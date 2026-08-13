Os fãs de futebol do Oriente Médio estão animados com a perspectiva do próximo Derby do Leste. Al-Ettifaq x Al-Qadsiah é um dos confrontos de destaque da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, e você pode realizar seu sonho de acompanhar o futebol saudita ao garantir seu lugar hoje mesmo.
Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais de ingressos de que você precisa para garantir entradas para Al-Ettifaq x Al-Qadsiah, incluindo onde comprá-las e quanto custarão.
Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches". Pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais.
As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria entre quinta-feira e sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta-feira e sábado), e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.
Os fãs também podem reservar ingressos de jogos pela plataforma WeBook.com, parceira oficial de bilheteria da Saudi Pro League.
Embora o portal oficial da liga seja a forma mais segura para os torcedores comprarem ingressos do Al-Ettifaq, aqueles que desejam assistir a uma partida podem considerar sites secundários de revenda, como Ticombo, que oferece opções de assentos verificados e um processo simples de reserva online para este confronto.
Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?
Normalmente, é possível comprar um ingresso básico para uma partida da Saudi Pro League por 50-100 SAR, o que torna a experiência acessível para viajantes solo, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.
Eventos de destaque, como o Derby do Leste ou quando o Al-Ettifaq recebe Al-Hilal ou Al-Nassr, porém, custam mais, especialmente nas áreas de melhor visão.
Também existem opções secundárias de revenda para a compra de ingressos da Saudi Pro League, como a Ticombo, onde os ingressos mais baratos disponíveis para este confronto representam a melhor porta de entrada em termos de custo-benefício para os fãs que querem comparecer. Os preços podem oscilar nesse caso, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.
Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al Qadsiah e Al-Ettifaq
Al Qadsiah x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al Qadsiah e Al-Ettifaq
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E