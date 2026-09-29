Como conseguir ingressos para Argentina x Benin: preços dos amistosos, informações da partida, vendas de última hora e mais

A atual campeã mundial, a Argentina, recebe Benin em 6 de outubro de 2026, no icônico Estadio Mas Monumental, em Buenos Aires, para um amistoso internacional histórico.

Batizada de The Last Tango, esta partida emocionante marca a última aparição internacional de Lionel Messi pela Argentina, encerrando uma carreira extraordinária.

Com fãs de futebol ao redor do mundo ansiosos para testemunhar esta despedida marcante, GOAL tem todas as informações de que você precisa sobre disponibilidade de ingressos, preços e como garantir seu lugar agora mesmo.

Quando é o pontapé inicial de Argentina x Benin pelo amistoso?

Amistosos - Rodada 1 6 de out. de 2026 - 16:00

Onde comprar ingressos para Argentina x Benin?

Os ingressos oficiais para a partida entre Argentina e Benin no Estadio Mas Monumental foram disponibilizados pela DeporTick, a plataforma oficial primária de vendas da Associação do Futebol Argentino. Os torcedores que buscam ingressos pelo valor de face precisam registrar uma conta na DeporTick para concluir a compra. No entanto, como este jogo marca a partida final internacional de Messi, as cargas oficiais se esgotaram rapidamente.

Se você não conseguiu garantir uma entrada durante a venda inicial, StubHub é o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Argentina x Benin?

Os preços oficiais dos ingressos na DeporTick começam em US$ 60 para os setores populares de admissão geral em pé. Os lugares na arquibancada superior começam em cerca de US$ 120, enquanto os assentos premium do anel inferior variam até US$ 320, dependendo do setor do estádio.

Se as opções oficiais não estiverem mais disponíveis, StubHub é o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas. ccasion ao vivo.

Aqui está um resumo rápido dos preços iniciais:

Admissão geral popular (oficial): A partir de US$ 60

Platea Alta Upper Tier (oficial): A partir de US$ 120

Platea Media & Lower Tier (oficial): De US$ 210 a US$ 320

Mercado secundário, admissão geral (StubHub): A partir de US$ 78

Argentina x Benin em amistoso: tudo o que você precisa saber

Momento de Argentina x Benin

A Argentina venceu quatro dos seus últimos cinco jogos, com sua única derrota acontecendo contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Sua vitória mais recente antes daquela final foi um triunfo por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal. Ao longo dessas cinco partidas, a Argentina marcou 10 gols e sofreu seis. A equipe venceu a Suíça por 3 a 1 e superou Egito por 3 a 2 e Cabo Verde por 3 a 2 nas fases anteriores, mostrando uma capacidade consistente de balançar as redes.

Benin registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra Burkina Faso nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A equipe sofreu uma pesada derrota por 5 a 1 para Togo em um amistoso em junho, embora tenha conquistado vitórias contra Guiné e Libéria no início do ano.

Argentina x Benin: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confrontos diretos entre Argentina e Benin disponíveis para esta partida. Mais contexto histórico será atualizado se os registros ficarem disponíveis antes do pontapé inicial.



