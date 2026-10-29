O Al-Taawoun recebe o Abha na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio do Al-Taawoun Club, em Buraydah.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu na Copa do Rei, em setembro de 2024, quando o Al-Taawoun venceu o Abha por 3 a 2 após uma prorrogação disputada. Nos encontros anteriores pelo campeonato, os empates foram frequentes.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Taawoun x Abha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita?

Al-Taawoun x Abha começa na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio do Al-Taawoun Club, em Buraydah.

Campeonato Saudita - Rodada 14 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Taawoun Club Stadium

Como comprar ingressos para Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o confronto entre Al-Taawoun e Abha pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nos canais oficiais de venda do Al-Taawoun ou com os parceiros oficiais de venda de ingressos do Campeonato Saudita, que normalmente disponibilizam ingressos das categorias padrão nos dias anteriores à partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos do Campeonato Saudita quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita?

Veja as estimativas de preços para o confronto entre Al-Taawoun e Abha pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum / Atrás do gol: Normalmente custa de 20 SAR a 50 SAR para lugares padrão no setor superior ou atrás dos gols.

Normalmente custa de para lugares padrão no setor superior ou atrás dos gols. Arquibancadas laterais comuns (categorias 1 e 2): Normalmente custa de 50 SAR a 150 SAR para lugares em setores intermediários ao longo das linhas laterais.

Normalmente custa de para lugares em setores intermediários ao longo das linhas laterais. Pacotes VIP e de hospitalidade: Em geral, começam em torno de 500 SAR e podem custar mais dependendo das comodidades oferecidas nas áreas exclusivas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Setor superior atrás do gol / Categorias padrão de revenda: Os preços começam em torno de 1.130 SAR a 1.950 SAR.

Os preços começam em torno de Setores intermediário e inferior atrás do gol: Em geral, os preços variam entre 2.150 SAR e 2.450 SAR.

Em geral, os preços variam entre Setores laterais e categorias premium de revenda: Lugares centrais privilegiados nos setores inferior e intermediário podem custar de 2.650 SAR a 3.400 SAR, dependendo da demanda no momento e dos preços definidos pelos vendedores.

Al-Taawoun x Abha pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Taawoun e Abha

O Al-Taawoun somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A única vitória veio contra o Al-Rayyan, por 2 a 1, na Liga dos Campeões 2 da AFC, resultado que trouxe algum alívio em meio a uma campanha difícil no cenário nacional. No Campeonato Saudita, a fase tem sido ruim: uma derrota por 6 a 0 para o Al Hilal foi seguida por um revés de 3 a 0 diante do Al Shabab, antes do empate por 1 a 1 com o Al Diriyah na partida mais recente. Nesses cinco jogos, o time marcou cinco gols e sofreu onze.

O retrospecto recente do Abha é desanimador. O time perdeu quatro dos últimos cinco jogos no Campeonato Saudita, marcou apenas quatro gols e sofreu nove. Seu único ponto veio de um empate sem gols com o Al Diriyah em setembro. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Al Qadsiah, prolongando uma sequência sem vitórias que dura desde as primeiras semanas da temporada.

Al-Taawoun x Abha: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa do Rei, em setembro de 2024, quando o Al-Taawoun virou o jogo e venceu o Abha fora de casa por 3 a 2. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Al-Taawoun leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Abha, além de dois empates. Os duelos têm sido equilibrados, com os dois clubes marcando gols regularmente nessas partidas.