A AFC Champions League Elite traz um confronto empolgante, com o gigante dos Emirados Árabes Unidos Al Wasl recebendo a potência saudita Al Ahli KSA. As duas equipes chegam para este duelo continental com histórias ricas e talentos de destaque, prometendo uma batalha intensa em campo.

Os encontros anteriores entre essas duas potências da Ásia Ocidental renderam jogos dramáticos, fazendo a procura por ingressos disparar entre os torcedores de toda a região do Golfo.

GOAL traz todos os detalhes cruciais de que você precisa para garantir seu lugar nas arquibancadas e acompanhar este confronto ao vivo no Estádio Zabeel.

Quando será o pontapé inicial de Al-Wasl x Al Ahli pela AFC Champions League Elite?

As informações oficiais de transmissão para esta partida não estão disponíveis no momento. Volte mais perto do pontapé inicial para conferir os detalhes confirmados de canal de TV e transmissão ao vivo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 12 de out. de 2026 - 12:00

Onde comprar ingressos para Al Wasl UAE x Al Ahli KSA?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pelo portal principal de bilheteria do clube mandante, Platinumlist UAE. Os torcedores podem se registrar e comprar entradas para as arquibancadas pelo canal oficial assim que as vendas forem abertas.

Se as opções nos sites oficiais estiverem esgotadas, GrintaHub é o caminho a seguir. O mercado secundário oferece opções para torcedores que querem comparecer depois que a carga principal de ingressos se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al Wasl UAE x Al Ahli KSA?

Os preços padrão dos ingressos na plataforma oficial de vendas começam em SAR 30 para lugares de admissão geral, embora as categorias de maior procura, mais próximas ao gramado, possam chegar a SAR 150 ou mais.

Em mercados secundários como o GrintaHub, os preços dos ingressos geralmente começam em cerca de SAR 100, dependendo da categoria do assento e da disponibilidade.

Al-Wasl x Al Ahli pela AFC Champions League Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Wasl e Al Ahli

O Al-Wasl chega para esta partida com uma campanha recente irregular, de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Al Qadsiah na AFC Champions League Elite, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para o Shabab Al-Ahli Dubai na Arabian Gulf League. Pelo lado positivo, marcou cinco gols no Khorfakkan em uma vitória por 5 a 2 e venceu o Kalba FC fora de casa por 3 a 0, mostrando que carrega uma ameaça real no ataque quando está em sua melhor forma.

Os últimos cinco jogos do Al Ahli contam uma história parecida de inconsistência. O time de Pusic venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas, com sua partida mais recente terminando em derrota por 2 a 1 para o Mamelodi Sundowns na Intercontinental Cup. Empatou por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent na AFC Champions League Elite e sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Al Qadsiah na Saudi Pro League, mas também registrou uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o Al Riyadh. Ao longo dessas cinco partidas, o Al Ahli marcou 12 gols, ressaltando sua produção ofensiva.

Al-Wasl x Al Ahli: retrospecto recente do confronto direto

Os dois clubes se enfrentaram uma vez no retrospecto disponível, com o Al Ahli vencendo por 2 a 0 fora de casa contra o Al-Wasl na AFC Champions League Elite em setembro de 2024. Esse resultado dá ao time saudita a vantagem psicológica a partir do único encontro anterior registrado, e o Al-Wasl estará determinado a produzir um desfecho diferente nesta ocasião.







