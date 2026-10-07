Como conseguir ingressos para Al Nassr FC x Neftchi Fargona: preços da AFC Champions League Elite, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Champions League Elite da AFC apresenta um emocionante confronto da segunda rodada, com o gigante saudita Al Nassr se preparando para receber o campeão uzbeque Neftchi Fergana no Alawwal Park, em Riad.

Depois de uma primeira rodada intensa, Cristiano Ronaldo e o Al Nassr vão tentar se recuperar em casa. O Neftchi chega a Riad com qualidade tática disciplinada, preparando um duelo imprevisível pela supremacia continental.

GOAL tem todos os detalhes de que você precisa para comprar ingressos para a partida e garantir seu lugar nas arquibancadas agora mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Al Nassr FC x Neftchi Fargona pela Champions League Elite da AFC?

As informações oficiais de transmissão de Al Nassr x Neftchi Fargona não estão disponíveis no momento. Volte mais perto do horário do jogo para conferir os detalhes confirmados de canal de TV e transmissão ao vivo na sua região.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 12 de out. de 2026 - 14:15

Onde comprar ingressos para Al Nassr x Neftchi?

Os ingressos oficiais da partida são disponibilizados diretamente pela plataforma anfitriã Webook.com. Os torcedores podem se cadastrar e comprar entradas de admissão geral pelo portal oficial assim que as vendas ao público começarem.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, GrintaHub é o caminho a seguir. O mercado secundário oferece acesso seguro para torcedores que buscam garantir lugares depois que a alocação primária se esgotar.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Neftchi?

Os ingressos padrão de admissão geral na plataforma oficial de vendas começam em SAR 30, com os assentos de categorias superiores mais próximos ao gramado alcançando faixas de preço mais altas.

Em mercados secundários como GrintaHub, os preços dos ingressos começam em cerca de SAR 100, dependendo da categoria do assento e da demanda em tempo real.

Al Nassr FC x Neftchi Fargona pela Champions League Elite da AFC: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Nassr FC e Neftchi Fargona

O Al Nassr chega para esta partida com uma campanha recente irregular de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Al-Ain na Champions League Elite da AFC, seu revés mais pesado na campanha. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Al Khaleej na Saudi Pro League e venceu o Abha por 2 a 1. Ao longo desses cinco jogos, o Al Nassr marcou sete gols e sofreu nove, um desempenho que reflete a fragilidade defensiva que Postecoglou precisa corrigir.

O Neftchi Fargona vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Lokomotiv Tashkent na Liga Uzbeque, e a equipe derrotou o Al Quwa Al Jawiya por 1 a 0 em sua partida anterior na Champions League. Sua única derrota nessa sequência foi um pesado 6 a 2 para o Nasaf Qarshi, embora tenha reagido desde então com duas vitórias seguidas. A equipe marcou sete gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Al Nassr FC x Neftchi Fargona: retrospecto recente do confronto direto

Não há registros de encontros anteriores entre Al Nassr e Neftchi Fargona nos dados disponíveis. Este jogo será o primeiro confronto entre os dois clubes.







