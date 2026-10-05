O dérbi basco entre Athletic Club e Real Sociedad é uma das rivalidades mais apaixonadas e singulares do futebol mundial. Disputado no icônico estádio San Mamés, em Bilbao, este confronto reúne dois clubes históricos com raízes culturais profundas e um forte orgulho regional. Quando essas duas equipes se enfrentam, a expectativa é de uma atmosfera elétrica, ação intensa e momentos inesquecíveis em campo.

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Quando é o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Real Sociedad por LaLiga?

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 15:00 San Mames

Onde comprar ingressos para o dérbi basco?

Os ingressos oficiais para as partidas do Athletic Club são disponibilizados diretamente no portal oficial de bilheteria do Athletic Club. Devido à enorme demanda de sócios do clube e detentores de carnês de temporada, a disponibilidade para venda geral no site oficial costuma se esgotar rapidamente em jogos de grande apelo.

Se você não conseguir comprar durante a venda oficial, StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados.

Quanto custam os ingressos para o dérbi basco?

Os preços oficiais dos ingressos divulgados pelo clube geralmente começam em cerca de € 45 para assentos de categoria mais alta nas arquibancadas, subindo para € 150 ou mais para lugares centrais no anel inferior, dependendo da categoria da partida.

Em plataformas secundárias como a StubHub, as opções de entrada começam em aproximadamente € 70 para assentos padrão, com os preços oscilando de acordo com a demanda e a localização.

Athletic Bilbao x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Athletic Bilbao x Real Sociedad

O Athletic Bilbao chega ao dérbi com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com seis gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em amistoso sobre a Real Sociedad em 2 de outubro, e o triunfo por 3 a 0 contra o Atletico Madrid em LaLiga segue como o destaque de sua sequência recente. Dois empates contra Deportivo Alaves e Elche na liga mostram que também deixou pontos em casa quando era esperado que vencesse. Os últimos cinco jogos da Real Sociedad renderam duas vitórias, nenhum empate e três derrotas. A equipe venceu o Valencia por 3 a 2 fora de casa em LaLiga e ganhou do Elche por 3 a 2, mas sofreu derrotas para Atletico Madrid, AFC Bournemouth na Liga Europa e Athletic Bilbao no amistoso recente. O time de Matarazzo marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu nove, o que sugere uma vulnerabilidade defensiva que o Athletic tentará explorar.

Athletic Bilbao x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou com vitória do Athletic Bilbao por 1 a 0 em amistoso no dia 2 de outubro de 2026. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Athletic Bilbao leva vantagem com três vitórias contra duas da Real Sociedad, com a partida competitiva mais recente em LaLiga terminando em 1 a 1 no San Mamés em fevereiro de 2026. A Real Sociedad venceu um confronto da Copa do Rei no San Mames por 1 a 0 no início do mesmo mês, o que faz desta uma rivalidade genuinamente equilibrada, com margens muito pequenas separando os dois lados.



