A Alemanha recebe a Sérvia em um empolgante confronto da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, na Allianz Arena, em Munique, em 1º de outubro de 2026. O duelo promete ação internacional de alto nível, com duas grandes seleções do futebol europeu frente a frente em um importante compromisso competitivo.

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Quando será o pontapé inicial de Alemanha x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Alemanha x Sérvia começa na quinta-feira, 1º de outubro de 2026, na Allianz Arena, em Munique, com as informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Allianz Arena

Onde comprar ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos da DFB, que atua como distribuidor principal para os jogos da seleção da Alemanha em casa. O site oficial é a primeira opção para garantir entradas pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da DFB começam em €35 para entrada geral nos assentos da Categoria 4, com valores aumentando de acordo com a visão e a categoria escolhida na Allianz Arena.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €132 por assento, dependendo da disponibilidade, da localização do assento e da demanda em tempo real.

Alemanha x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Alemanha e Sérvia

A Alemanha venceu dois e perdeu três dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Paraguai na Copa do Mundo, em 29 de junho, resultado que levou à eliminação do torneio. Nessa mesma sequência, a seleção também registrou uma vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e um triunfo por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, marcando 13 gols no total e sofrendo sete.

A Sérvia também venceu dois e perdeu três dos seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e a equipe também perdeu por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. As vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nesses cinco jogos.

Alemanha x Sérvia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em março de 2019, quando Alemanha e Sérvia empataram por 1 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos registrados, a Alemanha venceu dois, a Sérvia venceu um, e uma partida terminou empatada. A única vitória da Sérvia nesse recorte aconteceu na Copa do Mundo de 2010, um triunfo por 1 a 0 em 18 de junho, pela fase de grupos.



