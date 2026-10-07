A AFC Champions League Elite terá um confronto de alto risco da Ásia Ocidental, com o campeão do Catar, Al Sadd SC, enfrentando a potência da Arábia Saudita, Al Hilal. Os dois clubes carregam enorme prestígio continental, o que faz deste duelo da fase de grupos um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol.

Os jogos entre Al Sadd e Al Hilal costumam entregar ação em ritmo acelerado, atmosferas apaixonadas e habilidade de nível mundial em campo. Torcedores de toda a região estão ansiosos para garantir acesso no dia da partida para este encontro épico.

GOAL traz todos os detalhes vitais de que você precisa para garantir seu lugar e viver ao vivo, dentro do estádio, esta empolgante partida continental.

Quando será o pontapé inicial de Al-Sadd x Al Hilal pela AFC Champions League Elite?

As informações oficiais de transmissão para Al-Sadd x Al Hilal não estão disponíveis no momento, mas os detalhes do pontapé inicial serão confirmados mais perto da partida.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 12:00

Onde comprar ingressos para AL SADD SC x AL HILAL?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pelas principais plataformas de venda e pelos portais do clube mandante, como Webook e BLU Store. Os fãs de futebol podem se registrar e comprar entradas para arquibancada diretamente nesses canais oficiais de venda assim que a carga for liberada.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, GrintaHub é o caminho a seguir. O mercado secundário oferece aos torcedores opções alternativas para comprar ingressos depois que as cargas oficiais estiverem completamente esgotadas.

Quanto custam os ingressos para AL SADD SC x AL HILAL?

Os preços padrão de entrada nos canais oficiais primários começam em SAR 30 para lugares de admissão geral, embora categorias premium à beira do campo ou setores VIP custem significativamente mais.

Em plataformas de mercado secundário como GrintaHub, os preços dos ingressos normalmente começam em cerca de SAR 100, dependendo da escolha do assento, da localização e da demanda dos torcedores em tempo real.

Al-Sadd x Al Hilal pela AFC Champions League Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Sadd e Al Hilal

O Al-Sadd venceu quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições, com sua única derrota vindo na AFC Champions League Elite, um revés por 3 a 0 para o Esteghlal em 14 de setembro. Em suas quatro vitórias, marcou 16 gols e sofreu oito, incluindo um triunfo fora de casa por 6 a 3 sobre o Al-Sailiya e uma vitória por 6 a 2 sobre o Qatar SC. Sua forma doméstica tem sido forte, embora tenha mostrado vulnerabilidades defensivas em partidas com muitos gols.

O Al Hilal também venceu quatro dos seus últimos cinco jogos, perdendo apenas para o Neom SC na Saudi Pro League em 7 de setembro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa na AFC Champions League Elite em 15 de setembro. Ao longo das cinco partidas, marcou 11 gols e sofreu quatro, com o triunfo por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun sendo a atuação mais enfática dessa sequência.

Al-Sadd x Al Hilal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu na AFC Champions League Elite em 13 de abril de 2026, quando o Al-Sadd venceu o Al Hilal fora de casa por 7 a 5 em um duelo com muitos gols. Nos últimos cinco confrontos diretos pela AFC Champions League Elite, o Al Hilal leva vantagem de 3 a 2 em vitórias, embora as equipes tenham somado 28 gols nesses encontros. Duelo anteriores incluem uma vitória do Al Hilal por 3 a 1 em outubro de 2025 e um empate por 1 a 1 na casa do Al-Sadd em novembro de 2024.



