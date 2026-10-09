Como conseguir ingressos para Arsenal x Everton: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Arsenal recebe o Everton City no sábado, 24 de outubro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

Arsenal e Everton protagonizam um dos confrontos mais disputados do futebol inglês, tendo se enfrentado mais de 220 vezes em todas as competições. Historicamente, o Arsenal leva vantagem no duelo, somando mais de 110 vitórias sobre o Everton.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Arsenal x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Arsenal x Everton pela Premier League?

Como comprar ingressos para Arsenal x Everton pela Premier League?

Aqui estão as principais opções para comprar ingressos para uma partida de Premier League entre Arsenal x Everton:

1. Canais oficiais primários

Programa oficial de associação do Arsenal (Primary Ticket Exchange / Box Office): A forma padrão e mais confiável de comprar ingressos para os jogos em casa no Emirates Stadium. Os membros oficiais têm acesso a sorteios de ingressos e à troca oficial de ingressos do clube para comprar assentos diretamente de detentores de carnês de temporada.

Programa oficial de associação do Everton (cota para o setor visitante): Para sentar no setor visitante, os ingressos devem ser comprados diretamente pelo portal oficial de bilheteria do Everton, o que normalmente exige uma associação ativa ao Everton e pontos de prioridade de compra suficientes.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como o StubHub , costumam ter assentos anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Everton pela Premier League?

Os preços oficiais de face dos ingressos para um jogo do Arsenal em casa pela Premier League dependem de a partida ser classificada como Categoria A, B ou C, com o Everton normalmente se enquadrando na Categoria B.

1. Canais oficiais primários

Associação oficial do Arsenal (jogo de Categoria B): Os ingressos padrão para adultos no dia do jogo, comprados diretamente por meio do sorteio do clube ou da troca de ingressos, normalmente variam de £38,00 a £75,50 , dependendo do setor e da localização do assento no Emirates Stadium.

Tarifas com desconto (canais oficiais): Ingressos com desconto para Junior Gunners, Cannon Members e idosos normalmente variam entre £10,40 e £39,25 .

2. Plataformas secundárias de ingressos

Quando as cotas oficiais se esgotam, plataformas secundárias de ingressos, como o StubHub , geralmente anunciam ingressos para adultos a partir de £118 a £145+ por assento, devido à demanda e aos acréscimos.

Arsenal x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Arsenal e Everton

O Arsenal chega para este confronto com uma campanha recente mista, tendo vencido três dos últimos cinco jogos em todas as competições, além de sofrer uma derrota e registrar uma vitória em jogo de copa. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League, resultado que interrompeu o que havia sido um início de campanha impecável. Antes desse revés, o Arsenal havia vencido fora de casa o Sunderland, superado o SSC Napoli na Champions League e derrotado o Chelsea por 2 a 1 na liga. Ao longo dessas cinco partidas, o Arsenal marcou nove gols e sofreu quatro, com a derrota para o Brighton sendo responsável pelos quatro gols sofridos.

O Everton chega com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe de Moyes venceu o Ipswich por 1 a 0 em seu jogo mais recente pela Premier League e também avançou na Carabao Cup com vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton Wanderers. A forma na liga inclui empates contra Tottenham e Manchester United, sugerindo uma equipe capaz de arrancar pontos de adversários mais fortes.

Arsenal x Everton: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em março de 2026, no Emirates Stadium, onde o Arsenal venceu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o Arsenal venceu três, empatou um e não perdeu nenhuma vez para o Everton. O Arsenal marcou sete gols nesses encontros e sofreu dois, reforçando seu domínio neste confronto específico nas últimas temporadas.