As equipes se enfrentaram pela última vez em janeiro de 2026, pela Liga Europa da UEFA, quando o Aston Villa conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, em Istambul. Com expectativa de casa cheia no Villa Park, o confronto dá ao Fenerbahçe uma chance imediata de vingar a derrota anterior em solo inglês.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Aston Villa x Fenerbahce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Aston Villa x Fenerbahce acontece no Villa Park, em Birmingham, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Para comprar ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na UEFA Champions League, você pode seguir estas principais formas de compra:

1. Canal oficial de venda de ingressos do Aston Villa (torcedores da casa)

Associação obrigatória: Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pela plataforma de venda de ingressos do Aston Villa. As janelas prioritárias abrem primeiro para membros oficiais do My Villa , permitindo um ingresso por associado.

Venda geral e revenda: Se ainda restarem ingressos após a janela prioritária para associados, eles entram em venda geral. Como alternativa, você pode verificar a plataforma oficial Season Ticket Resale no site do clube, onde os detentores de carnês colocam assentos à venda pelo valor de face antes do dia do jogo.

2. Pacotes de hospitalidade (oficiais e garantidos)

Se os ingressos padrão se esgotarem, o Villa Park oferece pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo, como Trinity Road Stand ou The Lower Grounds. Eles incluem assentos acolchoados, além de opções de comida e bebida, e não exigem associação para compra.

3. Canais oficiais do clube visitante (Fenerbahçe / torcida visitante)

Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Fenerbahçe e vendidos de acordo com o sistema de ingressos do clube, normalmente distribuídos pelas plataformas Passolig/Passo ou por meio de cotas oficiais de torcidas. Os torcedores visitantes ficam no espaço designado para visitantes na Doug Ellis Stand.

4. Plataformas secundárias de venda de ingressos

Para partidas com ingressos esgotados, plataformas secundárias como StubHub oferecem ingressos de torcedor para torcedor. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e normalmente são anunciados acima do valor de face.

Quanto custam os ingressos para Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Aston Villa x Fenerbahçe na UEFA Champions League variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos oficiais pelo valor de face (Villa Park)

Ingressos padrão para adultos: Variam de €85 a €115 (£70 a £94), dependendo do nível do assento e da zona do estádio, com descontos disponíveis para jovens e idosos.

Cota para torcedores visitantes: Destinada diretamente ao Fenerbahçe e normalmente com preços em torno de €60 a €85 (£50 a £70).

2. Hospitalidade oficial no dia do jogo

Os pacotes premium de hospitalidade começam em cerca de €240 a €420+ (£200 a £350+) por pessoa, dependendo das opções de refeição incluídas e do acesso ao lounge.

3. Plataformas secundárias e de revenda

Em plataformas secundárias como StubHub , os preços iniciais geralmente começam em torno de €120 a €150 para assentos padrão, com os valores médios dos anúncios subindo de forma significativa, muitas vezes para €250 a €500+ , dependendo da localização do assento e da demanda antes do dia do jogo.

Aston Villa x Fenerbahce pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Aston Villa e Fenerbahce

O Aston Villa soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest na Premier League, em 12 de setembro, enquanto a equipe havia sido derrotada por 1 a 0 pelo Arsenal em sua partida anterior da liga. O ponto positivo da sequência recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Club Brugge, na Champions League, em 8 de setembro. O Villa marcou sete gols nesses cinco jogos e sofreu oito.

O Fenerbahce venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente foi o empate por 0 a 0 com o Gaziantep FK na Super Lig, em 14 de setembro, após o empate por 1 a 1 com a Roma na Champions League. Seu melhor resultado na sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Lyon na fase classificatória da Champions League, em agosto. Ao longo dos cinco jogos, o Fenerbahce marcou seis gols e sofreu cinco.

Aston Villa x Fenerbahce: retrospecto recente do confronto

O único encontro registrado entre estes dois clubes neste conjunto de dados aconteceu em 22 de janeiro de 2026, quando o Aston Villa venceu por 1 a 0 fora de casa contra o Fenerbahce, na Liga Europa. Esse resultado dá ao Villa vantagem no retrospecto do confronto, com uma vitória em um jogo.