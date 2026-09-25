Como conseguir ingressos para Al Riyadh x Al-Taawoun: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Al Riyadh enfrenta o Al-Taawoun no sábado, 24 de outubro de 2026, no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade.
Os dois clubes têm um histórico recente de confrontos diretos bastante equilibrado, com duas vitórias para cada lado e dois empates nos últimos seis encontros pela liga. No duelo mais recente, em maio de 2026, as equipes empataram por 1 a 1 no Estádio King Abdullah Sports City, em Buraydah.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Riyadh x Al-Taawoun, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Al Riyadh x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?
Al Riyadh x Al-Taawoun acontece no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade, no sábado, 24 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?
Aqui estão as opções para comprar ingressos para a partida Al Riyadh x Al-Taawoun pela Saudi Pro League:
1. Plataformas oficiais primárias
- Bilheteria oficial do Al-Riyadh: o Al-Riyadh SC normalmente disponibiliza ingressos avulsos para partidas em casa por meio de seu site oficial ou de aplicativo local de bilheteria designado antes dos jogos como mandante.
- WeBook / plataformas sauditas de bilheteria: muitas partidas da Saudi Pro League vendem ingressos digitais por grandes plataformas locais, como a WeBook, ou nas bilheterias oficiais do estádio.
2. Mercados secundários de ingressos
- Ticombo: se os lugares oficiais se esgotarem, confira plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo, onde torcedores anunciam ingressos disponíveis, escolha sua categoria e conclua a compra.
Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?
Os preços dos ingressos para a partida entre Al Riyadh e Al-Taawoun pela Saudi Pro League variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:
1. Plataformas oficiais primárias
- Ingresso padrão / setor superior:SAR 30 – SAR 90
- Assentos premium e laterais:SAR 250 – SAR 600
- Categorias VIP e hospitalidade:SAR 1.500+
2. Mercados secundários de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo , listam entradas para revenda, e os preços dependem da demanda e da localização do assento:
- Assentos de revenda gerais / atrás do gol: aproximadamente SAR 1.500 – SAR 1.900 (~US$ 399–US$ 500 / €428–€450)
- Assentos de revenda laterais / categoria 1: aproximadamente SAR 1.900 – SAR 2.800+ (~€500–€670+)
Al Riyadh x Al-Taawoun pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Riyadh e Al-Taawoun
O Al Riyadh somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, marcando seis gols e sofrendo oito nesse período. A partida mais recente terminou com vitória por 2 a 0 sobre o Al Kholood, e a equipe também empatou por 3 a 3 com o Al Shabab anteriormente nessa sequência, resultado que destacou tanto sua proposta ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.
O retrospecto recente do Al-Taawoun é difícil de ler. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com o único empate nesse período acontecendo na AFC Champions League Two, contra o Al-Nahda. Na liga, a derrota por 6 a 0 para o Al Hilal é o resultado mais duro, e o time também perdeu por 1 a 0 para o Al Hazem. Foram apenas dois gols marcados nos cinco compromissos mais recentes.
Al Riyadh x Al-Taawoun: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 1 a 1, em maio de 2026, quando o Al-Taawoun recebeu o Al Riyadh pela Saudi Pro League. Olhando para os últimos cinco confrontos, o Al-Taawoun tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias nesses jogos, contra uma do Al Riyadh, além de dois empates completando a série. O resultado mais convincente do Al Riyadh na história recente aconteceu em janeiro de 2026, quando o Al-Taawoun venceu por 3 a 1 em Riade, enquanto o Al Riyadh conquistou uma vitória em casa por 1 a 0 em janeiro de 2025.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
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|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E