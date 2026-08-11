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Campeonato Saudita
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Ittihad
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets
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Como conseguir ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Ittihad

Al Qadsiah enfrenta o Al Ittihad na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Qadsiah recebe o Al-Ittihad no Estádio Prince Mohammed bin Fahd em um confronto que diz muito sobre onde está atualmente o equilíbrio de forças do futebol saudita. O Al-Qadsiah, apenas em sua segunda temporada de Pro League, terminou em um notável quarto lugar na última edição sob o comando de Brendan Rodgers, garantiu vaga na AFC Champions League Elite e ainda venceu o eventual campeão Al-Nassr por 3 a 1 no caminho. O Al-Ittihad, por outro lado, viveu uma campanha difícil, que terminou com a quinta colocação e a saída de Sergio Conceicao, deixando o novo técnico Jens Wissing com a missão de recolocar o clube no nível que sua história exige.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club, incluindo detalhes sobre o pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que oferece opções verificadas de assentos para Al Qadsiah FC x Al-Ittihad Club, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou de esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Com o Al-Qadsiah em rápida ascensão após o quarto lugar da última temporada, e o Al-Ittihad ainda sendo um dos times visitantes com maior apoio na liga, a demanda por este confronto deve ser maior do que a de um encontro típico do início de temporada entre dois clubes de meio de tabela. Os ingressos oficiais normalmente são liberados pelo site da Saudi Pro League e pelos canais de cada clube cerca de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial, então reservar cedo pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como em qualquer jogo que envolva um dos tradicionais grandes clubes do futebol saudita, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de lugares.

Al Qadsiah x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Qadsiah e Al Ittihad

ALQ

ALQ - Sequência

ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
ALS
V1-3
ALT
V0-5
Gol marcado (sofrido)
15/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ITT

ITT - Sequência

ALQ
D1-5
MAL
E2-2
ALJ
V1-4
ALK
E1-1
ANA
V0-3
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Qadsiah x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al QadsiahEmpateAl-Ittihad
2
1
2
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
King Cup
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Classificação de Al Qadsiah x Al Ittihad

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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