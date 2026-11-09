O Arsenal recebe o Manchester City no domingo, 29 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.
O confronto mais recente ocorreu na FA Community Shield, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No último encontro pela Premier League, em abril de 2026, o Manchester City conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 no Etihad Stadium.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Arsenal x Manchester City pela Premier League?
Arsenal x Manchester City acontece no Emirates Stadium, em Londres, no domingo, 29 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do Arsenal FC: Quem tem associação nas categorias Red, Silver ou Junior pode participar do sorteio de ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os ingressos que restarem após o sorteio geralmente são disponibilizados aos associados pela plataforma oficial Ticket Exchange.
- Site oficial do Manchester City FC: Se você torce pelo time visitante, consulte o portal oficial de ingressos do Manchester City para saber os detalhes da cota de ingressos e os critérios para jogos fora de casa aplicáveis a titulares de planos de temporada e associados oficiais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Arsenal x Manchester City pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns por sorteio: Custam de aproximadamente £ 28 a mais de £ 100, dependendo do setor das arquibancadas e da categoria da partida.
- Club Level (VIP / hospitalidade): Geralmente custam a partir de cerca de £ 250 a £ 400 ou mais por pessoa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos comuns na revenda: Geralmente custam a partir de cerca de £ 100 a £ 200 ou mais em setores superiores ou assentos comuns.
- Assentos premium / em setores inferiores na revenda: Custam entre £ 300 e £ 700 ou mais por ingresso, dependendo da proximidade da partida e da demanda geral.
Arsenal x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Arsenal e Manchester City
O Arsenal venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sem sofrer derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton pela Premier League. A equipe também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa pelo campeonato. Nesse período, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League, marcando dez gols e sofrendo quatro nos cinco jogos.
O Manchester City venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa pela Premier League. A equipe também perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. No mesmo período, o City venceu o Liverpool por 3 a 0 fora de casa e goleou o AEK Athens por 5 a 1 em uma competição europeia.
Arsenal x Manchester City: histórico recente de confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Community Shield, em 16 de agosto de 2026, quando o Arsenal venceu por 3 a 0. No confronto anterior pela Premier League, disputado em abril de 2026, o Manchester City venceu por 2 a 1 no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu duas vezes, o City venceu duas e uma partida terminou empatada.