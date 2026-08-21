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Como conseguir ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Athletic Bilbao enfrenta o Atlético de Madrid em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Athletic Bilbao enfrenta o Atlético de Madrid no sábado, 5 de setembro de 2026, em San Mamés, em Bilbao.

Os dois pesos-pesados espanhóis chegam à partida em busca de pontos cruciais para consolidar sua posição perto do topo da tabela da liga. O Atlético de Madrid leva vantagem recente neste confronto, tendo vencido três dos últimos quatro encontros pela liga contra a equipe basca.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid acontece em San Mamés, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais desta partida da LaLiga.

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San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid no Estádio San Mamés em 5 de setembro de 2026, siga estas principais opções de compra:

1. Canal oficial do clube

  • Site oficial: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Athletic Club.
  • Janelas de venda: As vendas para o público em geral abrem após quaisquer períodos iniciais de acesso prioritário para membros do Club Athletic.
  • Bilheteria: Os ingressos, incluindo opções especializadas de assentos acessíveis, também podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do estádio San Mamés, sujeitos à disponibilidade.

2. Mercados secundários

Se os assentos padrão de admissão geral estiverem esgotados pelos canais oficiais, mercados secundários como o StubHub são o caminho a seguir. Observe que os preços de revenda variam de acordo com o setor e a demanda do mercado.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o duelo entre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga, em San Mamés, dependem de onde você compra e do setor escolhido:

1. Ingressos oficiais do clube (valor de face)

  • Assentos padrão: Os ingressos a valor de face vendidos diretamente pelo Athletic Club geralmente começam em torno de £43 a £60 (~€50 – €70) para os setores superiores ou atrás do gol (Fondo) e vão até £103 – £137+ (~€120 – €160+) para as arquibancadas centrais laterais (Lateral/Tribuna).
  • VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais VIP Matchday Experience (San Mamés VIP Area) normalmente começam em torno de £171 – £300+ (~€200 – €350+), incluindo assentos preferenciais e catering.

2. Mercados secundários e revendedores de ingressos

Devido à alta demanda por partidas de ponta da LaLiga, os ingressos anunciados em plataformas secundárias como o StubHub variam de acordo com a demanda do mercado em tempo real:   

  • Preço inicial: Os preços dos ingressos de revenda começam em torno de £84 – £86 (~£90 – £94) para assentos no anel superior ou gerais.   
  • Preço médio: O preço médio entre as categorias padrão fica em torno de £183 – £330, dependendo da proximidade do gramado.
  • Revenda premium e VIP: Assentos centrais no anel inferior e opções de hospitalidade na revenda variam de £513 a mais de £733+.

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Athletic Bilbao e Atlético de Madrid

As últimas cinco partidas do Athletic Bilbao foram todas na pré-temporada, com uma campanha de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para a Atalanta em 14 de agosto, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Marseille em 9 de agosto. As vitórias sobre Burgos CF e Racing Santander, ambas por 3 a 0, trouxeram momentos mais positivos, enquanto o empate em 2 a 2 com o Eibar completou o programa de pré-temporada. O Bilbao marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

As últimas cinco partidas do Atlético de Madrid renderam duas vitórias, nenhum empate e duas derrotas, com o resultado mais recente sendo um competitivo: vitória por 2 a 0 sobre o Malaga pela LaLiga em 19 de agosto. A pré-temporada incluiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Marseille e um triunfo por 4 a 1 diante do Getafe, mas as derrotas para Manchester City (3 a 1) e Manchester United (2 a 1) expuseram vulnerabilidades. Ao longo das cinco partidas, o Atlético marcou dez gols e sofreu sete.

ATH

ATH - Sequência

ATA
D1-0
RZA
D3-1
SEV
D1-3
BAR
D2-0
CEL
V0-2
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATM

ATM - Sequência

MCI
D3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
E2-2
SEV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, quando o Atlético de Madrid venceu por 3 a 2 em casa, pela LaLiga. Antes disso, o Athletic Bilbao derrotou o Atlético por 1 a 0 em San Mamés em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Atlético de Madrid venceu três vezes e o Athletic Bilbao venceu uma, com mais uma vitória do Atlético em março de 2025 e um triunfo fora de casa do Atlético em San Mamés em agosto de 2024 também fazendo parte do retrospecto.

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateAtlético de Madrid
1
0
4
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

No início da tabela da LaLiga 2026/27, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar após a vitória na rodada de abertura, enquanto o Athletic Bilbao é o décimo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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