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Como conseguir ingressos para Arsenal x Chelsea: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Este dérbi de Londres sempre produz momentos de tirar o fôlego, e você pode estar no Emirates para assisti-lo ao vivo

Os torcedores do Arsenal estarão na expectativa por uma atuação parecida quando o time voltar a jogar em casa no domingo, 6 de setembro, para seu primeiro clássico londrino da temporada, contra o Chelsea.

Os fãs deixaram o Emirates em alta após verem o atual campeão da Premier League atropelar o Coventry City, de Frank Lampard, por 3 a 0 na estreia da temporada.

O equilíbrio de forças mudou significativamente a favor do time de Mikel Arteta nas últimas temporadas, e é preciso voltar até agosto de 2021, há 12 jogos, para encontrar a última vez em que o Chelsea levou a melhor sobre o Arsenal.

O Chelsea terá esperança de conseguir criar um ou dois problemas para o campeão da EPL desta vez, especialmente com a chegada de suas contratações de destaque na janela de verão, incluindo Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda e Morgan Rogers.

Quando é o jogo da Premier League entre Arsenal e Chelsea?

Arsenal x Chelsea está marcado para começar às 16h30 BST no Emirates Stadium, no norte de Londres, no domingo, 6 de setembro.

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Premier League - Rodada 3
Emirates Stadium

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Como comprar ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não serão usados.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.
  • Plataformas secundárias de ingressos: Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Chelsea pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria do jogo:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do chamado top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

ARS

ARS - Sequência

BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHE

CHE - Sequência

JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Arsenal x Chelsea

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
D. RayaD. RayaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteE. KonsaE. KonsaB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. HavertzE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixR. JamesR. JamesP. NetoP. NetoJ. HatoJ. HatoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Chelsea

Reservas

Técnico

  • M. Arteta
  • X. Alonso
Arsenal

Lesões e suspensões

Chelsea

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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