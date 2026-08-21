O Villa Park vai estar pulsando quando o Aston Villa enfrentar o também time dos Midlands Nottingham Forest, em um intrigante duelo da Premier League no sábado, 12 de setembro, e você pode estar lá reservando seus ingressos hoje.

Uma série de heróis do Aston Villa na Liga Europa pode ter partido para novos rumos, mas os torcedores vestidos de grená e azul-celeste confiam plenamente em Unai Emery, que superou com brilhantismo os obstáculos do passado. O Villa, de forma marcante, não conseguiu vencer nenhum de seus cinco primeiros jogos da Premier League na temporada passada, antes de conquistar 12 vitórias nos 13 jogos seguintes.

O Forest vai a Birmingham ainda tentando encontrar alguma consistência após a chegada de Oliver Glasner no verão. Sem distrações europeias desta vez, o Nottingham Forest estará totalmente focado em subir na tabela da Premier League nesta temporada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Aston Villa e Nottingham Forest?

Aston Villa x Nottingham Forest acontece no Villa Park (Birmingham), no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h no horário de Brasília.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas por revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de faixa mais alta, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para membros.

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