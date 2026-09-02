Os torcedores do Arsenal estarão na expectativa por uma atuação parecida quando o time voltar a jogar em casa no domingo, 6 de setembro, para seu primeiro clássico londrino da temporada, contra o Chelsea.
Os fãs deixaram o Emirates em alta após verem o atual campeão da Premier League atropelar o Coventry City, de Frank Lampard, por 3 a 0 na estreia da temporada.
O equilíbrio de forças mudou significativamente a favor do time de Mikel Arteta nas últimas temporadas, e é preciso voltar até agosto de 2021, há 12 jogos, para encontrar a última vez em que o Chelsea levou a melhor sobre o Arsenal.
O Chelsea terá esperança de conseguir criar um ou dois problemas para o campeão da EPL desta vez, especialmente com a chegada de suas contratações de destaque na janela de verão, incluindo Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda e Morgan Rogers.
Quando é o jogo da Premier League entre Arsenal e Chelsea?
Arsenal x Chelsea está marcado para começar às 16h30 BST no Emirates Stadium, no norte de Londres, no domingo, 6 de setembro.
Como comprar ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League
Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.
Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:
- Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não serão usados.
- Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
- Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
- Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.
- Plataformas secundárias de ingressos: Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como LiveFootballTickets.
Quanto custam os ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League?
O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:
- Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
- Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do chamado top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
- Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
- Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.
Preço e disponibilidade dos ingressos para visitantes
A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.
Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.
Forma
Retrospecto recente do confronto
Confrontos
Notícias das equipes e elencos
Escalações de Arsenal x Chelsea
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Arteta
- X. Alonso
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
D
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
E
E
E
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
E
V
E
E
V
|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
V
E
V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
V
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
V
|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
D
D
E
V
D
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
V
D
E
D
D
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
D
E
E
E
D
|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D