oitavas de final da Champions League de 2021-22, o que incluiu um empate por 1 a 1 no Metropolitano e uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford. Nos últimos quatro encontros registrados, o Atlético tem três vitórias contra uma do United, com os dois lados tendo marcado cinco gols no total.
Confrontos
Classificação de Atlético de Madrid x Manchester United
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D
Atle