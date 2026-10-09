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Quando será o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League?

O Atlético de Madrid enfrenta o Manchester United no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com pontapé inicial marcado para 15h00 ET.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Atlético de Madrid e Manchester United

O Atlético de Madrid somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad em LaLiga, embora isso tenha vindo após derrotas consecutivas contra o Liverpool na Champions League e o Athletic Bilbao na liga. O Atlético marcou nove gols e sofreu oito nessa sequência de cinco partidas, refletindo uma equipe capaz de produzir ofensivamente, mas com vulnerabilidades defensivas nas últimas semanas.

O Manchester United venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Manchester City no dérbi da Premier League, uma partida cercada por grande polêmica com o VAR. A melhor atuação recente do United veio em uma vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, e a equipe também registrou um triunfo por 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League. O time marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, embora sua inconsistência entre competições seja um padrão claro.

Atlético de Madrid x Manchester United: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, que o Manchester United venceu por 2 a 1. Em jogos oficiais, o Atlético de Madrid levou a melhor, vencendo os dois confrontos das oitavas de final da Champions League de 2021-22, o que incluiu um empate por 1 a 1 no Metropolitano e uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford. Nos últimos quatro encontros registrados, o Atlético tem três vitórias contra uma do United, com os dois lados tendo marcado cinco gols no total.

Classificação de Atlético de Madrid x Manchester United

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