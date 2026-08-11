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Campeonato Saudita
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets
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Como conseguir ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Al Riyadh enfrenta o Al Nassr FC na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Riyadh recebe o atual campeão Al-Nassr no Prince Faisal bin Fahd Stadium, na segunda rodada da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, em um confronto com pesos muito diferentes para cada lado. O Al-Riyadh sobreviveu a uma tensa campanha de 2025/26, terminando em 15º lugar e escapando do rebaixamento por pouco, enquanto o Al-Nassr chega como o novo campeão do futebol saudita, depois de encerrar uma espera de oito anos pelo título sob o comando de Jorge Jesus antes de passar o bastão para Ange Postecoglou nesta temporada.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al-Riyadh SC x Al-Nassr SC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Riyadh SC x Al-Nassr SC com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você veja as categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Este é um dos ingressos mais disputados do mês de abertura da temporada da Saudi Pro League. O Prince Faisal bin Fahd Stadium tem apenas uma fração da capacidade do Al-Awwal Park, estádio do próprio Al-Nassr, e com Ronaldo e os campeões na cidade, espera-se que as cargas oficiais por meio do site da Saudi Pro League e dos próprios canais do Al-Riyadh se esgotem rapidamente assim que forem liberadas, normalmente apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência pela Ticombo é fortemente recomendada para torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso na venda oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, embora os preços para este confronto devam ficar acima da média da liga por conta do adversário visitante.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Dado o adversário visitante e a capacidade limitada da casa do Al-Riyadh, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, por isso reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.

Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Riyadh e Al Nassr FC

ALR

ALR - Sequência

ALF
V1-0
ALT
E1-1
ALA
V1-0
ALI
D4-2
ALZ
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALN

ALN - Sequência

HIL
E1-1
GOS
D0-1
DHA
V4-1
ALF
V3-0
DIR
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Riyadh x Al Nassr FC: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-RiyadhEmpateAl-Nassr
1
0
4
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
5
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
2
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
FJ
4Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Riyadh x Al Nassr FC

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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