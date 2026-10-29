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Como conseguir ingressos para Al-Taawoun x Abha: preços, informações sobre o jogo pela Liga Saudita, vendas de última hora e mais

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Al-Taawoun enfrenta o Abha pelo Campeonato Saudita. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Taawoun recebe o Abha na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio do Al-Taawoun Club, em Buraydah.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu na Copa do Rei, em setembro de 2024, quando o Al-Taawoun venceu o Abha por 3 a 2 após uma prorrogação disputada. Nos encontros anteriores pelo campeonato, os empates foram frequentes.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Taawoun x Abha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita?

Al-Taawoun x Abha começa na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio do Al-Taawoun Club, em Buraydah.

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Campeonato Saudita - Rodada 14
Al-Taawoun Club Stadium

Como comprar ingressos para Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o confronto entre Al-Taawoun e Abha pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nos canais oficiais de venda do Al-Taawoun ou com os parceiros oficiais de venda de ingressos do Campeonato Saudita, que normalmente disponibilizam ingressos das categorias padrão nos dias anteriores à partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos do Campeonato Saudita quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita?

Veja as estimativas de preços para o confronto entre Al-Taawoun e Abha pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingresso comum / Atrás do gol: Normalmente custa de 20 SAR a 50 SAR para lugares padrão no setor superior ou atrás dos gols.
  • Arquibancadas laterais comuns (categorias 1 e 2): Normalmente custa de 50 SAR a 150 SAR para lugares em setores intermediários ao longo das linhas laterais.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Em geral, começam em torno de 500 SAR e podem custar mais dependendo das comodidades oferecidas nas áreas exclusivas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Setor superior atrás do gol / Categorias padrão de revenda: Os preços começam em torno de 1.130 SAR a 1.950 SAR.
  • Setores intermediário e inferior atrás do gol: Em geral, os preços variam entre 2.150 SAR e 2.450 SAR.
  • Setores laterais e categorias premium de revenda: Lugares centrais privilegiados nos setores inferior e intermediário podem custar de 2.650 SAR a 3.400 SAR, dependendo da demanda no momento e dos preços definidos pelos vendedores.

Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Taawoun e Abha

O Al-Taawoun somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A única vitória veio contra o Al-Rayyan, por 2 a 1, na Liga dos Campeões 2 da AFC, resultado que trouxe algum alívio em meio a uma campanha difícil no cenário nacional. No Campeonato Saudita, a fase tem sido ruim: uma derrota por 6 a 0 para o Al Hilal foi seguida por um revés de 3 a 0 diante do Al Shabab, antes do empate por 1 a 1 com o Al Diriyah na partida mais recente. Nesses cinco jogos, o time marcou cinco gols e sofreu onze.

O retrospecto recente do Abha é desanimador. O time perdeu quatro dos últimos cinco jogos no Campeonato Saudita, marcou apenas quatro gols e sofreu nove. Seu único ponto veio de um empate sem gols com o Al Diriyah em setembro. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Al Qadsiah, prolongando uma sequência sem vitórias que dura desde as primeiras semanas da temporada.

ALT

ALT - Sequência

ALR
V2-1
DIR
E1-1
ALQ
D0-1
ALR
D2-1
ALF
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ABH

ABH - Sequência

ALN
D2-1
DIR
E0-0
ALQ
D2-1
NEO
D2-0
AFS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
2/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al-Taawoun x Abha: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa do Rei, em setembro de 2024, quando o Al-Taawoun virou o jogo e venceu o Abha fora de casa por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Al-Taawoun leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Abha, além de dois empates. Os duelos têm sido equilibrados, com os dois clubes marcando gols regularmente nessas partidas.

Confrontos

Al-TaawounEmpateAbha
2
2
1
King Cup
Abha badge
Abha
ABH
2
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Abha badge
Abha
ABH
0
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FJ
King Cup
Abha badge
Abha
ABH
4
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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