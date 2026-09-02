Os torcedores do Arsenal estarão na expectativa por uma atuação parecida quando o time voltar a jogar em casa no domingo, 6 de setembro, para seu primeiro clássico londrino da temporada, contra o Chelsea.

Os fãs deixaram o Emirates em alta após verem o atual campeão da Premier League atropelar o Coventry City, de Frank Lampard, por 3 a 0 na estreia da temporada.

O equilíbrio de forças mudou significativamente a favor do time de Mikel Arteta nas últimas temporadas, e é preciso voltar até agosto de 2021, há 12 jogos, para encontrar a última vez em que o Chelsea levou a melhor sobre o Arsenal.

O Chelsea terá esperança de conseguir criar um ou dois problemas para o campeão da EPL desta vez, especialmente com a chegada de suas contratações de destaque na janela de verão, incluindo Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda e Morgan Rogers.

Quando é o jogo da Premier League entre Arsenal e Chelsea?

Arsenal x Chelsea está marcado para começar às 16h30 BST no Emirates Stadium, no norte de Londres, no domingo, 6 de setembro.

Como comprar ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não serão usados.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Plataformas secundárias de ingressos: Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como LiveFootballTickets .

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do chamado top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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