Como conseguir ingressos para Aston Villa x Manchester City: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Aston Villa recebe o Manchester City no sábado, 24 de outubro de 2026, no Villa Park, em Birmingham.

No confronto mais recente pela liga, em maio de 2026, o Aston Villa garantiu uma dramática vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Manchester City no Etihad Stadium para encerrar a campanha anterior. Os confrontos recentes entre os dois clubes têm sido extremamente equilibrados, com quatro dos últimos cinco encontros entre eles na Premier League decididos por apenas um gol.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Manchester City pela Premier League?

Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 07:30 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida da Premier League entre Aston Villa e Manchester City no Villa Park, você tem várias opções, dependendo da disponibilidade e do status de associação:

1. Canais oficiais primários (bilheteria do Aston Villa)

Programa de associação do clube (membros Claret & Cub): A forma mais segura e confiável de comprar ingressos de admissão geral diretamente pelo valor de face. O Aston Villa libera os ingressos primeiro para membros oficiais, permitindo um ingresso por associado.

Cota para detentores de season ticket: Detentores ativos de season ticket frequentemente recebem acesso para comprar ingressos adicionais para familiares ou amigos em uma janela de vendas posterior, antes da venda geral.

Venda geral: Quaisquer ingressos padrão remanescentes entram em venda geral para o público mais perto do dia da partida. No entanto, jogos de alta demanda contra adversários de primeiro nível, como o Manchester City, raramente chegam à venda geral e normalmente se esgotam durante a fase destinada aos associados.

2. Setor visitante oficial (torcedores do Manchester City)

Cityzens Matchday Membership: Torcedores que quiserem se sentar no setor visitante precisam comprar pelo portal oficial de ingressos do Manchester City. Os ingressos para a torcida visitante são restritos a membros oficiais e detentores de season card com pontos de fidelidade suficientes.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos como a StubHub frequentemente têm assentos anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Manchester City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Aston Villa e Manchester City pela Premier League no Villa Park variam dependendo se você compra diretamente com o clube ou por meio de plataformas secundárias de ingressos. Como se trata de um confronto de alto perfil contra o Manchester City, esta partida se enquadra na categoria mais alta de ingressos do Aston Villa (Categoria 1).

1. Ingressos primários diretos (bilheteria do Aston Villa)

Os preços oficiais de dia de jogo no Villa Park, em todas as zonas de assentos (Zonas 1–4), são estruturados aproximadamente da seguinte forma:

Ingressos padrão para adultos: £ 60 a £ 100+ , dependendo da zona do estádio (por exemplo, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End ou North Stand) e do status de associação.

Meia-entrada/concessões (maiores de 66 anos, menores de 21 anos, Forças Armadas): £ 45 a £ 75

Menores de 18 anos: £ 30 a £ 50

Setor visitante (cota do Manchester City): Os regulamentos da Premier League limitam os ingressos para torcedores visitantes a £ 30 para adultos.

2. Mercados secundários de ingressos

Como os ingressos padrão para jogos de alta demanda contra adversários de primeiro nível normalmente se esgotam durante a fase oficial de vendas para associados, os ingressos em plataformas secundárias como aStubHuboscilam de acordo com a demanda do mercado:

Preços iniciais: Assentos padrão de admissão geral normalmente começam em torno de £ 95 a £ 120 nos mercados secundários de ingressos.

Preços médios: Assentos centrais no anel inferior ou nas laterais costumam ter média de £ 150 a £ 250+ .

Pacotes de hospitalidade & VIP: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo começam em aproximadamente £ 200 a £ 350+ por pessoa.

Aston Villa x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Aston Villa e Manchester City

O Aston Villa venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu um, com retrospecto de V3-E1-D1. Sua partida mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur na Premier League, e também conquistou um triunfo por 3 a 2 sobre o Club Brugge na Champions League durante essa sequência. A única derrota nesse período veio contra o Nottingham Forest, que venceu por 2 a 1 no Villa Park. Ao longo desses cinco jogos, o Villa marcou nove gols e sofreu oito, refletindo tanto sua intenção ofensiva quanto alguma vulnerabilidade defensiva.

O Manchester City vive grande fase, tendo vencido todos os seus últimos cinco jogos entre Premier League, Carabao Cup e Champions League, com campanha perfeita de V5-E0-D0. Seu resultado mais recente foi a vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland na Premier League, e também marcou cinco gols contra o Norwich City na Carabao Cup. No total desses cinco jogos, o City marcou 13 gols e sofreu apenas quatro, embora três deles tenham saído somente em sua última partida. A sequência de vitórias inclui um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Manchester United na liga, destacando a consistência que o time de Maresca mostrou longe de casa.

Aston Villa x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Premier League em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium, impondo uma derrota ao City em um resultado importante no fim da temporada. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o Villa venceu três e o City venceu dois, com o total de gols em nove para o Villa e nove para o City nesse recorte. A história recente entre essas equipes tem sido notavelmente equilibrada, com quatro dos últimos cinco encontros decididos por um único gol.