O Arsenal recebe o Manchester City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O confronto mais recente ocorreu na FA Community Shield, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No último encontro pela Premier League, em abril de 2026, o Manchester City conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 no Etihad Stadium.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Arsenal x Manchester City acontece no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 29 de novembro de 2026.

Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Arsenal FC: Quem tem associação nas categorias Red, Silver ou Junior pode participar do sorteio de ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os ingressos que restarem após o sorteio geralmente são disponibilizados aos associados pela plataforma oficial Ticket Exchange.

Quem tem associação nas categorias Red, Silver ou Junior pode participar do sorteio de ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os ingressos que restarem após o sorteio geralmente são disponibilizados aos associados pela plataforma oficial Ticket Exchange. Site oficial do Manchester City FC: Se você torce pelo time visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Manchester City para saber os detalhes da cota de ingressos e os critérios para jogos fora de casa aplicáveis a titulares de planos de temporada e associados oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns por sorteio: Custam de aproximadamente £ 28 a mais de £ 100 , dependendo do setor das arquibancadas e da categoria da partida.

Custam de aproximadamente a mais de , dependendo do setor das arquibancadas e da categoria da partida. Club Level (VIP / hospitalidade): Geralmente custam a partir de cerca de £ 250 a £ 400 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos comuns na revenda: Geralmente custam a partir de cerca de £ 100 a £ 200 ou mais em setores superiores ou assentos comuns.

Geralmente custam a partir de cerca de em setores superiores ou assentos comuns. Assentos premium / em setores inferiores na revenda: Custam entre £ 300 e £ 700 ou mais por ingresso, dependendo da proximidade da partida e da demanda geral.

Arsenal x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Manchester City

O Arsenal venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sem sofrer derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League. A equipe também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa pelo campeonato. Nesse período, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League, marcando dez gols e sofrendo quatro nos cinco jogos.

O Manchester City venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League. A equipe também perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No mesmo período, o City venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa e goleou o AEK Athens por 5 a 1 em uma competição europeia.

Arsenal x Manchester City: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Community Shield, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No confronto anterior pela Premier League, disputado em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu duas vezes, o City venceu duas e uma partida terminou empatada.