Como conseguir ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad no Estádio Prince Mohammed bin Fahd em um confronto que diz muito sobre onde está atualmente o equilíbrio de forças do futebol saudita. O Al-Qadsiah, apenas em sua segunda temporada de Pro League, terminou em um notável quarto lugar na última edição sob o comando de Brendan Rodgers, garantiu vaga na AFC Champions League Elite e ainda venceu o eventual campeão Al-Nassr por 3 a 1 no caminho. O Al-Ittihad, por outro lado, viveu uma campanha difícil, que terminou com a quinta colocação e a saída de Sergio Conceicao, deixando o novo técnico Jens Wissing com a missão de recolocar o clube no nível que sua história exige.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club, incluindo detalhes sobre o pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?
A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que oferece opções verificadas de assentos para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou de esperar a abertura de uma janela de venda geral.
Com o Al-Qadsiah em rápida ascensão após o quarto lugar da última temporada, e o Al-Ittihad ainda sendo um dos times visitantes com maior apoio na liga, a demanda por este confronto deve ser maior do que a de um encontro típico do início de temporada entre dois clubes de meio de tabela. Os ingressos oficiais normalmente são liberados pelo site da Saudi Pro League e pelos canais de cada clube cerca de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial, então reservar cedo pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar.
Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?
Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.
- Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
- As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
- As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
Como em qualquer jogo que envolva um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de lugares.
Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al Qadsiah e Al Ittihad
Al Qadsiah x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al Qadsiah x Al Ittihad
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E