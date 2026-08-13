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Campeonato Saudita
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
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Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets
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Como conseguir ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Ettifaq

Al Qadsiah enfrenta o Al-Ettifaq na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Os fãs de futebol do Oriente Médio estão animados com a perspectiva do próximo Derby do Leste. Al-Ettifaq x Al-Qadsiah é um dos confrontos de destaque da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, e você pode realizar seu sonho de acompanhar o futebol saudita ao garantir seu lugar hoje mesmo.

Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais de ingressos de que você precisa para garantir entradas para Al-Ettifaq x Al-Qadsiah, incluindo onde comprá-las e quanto custarão.

Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches". Pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais.

As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria entre quinta-feira e sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta-feira e sábado), e os ingressos normalmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Os fãs também podem reservar ingressos de jogos pela plataforma WeBook.com, parceira oficial de bilheteria da Saudi Pro League.

Embora o portal oficial da liga seja a forma mais segura para os torcedores comprarem ingressos do Al-Ettifaq, aqueles que desejam assistir a uma partida podem considerar sites secundários de revenda, como Ticombo, que oferece opções de assentos verificados e um processo simples de reserva online para este confronto.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Normalmente, é possível comprar um ingresso básico para uma partida da Saudi Pro League por 50-100 SAR, o que torna a experiência acessível para viajantes solo, grupos de torcedores ou famílias obcecadas por futebol.

Eventos de destaque, como o Derby do Leste ou quando o Al-Ettifaq recebe Al-Hilal ou Al-Nassr, porém, custam mais, especialmente nas áreas de melhor visão.

Também existem opções secundárias de revenda para a compra de ingressos da Saudi Pro League, como a Ticombo, onde os ingressos mais baratos disponíveis para este confronto representam a melhor porta de entrada em termos de custo-benefício para os fãs que querem comparecer. Os preços podem oscilar nesse caso, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.

Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Qadsiah e Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Sequência

ITT
D0-1
NEO
V0-2
AFS
V3-1
DIR
V0-2
AHL
V3-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALI

ALI - Sequência

ALF
V0-1
ALN
D2-3
DIR
D0-3
ABH
V0-1
AFS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Al Qadsiah x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al QadsiahEmpateAl-Ettifaq
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
12Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Qadsiah e Al-Ettifaq

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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